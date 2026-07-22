Les tentatives visant à accuser des personnes d’avoir agressé des agents d’immigration s’effondrent

Un examen des cas dans lesquels des personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument agressé un agent d’immigration révèle que près de la moitié de ces accusations ont été soit abandonnées, soit n’ont abouti à aucune condamnation – ce qui suggère que les forces de l’ordre fédérales se sont livrées à des fautes généralisées dans la mise en œuvre de la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump.

Le New York Times Le rapport, publié le 18 juillet, a examiné près de 550 cas dans lesquels des individus – généralement des manifestants et/ou des immigrants – ont été arrêtés pour agression en raison de leur conduite présumée lors d’interactions avec des agents d’immigration depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump. Parmi ces arrestations, 459 cas ont été résolus jusqu’à présent.

Parmi eux, 246 cas se sont soldés par un plaidoyer de culpabilité de la part des accusés. Seules quatre affaires jugées ont abouti à une condamnation.

À l’inverse, 213 des cas d’agression observés ont abouti à l’acquittement du jury, à l’abandon des accusations par les juges ou au retrait de l’affaire par les procureurs.

Le DOJ est habitué à un taux de réussite plus élevé, avec environ 90 pour cent des personnes accusées par le département qui sont généralement reconnues coupables ou concluent un accord de plaidoyer de culpabilité.

« Il semble y avoir une tendance à ce que des accusations soient déposées sans aucun fondement », a déclaré Jimmy Arce, ancien procureur fédéral basé à Chicago. Fois.

Le rapport intervient alors que les agences fédérales d’immigration, telles que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), font l’objet d’une surveillance renouvelée pour leurs tactiques violentes dans les villes des États-Unis.

La semaine dernière, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a temporairement suspendu les agents de l’ICE de procéder à des contrôles routiers après que des agents ont abattu deux hommes, l’un du Maine et l’autre du Texas. Aucun des deux individus ne se livrait à des actes illégaux au moment de leur interpellation.

Après l’arrêt de cette mesure coercitive, le président Donald Trump est intervenu, exigeant de Truth Social que la pause soit levée.

« Nous NE POUVONS PAS abandonner l’un des outils de lutte contre le crime les plus importants et les plus efficaces de l’ICE, THE TRAFFIC STOP ! Une fois que nous l’aurons fait, nous ferons le jeu des criminels », a écrit Trump.

À la suite de ces meurtres, un nouveau sondage révèle que la plupart des Américains se méfient profondément de l’ICE.

Selon un Économiste/YouGov publié mardi, seuls 38 % des électeurs déclarent avoir « une grande » ou « une certaine » confiance dans l’agence. Pendant ce temps, 53 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient « que peu » ou pas « du tout » confiance en l’ICE.

Une majorité de personnes interrogées, 48 ​​pour cent, ont déclaré qu’elles aimeraient voir l’agence abolie, avec 40 pour cent en désaccord.

Trump lui-même a vu ses résultats dans les sondages sur l’immigration chuter considérablement. Autrefois une question importante pour le président, selon le sondage, seuls 39 pour cent approuvent désormais la façon dont il gère l’immigration, tandis que 54 pour cent la désapprouvent.