Izzy Aly a passé 6 mois dans la prison ICE. Il se bat désormais pour mettre fin à sa détention.

Un homme atteint d’une maladie rénale avancée qui craignait autrefois d’être la quatrième personne à mourir dans la plus grande prison pour immigrants du Nord-Est se dit surpris et soulagé d’être libéré le mois dernier.

Renée Feltz : Votre cas a attiré l’attention internationale lorsque l’on vous a diagnostiqué une maladie rénale dans un centre de détention de l’ICE en Pennsylvanie. Après avoir été incarcéré pendant six mois, vous venez d’être libéré il y a quelques semaines. Comment vas-tu maintenant ?

Izzy Aly : Vous savez, c’est à la limite surréaliste d’être de retour dans la vie publique et d’essayer de s’en remettre, alors qu’on pourrait être très proche d’y retourner.

Malheureusement, à cause de choses comme 287(g), désormais toutes les voitures de police partout ressemblent à des fourgons ICE adjoints, et je ne me sens pas à l’aise d’être ici après ce qui s’est passé.

J’ai réussi à contacter mon thérapeute. Nous essayons de travailler avec des cliniques rénales gratuites parce qu’actuellement, malheureusement, je n’ai pas d’assurance employeur. Nous travaillons toujours pour récupérer mon emploi.

J’y arrive en termes de restitution et de récupération. Nous avons trouvé une partie de mes biens. C’était une armée de personnes qui ont dû intervenir, et je suis très reconnaissant pour ce qu’ils ont fait et pour le suivi qu’ils ont fait avec moi. Il ne s’agit pas d’une situation de type « libération et oubli ».

Les circonstances de votre arrestation et de votre détention semblent pouvoir arriver à n’importe qui. Le 23 décembre 2025, vous reveniez d’Égypte aux États-Unis sur un vol qui a atterri à l’aéroport international de Philadelphie et prévoyiez de prendre un vol de correspondance vers la Floride, où vous vous trouvez actuellement et où vous avez vécu pendant près d’une décennie. Au lieu de cela, vous avez été arrêté par des agents du Département de la Sécurité intérieure et remis à l’ICE.

C’était un interrogatoire bâclé. Je ne peux pas entrer dans les détails à ce sujet car cela fait partie de mon dossier d’immigration. Mais ce que je peux dire, c’est que c’était très bâclé, très bâclé, et on aurait dit qu’ils pêchaient. C’est donc comme ça que ça a commencé.

« Vous n’avez pas besoin d’être né Américain pour bénéficier de la protection de l’habeas corpus et contester votre détention. »

Malheureusement, ce que j’ai appris pendant ma détention, c’est que la Cour suprême s’était rangée du côté du CBP (Customs and Border Protection) et de l’ICE à la frontière concernant la suspension de la Constitution. (Cette affaire a confirmé une décision de 2025 de la Commission d’appel de l’immigration qui a privé les immigrants dans les prisons de l’ICE de leur possibilité de demander à un juge de l’immigration une audience de caution pour décider d’accorder ou non leur libération. Ils peuvent toujours demander leur libération en déposant une requête en habeas auprès du tribunal de district fédéral.) L’administration Trump s’est emparée de l’affaire. Yajure Hurtado affaire historique pour commencer à détenir un nombre très anormal d’immigrants légaux. La plupart des personnes avec qui j’ai parlé à l’intérieur étaient des immigrants légaux. Ils avaient des documents. La quasi-totalité d’entre eux n’avaient aucun casier judiciaire à mentionner.

Après que les agents fédéraux de l’immigration vous ont interrogé à l’aéroport, où vous ont-ils emmené ?

J’ai été remis à la police qui m’a emmené au centre de détention fédéral de Philadelphie, et j’ai été jeté dans la population générale. C’était pendant le Nouvel An et Noël, alors on me disait toujours : « Personne ne vous aidera jusqu’à ce qu’il revienne de ses vacances ». J’avais l’impression d’être infecté par une pneumonie ou une bronchite, ou quelque chose de similaire, sans beaucoup de soins ni de traitement. J’y suis resté presque trois semaines sans avocat, sans avocat, sans accès à des amis, rien. Chaque fois que je décrochais le téléphone, il me disait que ma communication était restreinte et ils me disaient d’attendre, d’attendre, d’attendre. Mais avant de pouvoir parler avec le conseiller concernant les contacts avec le monde extérieur, j’ai été emmené le 5 janvier au véritable centre de détention de l’ICE.

Premièrement, j’apprécie que le commissaire parle de moi et, vous savez, j’essaie de faire attention à ne pas mentionner mon nom. Mais il a tout à fait tort. On m’a (on m’a dit qu’on m’avait) diagnostiqué une insuffisance rénale chronique après plusieurs mois de détention, presque trois mois, le 12 mars. L’échographie et les autres tests secondaires n’ont pas affecté mon traitement. Le néphrologue a confirmé que je souffrais d’une maladie potentiellement mortelle et m’a informé qu’il y avait malheureusement une chance que je ne verrai pas l’année prochaine si les choses continuaient à dégénérer comme elles l’ont fait avec mes reins. Je n’ai revu ce néphrologue qu’en juin. La deuxième fois que je l’ai vu, il m’a dit que mon état était fluctuant, que mes cellules rénales pouvaient mieux fonctionner à certains moments et s’aggraver à d’autres moments. Il a fait cette motion en laissant entendre que ce serait des montagnes russes pour mes reins. Aucun plan de traitement n’a été mis en œuvre. L’établissement a tenté de commencer un régime rénal avec moi, mais lorsque j’en ai informé le néphrologue lors de ma deuxième visite, il a dit qu’il ne prescrivait rien de tel. Il y a donc malheureusement un effort pour donner l’impression de soins adéquats, mais il n’est pas là.

Les propres données de l’ICE montrent que Moshannon est l’un des meilleurs établissements permettant de placer des personnes en isolement. Vous avez déclaré avoir été personnellement menacé d’isolement préventif ou d’isolement cellulaire. Comment est-ce arrivé ?

Quand j’ai été transféré au centre de détention ICE, j’ai contracté de nombreuses maladies respiratoires. Aucune attention n’est accordée à la manière dont les infections virales se transmettent dans l’air à l’intérieur du camp lui-même. C’est tellement concentré. Nous dormons et nous sommes tous coincés ensemble dans ces modules. Ainsi, une personne infectée signifie que tout le groupe est infecté. Par exemple, si un employé ou un agent est infecté de l’extérieur, l’apporte et s’occupe ensuite des détenus, alors ces derniers seront infectés. Cela se propage comme une traînée de poudre. En janvier, j’ai dit au personnel infirmier que j’avais peur d’avoir la COVID, et ils m’ont dit que notre quarantaine était le SHU, l’unité de logement spéciale. En d’autres termes, quiconque craint d’être infecté par le COVID est menacé d’isolement. Donc, j’en ai souffert et les gens étaient étonnés par la quantité de mucosités et de mucus qui s’accumulaient. D’autres ont eu pire que moi.

Lorsque vous avez été libéré en juin, vous avez pris le train pour rentrer chez vous au lieu de retourner à l’aéroport. Selon vous, que peuvent apprendre les gens de tout ce que vous avez vécu ?

Cela a été un effort colossal pour essayer de me faire sortir, et nous ne savons toujours pas exactement ce qui les a poussés à décider que je posais trop de problèmes pour rester là-bas. M. Bruce Springsteen, « The Boss » lui-même, a permis à un groupe de défense de l’immigration de monter sur scène lors d’un concert et de soulever mon cas. Je l’ai vu dans le journal. C’est ma chance de vous dire merci, monsieur. Je voudrais également remercier le groupe Women for Democracy, le mouvement Shut Down Moshannon et le mouvement pour la fermeture des centres de détention ICE à travers le pays. Des membres d’Indivisible étaient impliqués, ainsi que Florida Rising et le Parti libertaire de Floride. Le représentant Summer Lee (Démocrate de Pennsylvanie) m’a rencontré après ma libération, tout comme le représentant Maxwell Frost (Démocrate de Floride).

« Des gens disparaissent. Des gens perdent la vie. Ce n’est pas quelque chose qu’il faut passer sous silence, même si l’on est l’une des cibles visées. »

L’organisation Women for Democracy m’a acheté le billet de train. Je suis presque sûr qu’ils ont tout de suite compris que je ne suis pas à l’aise avec les avions. Cela va rester ainsi pendant un moment. Autant ajouter des voitures aussi, compte tenu du 287(g) dont nous avons discuté.

C’est dommage que tout le monde n’ait pas accès à ce genre de plaidoyer pour les obtenir. J’ai rencontré des détenus très âgés, qui n’avaient tout simplement pas les moyens de rester là-bas à cause des maladies et des affections que j’ai vues. Ce n’est pas juste.

Il y a une pression pour fermer Moshannon dans le cadre d’un mouvement plus large à travers le pays qui a également contribué à la fermeture du camp de détention d’immigrants connu sous le nom d’« Alligator Alcatraz » en Floride. Vous avez beaucoup de pain sur la planche ces jours-ci, mais que pensez-vous de ce mouvement et quel message adressez-vous aux personnes menacées de détention en attendant ?

Cela n’a aucun sens qu’une personne sorte dans ces conditions et oublie ensuite tout. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Alors oui, je participerai à ce mouvement, je compte bien y accroître mon rôle. Je n’ai pas peur de ce qui s’est passé. Je veux dire, des gens disparaissent. Des gens perdent la vie. Il ne faut pas passer sous silence ce sujet, même s’il s’agit d’une des cibles visées. En fait, je pense qu’il est très important de s’exprimer haut et fort et de participer à tout cela.

Que vous soyez immigrant ou non, si vous pensez que vous pourriez être la cible de ce type de détention, je recommande fortement à tout le monde de disposer d’un avocat en habeas, en particulier pro bono. Je ne savais pas à ce moment-là que j’en aurais besoin. Vous n’avez pas besoin d’être né américain pour bénéficier de la protection de l’habeas corpus afin de contester votre détention. Tout le monde doit savoir qu’ils ont essayé de suspendre le projet et qu’ils ont échoué. L’Habeas corpus n’a pas été suspendu.

Deuxièmement, tout le monde a besoin d’un réseau de réponse rapide. C’est très important. Mes amis ont progressivement formé un réseau de réponse rapide qui s’est développé et est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Voilà donc mes deux conseils urgents dont les autres détenus m’ont supplié de parler à tout le monde avant de partir.