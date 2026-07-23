Les ouvriers agricoles de Floride exposés à une chaleur torride et à des pesticides

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Cela s’annonce comme un autre été chaud en Floride. Parmi les plus vulnérables figurent ceux qui disposent du moins de ressources pour faire face à la chaleur : les communautés mal desservies et les communautés de couleur, qui sont souvent exclues des protections environnementales et climatiques.

Cela inclut les plus de 150 000 ouvriers agricoles de l’État, chargés de produire la nourriture qui nous nourrit. Jeannie Economos est coordinatrice de projets de santé environnementale sur la sécurité des pesticides pour la Farmworker Association of Florida. Son travail se concentre sur la protection des travailleurs agricoles contre les pesticides, car l’exposition aux pesticides peut entraîner des maladies et des malformations congénitales.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

AMY GREEN : À quel point fait-il chaud cet été pour les ouvriers agricoles de Floride ?

JEANNIE ÉCONOMOS : Les travailleurs agricoles qui travaillent depuis longtemps dans la ferme nous diront que même s’ils sont habitués à la chaleur parce qu’ils travaillent en Floride, la chaleur est différente chaque année. Et il fait plus chaud. Et on a l’impression que c’est brûlant, et presque comme si c’était une attaque plutôt que d’être simplement chaud. Il y a une qualité différente dans la chaleur qu’ils n’ont jamais connue auparavant, et c’est vraiment dur.

Comment la chaleur affecte-t-elle le corps, en particulier pour les ouvriers agricoles de Floride ?

Cela affecte tous les aspects du corps. L’une de nos principales préoccupations est la déshydratation, car non seulement la déshydratation peut vous donner soif, vous fatiguer et vous affaiblir. Mais la déshydratation chronique et même la déshydratation aiguë peuvent affecter vos autres organes, notamment vos reins, votre cœur, votre cerveau et votre foie, car votre flux sanguin est différent dans tout votre corps. Votre élimination des toxines est différente. Cela affecte donc réellement tous les organes du corps, et les gens ne s’en rendent pas compte. Si vous grimpez sur une échelle, cela peut vous donner le vertige. Cela peut modifier votre jugement et vous pourriez tomber d’une échelle. Vous êtes plus sujet aux accidents si vous avez très chaud et si vous êtes déshydraté.

Quelles sont les cultures prédominantes en Floride ?

La Floride est vraiment diversifiée. Nous avons beaucoup de ce qu’ils appellent des cultures spéciales, ce qui est vraiment étrange qu’ils appellent les cultures les plus importantes des cultures spéciales. Mais nous avons beaucoup de myrtilles, de fraises, de fruits tropicaux. Notre industrie orange a beaucoup diminué, mais nous avons toujours des orangeraies. Nous avons des légumes comme des laitues, des poivrons, toutes sortes de poivrons, des poivrons, d’autres sortes de poivrons. Concombres, maïs, choux, chou frisé, brocoli, toutes sortes de légumes, courges.

Mais beaucoup de choses que nous tenons tous pour acquises et que nous achetons chaque jour au magasin sont cultivées par des ouvriers agricoles en été ou à la fin du printemps ou au début de l’été. Vous avez votre pastèque, votre cantaloup et d’autres sortes de melons. Donc à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser.

Le gouverneur Ron DeSantis a signé il y a deux ans un projet de loi interdisant aux gouvernements locaux de mettre en œuvre des protections thermiques pour les travailleurs extérieurs. Quel genre d’impact cette mesure a-t-elle eu sur les ouvriers agricoles de Floride ?

Eh bien, c’est terrible. (La Farmworker Association of Florida) a soutenu un projet de loi déposé par l’Assemblée législative de l’État visant à obliger l’État à adopter des normes de protection contre la chaleur pour tous les travailleurs extérieurs. Nous avons essayé de faire adopter par l’État des choses vraiment basiques et simples comme l’accès à l’eau, l’accès à l’ombre, suffisamment de pauses pour pouvoir boire de l’eau. Et les producteurs ont répondu : « Eh bien, nous le faisons déjà. Nous n’avons pas besoin de ces réglementations. » Eh bien, si vous le faites déjà, cela ne devrait pas vous déranger si nous avons ces réglementations. C’est pour ceux qui ne le font pas.

La Floride est également vulnérable à l’intensification des tempêtes et des inondations à mesure que le climat mondial se réchauffe. À quels autres risques climatiques et environnementaux les ouvriers agricoles de Floride sont-ils confrontés ?

Ce sont les communautés les plus touchées. Et ils vivent dans des logements généralement, parfois inadéquats. Et ils se trouvent souvent dans des zones vulnérables. Les ouvriers agricoles ne sont donc pas seulement touchés par les inondations et les dégâts causés à leurs maisons. Mais si les récoltes sont endommagées, ils perdent également leur travail. Alors ils essaient de réparer leur maison et de trouver un endroit où vivre, essayant de se remettre de la tempête elle-même, et ils pourraient ne pas avoir de travail pendant deux semaines ou deux mois jusqu’à ce que la prochaine récolte arrive. Ensuite, s’ils sont sans papiers, cela leur fait peur d’obtenir de l’aide et alors ils vont vraiment dans la clandestinité.

Je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c’est que les ouvriers agricoles travaillent très dur. C’est un travail physique. Il fait chaud. Et souvent, ils ne sont pas autorisés à apporter leurs bouteilles d’eau sur la zone de travail par crainte d’une contamination, en particulier dans les cultures vivrières.

Donc, pour pouvoir boire suffisamment, parce qu’ils sont censés rester hydratés, ils doivent marcher jusqu’à la glacière, peu importe où se trouve la glacière. Cela peut parfois se trouver à un quart de mile, et parfois l’eau n’est pas froide. Parfois, l’eau n’est pas propre s’ils travaillent à l’extérieur. Et puis, souvent, ils n’ont pas le temps d’aller chercher un verre d’eau parce que leur superviseur veut qu’ils reviennent. Ils n’ont que 10 minutes pour aller aux toilettes. Il arrive donc que les ouvriers agricoles portent des couches au travail. Parfois, ils ne boivent pas d’eau parce qu’ils ne veulent pas aller aux toilettes. Et puis même pendant le déjeuner, s’ils n’ont qu’une demi-heure de pause déjeuner, ils doivent marcher jusqu’à l’endroit où se trouve la salle à manger, et puis cela prend aussi du temps.

Il existe une réelle préoccupation quant à l’effet cumulatif de l’exposition à des températures élevées et à des pesticides. Il n’y a que quelques études jusqu’à présent, mais nous demandons davantage d’études parce que les études que nous avons vues montrent qu’il y a une absorption accrue de pesticides dans le corps lorsque les températures sont élevées.

Il ne faut pas se limiter aux conséquences à court terme, car il existe des symptômes aigus auxquels tout le monde s’intéresse. Quelqu’un s’est évanoui. Quelqu’un a perdu connaissance. Quelqu’un est mort. Il y a des conséquences à long terme. Il y a des conséquences sur la santé reproductive des ouvrières agricoles : faible poids à la naissance, taux de fausses couches plus élevé. Beaucoup de femmes doivent travailler lorsqu’elles sont enceintes. Les statistiques que vous entendez ne représentent même pas la moitié de l’histoire.