Tyrin Johnson est mort. Memphis est occupée. Il s’agit là d’une « sécurité publique » militarisée.

Je n’ai rencontré Tyrin « Ty » Johnson ni à travers un rapport de police, ni à travers une conférence de presse, ni à travers les déclarations soigneusement élaborées d’élus ou les spéculations interminables qui suivent trop souvent la mort d’un jeune homme noir, mais plutôt à travers les personnes qui l’aimaient le plus : sa mère, ses grands-parents, son arrière-grand-mère, ses tantes, et le chagrin qui remplissait la pièce où ils se sont réunis quelques jours seulement après sa mort. Je découvrirais plus tard que je connais un de ses cousins ​​depuis plus de 25 ans.

Ils n’ont pas décrit de titre. Ils décrivaient un fils, un père, un neveu, un cousin, un étudiant, un jeune musicien dont la vie avait commencé dans des difficultés extraordinaires après une naissance prématurée et dont la vie s’était terminée bien trop tôt. Un héritage écourté.

Comme tant de familles noires avant eux, ils ont été contraints de pleurer tout en défendant l’humanité de quelqu’un qu’ils aimaient. Ils ne demandaient pas de traitement spécial. Ils demandaient quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ils demandaient la vérité.

Cette vérité est devenue de plus en plus difficile à trouver à Memphis, Tennessee.

Le 5 juillet, les troupes de la Garde nationale affectées à la Memphis Safe Task Force, dirigée par le gouvernement fédéral, ont abattu Johnson, 20 ans. Sa famille a immédiatement demandé la publication de toutes les images disponibles documentant ce qui s’était passé. Cette demande ne devrait pas prêter à controverse. Après tout, Memphis sait déjà ce qui se passe lorsque les récits officiels sont acceptés avant que les preuves ne soient examinées.

Le meurtre de Tire Nichols perpétré par la police en 2023 a définitivement modifié la relation entre de nombreux Memphiens et les forces de l’ordre. Les premières descriptions de ce que les agents prétendaient s’être produit se sont effondrées sous le poids des preuves vidéo qui ont révélé quelque chose de complètement différent. Depuis lors, les personnes responsables ont appris à retenir leur jugement – ​​non pas parce qu’elles rejettent les faits, mais parce qu’elles insistent pour les voir.

C’est pourquoi la demande de la famille Johnson mérite une action immédiate.

Les troupes de la Garde nationale ne portent généralement pas de caméras corporelles. Mais les responsables de l’application des lois ont déclaré que la rencontre avec Johnson avait commencé en réponse aux informations faisant état de coups de feu. Si les forces de l’ordre locales ont répondu aux côtés du personnel de la Garde nationale, alors les images des caméras corporelles existent presque certainement. Si les officiers locaux n’ont pas répondu, alors le public mérite de savoir pourquoi les troupes armées de la Garde nationale ont été déployées pour affronter les civils sans la présence des agents de la police de Memphis.

La transparence n’est pas un inconvénient. C’est l’exigence minimale pour la confiance du public.

Malheureusement, la mort de Johnson ne peut être comprise indépendamment d’une transformation plus vaste qui se déroule à Memphis. Le Memphis Safe Task Force a été lancé fin 2025 en tant qu’initiative dirigée par le gouvernement fédéral qui a réuni les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales dans une campagne agressive visant à réduire les crimes violents. Présentée comme un effort ciblé visant à cibler les délinquants violents et à rétablir la sécurité publique, l’initiative est plutôt devenue un point chaud dans un débat en cours sur l’application massive des lois, les libertés civiles, les disparités raciales et la militarisation croissante du maintien de l’ordre dans les communautés noires.

Lorsque le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a annoncé pour la première fois que des centaines de soldats de la Garde nationale seraient déployés à Memphis, le public a été assuré qu’ils serviraient principalement dans des rôles de soutien. Ils ne s’engageraient pas dans des activités policières de première ligne. Les questions concernant les soldats armés patrouillant dans les quartiers noirs ont été rejetées.

Ces assurances n’ont pas duré.

Bientôt, le gouverneur a reconnu que le fait que les membres de la Garde nationale portaient des armes dépendrait de la mission. Discrètement mais sans équivoque, la frontière séparant le « soutien » militaire de l’engagement militaire actif dans le maintien de l’ordre civil a disparu.

Aujourd’hui, cette évolution a produit une réalité dévastatrice. Un soldat de la Garde nationale a tué un habitant de Memphis.

Nous ne pouvons pas assurer la sécurité publique. Nous ne pouvons certainement pas militariser notre chemin vers cet endroit.

Plusieurs semaines avant la mort de Tyrin Johnson, j’ai participé à une réunion avec le chef de la police de Memphis, CJ Davis, le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, le maréchal américain Tyreece Miller et le procureur américain D. Michael Dunavant. Les responsables ont présenté des statistiques destinées à démontrer l’efficacité du Memphis Safe Task Force : plus de 130 000 contrôles routiers. Plus de 25 000 citations. Environ 10 000 arrestations.

Ces chiffres sont restés en moi – non pas parce qu’ils démontrent un succès, mais parce qu’ils nous obligent à poser une question complètement différente : que mesurons-nous exactement ?

Si la sécurité publique se mesure principalement par les contrôles, les fouilles, les citations et les arrestations, alors peut-être que le groupe de travail semble réussir. Mais si la sécurité publique se mesure à l’aune de la confiance du public, des droits constitutionnels, du bien-être de la communauté et de la conviction des parents que leurs enfants survivront aux affrontements avec l’État, la situation devient alors bien plus compliquée.

Nous ne pouvons pas assurer la sécurité publique. Nous ne pouvons certainement pas militariser notre chemin vers cet endroit.

Le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy, a récemment soutenu que les policiers avaient besoin d’une formation plus solide concernant les limites constitutionnelles de la force meurtrière. Il a raison.

Mais la mort de Tyrin Johnson révèle un problème encore plus profond.

Avant de débattre de la manière dont les officiers devraient exercer une force meurtrière, nous devons nous demander pourquoi les soldats ont été placés dans la position d’exercer une force meurtrière contre des civils. L’histoire réfute l’hypothèse sous-jacente selon laquelle la présence militaire assure la sécurité des communautés.

Le moment choisi pour la mort de Johnson rend cette histoire impossible à ignorer.

Quelques jours plus tard, Memphis marquait le 10e anniversaire de la manifestation historique sur le pont qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues après les meurtres d’hommes noirs par la police à travers les États-Unis. Nous avons marché parce que notre ville a compris quelque chose bien avant qu’il ne devienne à la mode de le dire à haute voix : les communautés peuvent être simultanément intensément surveillées et toujours pas en sécurité.

Dix ans plus tard, cette contradiction demeure ; peut-être que cela s’est approfondi. Les noms ont changé. Les uniformes ont changé. La rhétorique a changé. De nombreux élus ont changé.

Mais de nombreux quartiers noirs continuent de faire l’objet de niveaux extraordinaires de surveillance étatique, tout en manquant des investissements qui assurent réellement la sécurité : des logements stables, des écoles de qualité, des emplois intéressants, des soins de santé accessibles, des services de traumatologie et des infrastructures de quartier.

Memphis devient de plus en plus un terrain d’essai pour un modèle de gouvernance qui s’étend bien au-delà de notre ville. Sous la bannière de la « sécurité publique », les ressources militaires, les agences fédérales et les forces de l’ordre locales convergent dans des communautés à prédominance noire dotées de pouvoirs extraordinaires et d’une responsabilité publique remarquablement faible.

Cela devrait inquiéter tous les Américains, car ce qui est aujourd’hui normalisé à Memphis pourrait devenir monnaie courante ailleurs demain.

La famille Johnson mérite des réponses. Memphis mérite la transparence.

La nation mérite un débat honnête sur les raisons pour lesquelles la police militarisée est devenue la réponse par défaut à des problèmes sociaux que ni les soldats ni la police n’ont jamais été censés résoudre.

J’ai laissé la famille de Tyrin Johnson avec une impression accablante : leur demande la plus profonde n’était pas la vengeance. Ce n’était pas de la politique. Ce n’était même pas une certitude. C’était la vérité et la transparence. C’est une demande modeste. Si nous ne pouvons pas dire la vérité sur la mort de Tyrin Johnson, alors nous ne dirons jamais la vérité sur ce qu’est devenue Memphis. Et si nous ne pouvons pas dire la vérité sur Memphis, nous n’aurons rien appris de la dernière décennie, sauf comment perfectionner les systèmes que nous avions autrefois promis de changer.