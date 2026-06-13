Les migrants expulsés par Trump restent enfermés en Eswatini, où ils n’ont aucun lien

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UN Un avion militaire transportant cinq immigrants américains a décollé de Djibouti en juillet 2025.

Sa destination était Eswatini, un petit pays niché à la frontière entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Dirigé par un roi, l’Eswatini avait conclu un accord avec l’administration Trump pour recevoir jusqu’à 160 personnes expulsées des États-Unis en échange de 5,1 millions de dollars.

Selon une plainte déposée auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les hommes ne savaient pas où ils allaient jusqu’à ce que l’avion ait presque atterri.

Comme pour les hommes vénézuéliens envoyés au Salvador l’année dernière par l’administration Trump, lorsque le vol à destination d’Eswatini est arrivé, le gouvernement a placé les nouveaux arrivants dans une prison à sécurité maximale, où la plupart restent aujourd’hui sans aucun moyen de contester leur détention. Contrairement au cas des hommes vénézuéliens au Salvador, le Congrès et les médias ont consacré peu de temps à se pencher sur l’emprisonnement en cours des hommes en Eswatini.

Mais pour les membres des familles des personnes envoyées là-bas, la séparation a été dévastatrice.

« Il souffre d’une dépression majeure là-bas alors que je souffre en silence ici », a déclaré la compagne d’un Cubain envoyé en Eswatini qui a demandé à ne pas être pleinement identifié par crainte de représailles.

Elle a dit qu’elle occupait deux emplois pour prendre soin de leur famille maintenant qu’il était parti.

Interrogé sur la situation, le Département de la Sécurité intérieure, par l’intermédiaire d’un porte-parole anonyme, s’est remis au Département d’État concernant l’accord avec Eswatini.

« L’administration Trump utilise toutes les options légales pour mener à bien la plus grande opération d’expulsion de l’histoire, tout comme le président Trump l’a promis », a déclaré le porte-parole. « Toute personne expulsée a bénéficié d’une procédure régulière. »

Le gouvernement d’Eswatini et le Département d’État américain n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Lorsque le premier vol a atterri à Eswatini, l’administration Trump a dénigré les hommes en raison de leur casier judiciaire.

Depuis juillet, deux vols supplémentaires ont atterri à Eswatini, le plus récemment en mars, portant le nombre total d’immigrants expulsés des États-Unis puis emprisonnés à 19 personnes. Quelques-uns d’entre eux ont depuis été expulsés vers leur pays d’origine.

Beatrice Njeri, plaideuse régionale pour l’Afrique au Global Strategic Litigation Council et avocate représentant plusieurs des hommes dans la plainte déposée auprès de la commission, a qualifié les conditions dans lesquelles vivent ces hommes d’inhumaines.

« Nous voyons des États africains se rendre complices des violations des droits humains commises par les États-Unis », a déclaré Njeri.

L’Eswatini fait partie d’au moins huit pays africains qui ont accueilli des personnes expulsées des États-Unis qui n’ont aucun lien avec le pays d’accueil en vertu d’accords avec l’administration Trump, selon les informations de la journaliste Gillian Brockell, qui suit les vols des services d’immigration et des douanes. Le gouvernement américain a également conclu des accords avec des pays d’Asie, d’Europe et de l’hémisphère occidental.

Une équipe d’avocats, dont Njeri, s’efforce de lutter contre ces expulsions en déposant des plaintes auprès des commissions régionales des droits de l’homme.

En mars, la Commission africaine a déclaré aux avocats qu’elle allait de l’avant avec leur dossier, même si l’on ne sait pas exactement à quelle vitesse cela avancera. Cette affaire visera à demander des comptes au gouvernement d’Eswatini. Cela n’aura pas d’effet direct sur les États-Unis. Njeri a déclaré qu’elle espérait que l’équipe d’avocats trouverait d’autres moyens de demander des comptes aux États-Unis.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui fait partie de l’Organisation des États américains, a tenu une audience sur les expulsions de pays tiers hors des États-Unis en mars.

Après l’arrivée des cinq premiers hommes en juillet, ils n’ont pas été autorisés à communiquer avec qui que ce soit pendant deux semaines, selon la plainte déposée auprès de la Commission africaine. Ils ne pouvaient pas quitter leurs cellules, sauf pour aller chercher de la nourriture, qui consistait en une bouillie fade.

« L’isolement rend chaque jour plus lourd que le précédent », a déclaré Orville Isaac Etoria, un Jamaïcain de 63 ans qui a été parmi les premiers envoyés à Eswatini, dans une déclaration écrite pour la plainte judiciaire.

Comme beaucoup d’autres envoyés en Eswatini, il a été reconnu coupable d’un crime il y a des années, a purgé sa peine puis libéré pour recommencer sa vie. Etoria a déclaré que l’ICE lui avait permis de s’enregistrer sur ordre de surveillance depuis 2021 au lieu d’être expulsé.

Puis, après le retour au pouvoir du président Donald Trump, l’ICE l’a arrêté et envoyé en Eswatini après environ un mois de détention.

Au départ, à la prison d’Eswatini, les hommes n’avaient pas de temps de récréation et se contentaient de livres pour enfants pour se divertir, a expliqué Etoria. Finalement, ils ont eu accès à une télévision et à du temps extérieur. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été autorisé à parler à un avocat, même si, selon la plainte, l’un d’eux avait tenté de rendre visite aux hommes et on lui avait dit qu’ils avaient refusé de le voir.

Au cours de la troisième semaine, a déclaré Etoria, il a finalement pu parler avec sa famille. Il a été autorisé à recevoir un appel une semaine plus tard, a-t-il déclaré.

« Ce sentiment de distance par rapport à mes proches, à l’autre bout du monde, est un sentiment que je n’oublierai jamais », a-t-il déclaré. «Je me sentais seul et complètement perdu.»

Finalement, en septembre, Etoria a été expulsé vers la Jamaïque et vit avec sa famille.

« Cette expérience m’a changé d’une manière que j’essaie encore de comprendre », a déclaré Etoria. « Je ne me sens pas encore moi-même et je ne m’attends pas à ce que ce sentiment disparaisse de si tôt. Ce qui m’a été fait était un pur mal. Ce que j’ai perdu, je ne l’ai toujours pas récupéré. »

Njeri a déclaré que les hommes avaient déclaré à leurs avocats qu’ils ne recevaient pas suffisamment de nourriture et qu’ils perdaient du poids. Désormais, c’est généralement du riz et une variante d’une soupe, parfois avec un légume, a-t-elle déclaré.

L’un d’entre eux, Roberto Mosquera de Peral, a entamé une grève de la faim pendant 30 jours. Il s’est arrêté uniquement parce qu’il montrait des signes de défaillance d’un organe.

Njeri a déclaré que la prison est pleine de moustiques et que les hommes n’ont pas de moustiquaire pour les protéger pendant leur sommeil. Elle a dit que quand il fait froid, ils n’ont pas assez de vêtements pour se réchauffer.

Elle a ajouté que le manque de soins médicaux appropriés était également une source d’inquiétude. Cela inclut un homme qui n’a pas reçu de traitement pour des lésions cutanées ou un glaucome, a-t-elle déclaré. Une autre avait une dent infectée et le dentiste a d’abord extrait la mauvaise, a-t-elle ajouté. Aucun des deux détenus n’a eu accès aux dossiers médicaux sur ce qui s’était passé.

« Pour moi, la chose la plus importante que les gens doivent savoir, ce sont les violations flagrantes des droits de l’homme dont l’État est complice et n’est pas disposé à s’attaquer », a déclaré Njeri. « Ils sont conscients qu’il y a des violations des droits humains. L’État d’Eswatini ne s’attaquera pas à ce problème, et personne d’autre n’intervient dans cette situation, de sorte que les violations des droits humains se poursuivent sans relâche. »

Njeri a déclaré qu’elle pensait que soit la stigmatisation liée aux conditions de vie dans les pays africains, soit le petit nombre de personnes envoyées en Eswatini ont empêché l’histoire d’attirer davantage l’attention du public.

Pendant ce temps, les avocats tentent d’entrer en contact avec les nouveaux arrivants au centre correctionnel de Matsapha, la prison d’Eswatini. Njeri a déclaré que plusieurs personnes du deuxième vol à destination d’Eswatini souhaitaient également se joindre à l’affaire des droits humains.

Même si la Commission africaine se prononce contre Eswatini et conclut que le pays a commis des violations des droits de l’homme, la commission ne dispose d’aucun moyen légal pour le forcer à apporter des changements.

Tout comme l’administration Trump a ignoré les conclusions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme selon lesquelles les agents frontaliers ont torturé et tué un immigrant mexicain à San Diego en 2010, l’Eswatini pourrait également ignorer les conclusions de la commission.

Mais, a déclaré Njeri, la documentation reste importante.

Elle a déclaré que certains pays s’inquiètent de leur image en matière de droits de l’homme, et qu’une décision de la commission selon laquelle ces accords avec les États-Unis violent les droits de l’homme pourrait dissuader davantage de pays du continent de les rejoindre.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder des États violer les droits de l’homme sans remettre en question et sans conséquences ni répercussions, quelles que soient les apparences », a déclaré Njeri.