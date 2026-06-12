L’administration Trump décide de dénaturaliser 17 Américains dans le cadre d’une attaque contre l’immigration légale

Lundi, l’administration Trump a annoncé qu’elle cherchait à retirer la citoyenneté à 17 Américains nés hors des États-Unis, dans le cadre du plus grand effort de dénaturalisation depuis des décennies.

L’administration affirme que les individus ont commis des crimes graves et n’ont pas réussi à les divulguer lors du processus de naturalisation. Mais ce n’est que la dernière manœuvre en date dans la tentative du président Donald Trump d’accélérer la dénaturalisation et de cibler l’immigration, y compris l’immigration légale.

Sur les 17 personnes ciblées, 11 viennent de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, trois d’Asie, deux d’Afrique et une d’Europe.

Le mois dernier, l’administration a annoncé qu’elle entamerait le processus de dénaturalisation de 12 autres citoyens.

Trump a décidé d’accélérer les dénaturalisations depuis son premier mandat, et encore plus lors de son second.

En décembre, l’administration Trump a ordonné aux services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) de fournir au ministère de la Justice 100 à 200 cas de dénaturalisation par mois.

En avril, l’administration a identifié 384 Américains nés hors des États-Unis dont elle souhaite révoquer la citoyenneté. L’administration a également déclaré qu’elle ferait appel à des procureurs réguliers dans les tribunaux régionaux, plutôt qu’à ceux du Bureau du contentieux de l’immigration du ministère de la Justice, pour accélérer le rythme des dénaturalisations.

Les cas de dénaturalisation sont relativement rares depuis les années 1990. Entre 1990 et 2017, le gouvernement américain a déposé en moyenne 11 dossiers de dénaturalisation par an. Le processus est connu pour exiger un niveau de preuve élevé.

Les efforts de Trump semblent inclure une tentative d’abaisser cette barre. Dans un cas au cours du premier mandat de Trump, le ministère de la Justice a retiré la citoyenneté à un homme du New Jersey né en Inde après avoir déclaré qu’il était arrivé aux États-Unis sans documents de voyage ni preuve d’identité et qu’il avait utilisé un nom différent.

Dans une affaire plus récente, un citoyen américain né au Mexique a été dénaturalisé pour trafic de drogue, et l’affaire reposait sur la question de savoir s’il avait commencé ou non à vendre de la drogue – en grande partie de la marijuana – avant ou après sa naturalisation. Le ministère de la Justice a révoqué sa citoyenneté après avoir conclu qu’il avait commencé à vendre de la drogue l’année précédant sa citoyenneté, bien que son avocat insiste sur le fait que cette hypothèse est fausse.

Amanda Frost, professeur de droit à l’Université de Virginie, a déclaré Le New York Times En avril, cette dénaturalisation élargie envoie le message « que les citoyens naturalisés n’ont pas les mêmes droits et la même stabilité que les citoyens nés dans le pays ».

« Le gouvernement a utilisé ce pouvoir dans le passé pour cibler des personnes qu’il considère comme des opposants politiques », a-t-elle prévenu.

Cassandra Robertson, professeur de droit à la Case Western Reserve University, a déclaré Radio Nationale Publique ce mois-ci, les efforts de dénaturalisation « sont une tentative de supprimer le discours politique des citoyens naturalisés ».

« Même si les affaires qui ont été portées en premier concernent peut-être des personnes qui ont commis des crimes assez graves, la rhétorique du gouvernement ne se limite certainement pas à cela », a-t-elle déclaré.

« Une fois qu’il devient facile de retirer la citoyenneté à quelqu’un », a-t-elle ajouté, « il devient facile de retirer la citoyenneté à n’importe qui. »

Même si les États-Unis ont rarement procédé à des dénaturalisations depuis les années 1990, la dernière tentative généralisée du gouvernement visant à dénaturaliser les citoyens américains remonte à la période McCarthy. Durant la Peur rouge des années 1940 et 1950, le gouvernement américain a dénaturalisé des milliers d’Américains nés à l’étranger et accusés de sympathies communistes.

Mais en 1967, un arrêt de la Cour suprême a considérablement limité la dénaturalisation. Depuis lors, cela s’est largement limité à la question de savoir si un individu avait omis ou non de divulguer des crimes ou des condamnations antérieurs lors de son processus de naturalisation. Mais cela aussi peut être sujet à interprétation, car la demande de naturalisation ne définit pas ce qu’elle considère comme un crime.

Mais même dans les années précédant Trump, certains cas de dénaturalisation étaient hautement politiques. Dans le cas de Rasmea Odeh, la militante de la communauté palestinienne a été expulsée en 2017 après un procès de plusieurs années. Odeh a été arrêtée par le Département de la Sécurité intérieure en 2013 – sous l’administration d’Obama – et accusée d’« obtention illégale de naturalisation » pour avoir omis de mentionner sa condamnation et son emprisonnement par Israël, où elle avait été torturée et agressée sexuellement.