Effrayés par l’ICE, en colère contre Trump et confrontés à des formalités administratives, nombreux sont ceux qui sautent la Coupe du monde

Depuis la deuxième investiture de Donald Trump, le nombre de voyageurs internationaux visitant les États-Unis a diminué de plus de 5 %. Le nombre de Canadiens visitant le pays a chuté de plus de 20 pour cent.

Au total, la baisse du tourisme international s’est traduite par une baisse de 8,4 milliards de dollars des dépenses des touristes aux États-Unis.

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme estime que 80 millions de personnes supplémentaires ont voyagé à l’étranger en 2025 par rapport à 2024. Pourtant, avec des histoires d’horreur qui circulent sur des touristes arrêtés et envoyés dans des centres de détention pour immigrants pendant des semaines ou des mois, et sur des voyageurs obligés de donner aux agents frontaliers américains l’accès à leurs téléphones portables et à leurs ordinateurs portables, rien de ce boom du tourisme ne se propage aux États-Unis. années de publications sur leurs comptes de réseaux sociaux.

De nombreux Canadiens sont indignés par les attaques continues de Trump contre leur pays et par ses déclarations répétées selon lesquelles le Canada devrait être annexé par les États-Unis. De nombreux Européens sont horrifiés par le virage des États-Unis vers un nativisme qui, à certains égards, ressemble au fascisme européen d’il y a près de cent ans. En termes simples, un très grand nombre de personnes dans le monde votent avec leurs pieds et leur portefeuille ; ils choisissent simplement d’aller ailleurs et de dépenser leur argent touristique dans des pays où les étrangers ne se sentent pas si malvenus et si effrayés.

Pour l’industrie du voyage, qui fonctionne généralement avec de faibles marges, la Coupe du monde de football était censée être un tonique. Dans l’espoir de dynamiser l’événement, la FIFA, l’instance dirigeante internationale du football, a fait tout son possible pour adoucir l’accord en faveur de Trump ; il lui a donné une réplique dorée du trophée de la Coupe du Monde et lui a décerné un « Prix de la paix de la FIFA » doré à la place du Nobel auquel il aspire si fort.

Plus tôt cette année, l’industrie du tourisme semblait s’attendre à ce que toute cette flagornerie de la FIFA porte ses fruits. Dans les 16 villes hôtes, réparties à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, les hôtels ont augmenté leurs prix pour les séjours pour la Coupe du monde de plus de 300 pour cent en moyenne. Pourtant, selon des données d’enquête récentes recueillies par l’American Hotel and Lodging Association, dans les 11 villes hôtes des États-Unis, les réservations d’hôtels n’ont pas décollé, et dans plusieurs villes, une majorité de propriétaires d’hôtels décrivent désormais le tournoi comme un « non-événement ». En conséquence, les hôtels ont recommencé à baisser leurs prix. Le New York Times a récemment rapporté que les prix des chambres pour les dates de la Coupe du monde dans les villes hôtes étaient désormais en baisse de 40 pour cent par rapport à leur pic du début de cette année.

Les stades seront probablement remplis, mais moins viendront de l’étranger et prendront des vacances complètes.

En temps normal, une administration ayant la possibilité de mettre en valeur le pays qu’elle gouverne lors du premier événement sportif international au monde ferait tout son possible pour faciliter la vie des visiteurs avant et pendant l’événement. Mais au lieu d’emprunter cette voie, l’administration Trump redouble d’hostilité envers les visiteurs étrangers.

Le nouveau secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a fait le tour des médias conservateurs ces dernières semaines, menaçant à plusieurs reprises de suspendre les voyages internationaux à l’entrée et à la sortie des aéroports des villes ayant des politiques de sanctuaire. Si l’administration donne suite, les vols internationaux à destination et en provenance de New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Portland, Seattle et de nombreuses autres villes seraient interdits, ce qui rendrait pratiquement impossible pour la plupart des voyageurs internationaux d’accéder facilement aux États-Unis.

Plus généralement, les citoyens de 38 pays sont touchés par des interdictions totales ou partielles de voyager aux États-Unis, et les citoyens de dizaines d’autres pays sont confrontés au gel du traitement de leurs visas – ce qui signifie en pratique qu’à moins que ces résidents n’aient déjà un visa d’entrée, ils ne viendront pas aux États-Unis pour la Coupe du monde. En d’autres termes, les habitants de plus d’un tiers des pays du monde (presque toutes les personnes de couleur d’Afrique, d’Asie et de certaines régions d’Amérique latine) sont désormais confrontés à des obstacles logistiques presque insurmontables lorsqu’ils tentent d’entrer légalement dans le pays. L’interdiction s’étend aux citoyens d’Haïti, d’Iran, du Sénégal et de Côte d’Ivoire, qui alignent tous quatre des équipes pour la Coupe du monde. Étonnamment, cela signifie que leurs fans seront automatiquement exclus du tournoi. La semaine dernière, un arbitre somalien, censé officier lors des matchs, s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis.

Même pour ceux qui sont techniquement autorisés à entrer, le coût sera prohibitif. De nombreux touristes doivent désormais payer des « frais d’intégrité de visa » de 250 dollars. Pour une famille de trois ou quatre personnes, cela équivaut à ajouter un autre billet international dans son panier. Et les citoyens de nombreux pays, dont beaucoup participent à la Coupe du monde, doivent désormais verser une « caution » comprise entre 5 000 et 15 000 dollars pour s’assurer qu’ils ne dépassent pas la durée de leur visa. Même si le Département d’État a promis de supprimer ces frais pour les joueurs et autres membres de l’équipe, ainsi que pour les supporters ayant acheté des billets pour la Coupe du Monde avant le 15 avril et rempli des documents supplémentaires via le site Internet de la FIFA, la simple existence d’un tel système de caution effraiera probablement de nombreux visiteurs potentiels.

Mais les malheurs de l’industrie du voyage liés à la Coupe du Monde sont encore plus profonds. Depuis des mois, un nombre croissant de groupes et d’individus appellent au boycott de la Coupe du monde de Trump. Parmi les partisans du boycott figurent l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, ainsi qu’un vice-président de la Fédération allemande de football. Plus d’une centaine d’organisations de défense des droits civils et humains ont également publié une lettre avertissant les visiteurs de la Coupe du monde des dangers de visiter les États-Unis sous Trump.

Tout cela constitue un moment de vérité pour l’industrie du tourisme dans une Amérique Trumpifiée. Bien sûr, les stades seront probablement remplis – et de nombreux supporters dépenseront des dizaines de milliers de dollars pour voir leurs équipes jouer. Mais ils ne seront pas remplis d’autant de supporters internationaux que la norme pour les matchs de la Coupe du Monde. Les gens peuvent entrer et sortir pendant un jour ou deux des États voisins, mais moins nombreux viendront de l’étranger et prendront des vacances complètes. En conséquence, la demande de chambres d’hôtel et les sommes d’argent injectées dans l’économie touristique ne seront pas aussi élevées que les organisateurs le pensaient.