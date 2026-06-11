Les avocats construisent une nouvelle infrastructure pour lutter contre la machine à expulsion de Trump

Des coalitions d’avocats, de groupes de défense des droits et d’autres organisations développent une nouvelle infrastructure puissante pour défier la machine d’expulsion massive de l’administration Trump. Plusieurs projets dits d’habeas ont été créés dans des États ou des régions du pays ces derniers mois pour mettre en relation les non-citoyens confrontés à une détention illégale avec des avocats pro bono qui peuvent déposer des requêtes en habeas corpus en leur nom devant un tribunal fédéral.

Des projets similaires ont également été lancés pour soutenir les migrants emprisonnés au Nouveau-Mexique, à New York, au Minnesota et dans certains États de la côte du Golfe. Le Projet national d’immigration coordonne des appels d’enregistrement réguliers dans plusieurs projets d’habeas afin que les organisations membres puissent partager les meilleures pratiques, discuter des tendances de la jurisprudence et se soutenir mutuellement.

L’habeas corpus, c’est-à-dire le droit de contester votre détention devant un juge, est l’un des droits les plus anciens du système juridique américain. Mais pour de nombreux immigrants incarcérés dans les prisons de l’ICE, il est impossible d’accéder à la Cour fédérale pour faire valoir ce droit sans le soutien gratuit fourni par les projets d’habeas. Rodriguez a déclaré que depuis le lancement du projet Habeas de la Nouvelle-Angleterre, il a dressé une liste d’environ 200 avocats fédéraux disposés à prendre en charge des affaires et a examiné plus de 220 cas.

« Nous constatons que les tribunaux continuent de conclure que ces détentions sont inconstitutionnelles et que des personnes sont détenues sans procédure régulière. »

Les procédures d’habeas ont été un outil essentiel dans la lutte visant à libérer ou à ralentir les transferts de plusieurs personnalités emprisonnées par l’ICE, notamment Rümeysa Öztürk et Badar Khan Suri.

De nouveaux projets d’habeas ont été créés en quelques mois alors que des groupes de défense des droits et des organisateurs s’efforcent de fournir des services à une population croissante en détention pour immigrants dans tout le pays. L’un des réseaux les plus jeunes se trouve au Nouveau-Mexique, où l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) du Nouveau-Mexique et des organisations partenaires ont lancé le projet Habeas du Nouveau-Mexique en avril.

Dès que le projet a commencé à solliciter des bénévoles, Sheff a déclaré que la réponse avait été écrasante. Les requêtes en Habeas ont tendance à être formelles et toute personne admise au tribunal fédéral du Nouveau-Mexique peut les déposer. Le projet Habeas du Nouveau-Mexique, comme d’autres projets d’habeas, propose une formation et un mentorat, en associant des plaideurs fédéraux à des avocats expérimentés en matière d’immigration et d’habeas. Cela signifie que des avocats, généralement spécialisés dans tous les domaines, depuis les droits civils et le droit de l’environnement jusqu’aux affaires transactionnelles et de préjudices corporels, se sont mobilisés pour apporter leur aide. Les étudiants en droit ont également été désireux de contribuer en suivant les tendances de la jurisprudence, en menant des recherches et en aidant à rédiger des mémos ou des modèles.

« Cela montre où nous en sommes politiquement que cela soit devenu un besoin si pressant là où nous avons des avocats qui n’ont jamais plongé de cette manière auparavant », a déclaré Sheff. « Nous essayons d’être créatifs en trouvant des moyens pour que tous ceux qui sont intéressés se connectent à ce travail. »

De nouveaux projets d’habeas ont été créés en quelques mois alors que des groupes de défense des droits et des organisateurs s’efforcent de fournir des services à une population croissante en détention pour immigrants dans tout le pays.

Le besoin d’un soutien pro bono habeas est monté en flèche depuis que l’administration Trump a élargi la population soumise à la détention obligatoire pour immigrants et restreint l’accès aux audiences de caution. Une note du 8 juillet 2025 du directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, annonçait que le ministère de la Sécurité intérieure avait reclassé de nombreux non-citoyens, y compris certains qui vivaient dans le pays depuis des années, comme « demandeurs d’admission » aux États-Unis. Le changement a été apporté dans le but d’appliquer une partie de la loi sur l’immigration et la nationalité de 1965, qui stipule que ces non-citoyens sont soumis à une détention obligatoire et ne sont pas éligibles à une audience de caution devant un juge de l’immigration. Historiquement, cette disposition de la loi n’a été appliquée qu’aux personnes nouvellement arrivées aux points d’entrée.

Avant la publication de la note de Lyon, des millions d’immigrés de moins étaient considérés comme éligibles à la détention, et ceux qui étaient emprisonnés pouvaient être libérés sous caution à la discrétion des juges de l’immigration travaillant pour le pouvoir exécutif. Dès que cette voie a été fermée, les tribunaux du pays ont vu une augmentation des dépôts d’habeas corpus. Le nombre de requêtes déposées auprès des tribunaux de district s’élevait à environ 8 000 en 2025, contre seulement 222 l’année précédente, selon les données de la base de données CourtListener du Free Law Project analysées par Le Washington Times.

L’augmentation du nombre de cas a submergé les bureaux des avocats américains, chargés de faire appliquer la loi fédérale, ainsi que les avocats représentant les immigrés. La pression exercée sur les bureaux des procureurs américains a rendu moins attrayante la défense de la répression de l’immigration par Trump. Julie Le, une avocate chargée de défendre la cause du gouvernement fédéral dans des dizaines d’affaires d’habeas, a déclaré à un juge fédéral en février : « Ce travail est nul », selon une transcription du tribunal.

Pour ceux de l’autre côté, leur travail est rendu encore plus difficile par la stratégie de l’administration Trump consistant à faire la navette entre les immigrants emprisonnés d’un centre de détention à l’autre, à travers les frontières des États. Les avocats doivent être membres du barreau d’un État pour exercer dans cet État, ce qui signifie que si leur client est transféré dans un État où ils ne sont pas interdits, ils doivent trouver des avocats locaux pour signer le dossier de leur client.

Conscients du défi que cela pose et de l’augmentation du nombre de dossiers, le projet Habeas de la Nouvelle-Angleterre, le Comité des avocats du Rhode Island et la Défense contre les expulsions massives ont demandé qu’un tribunal fédéral du Rhode Island autorise des avocats de l’extérieur de l’État à représenter les détenus immigrants. Un juge a ordonné que cette règle soit modifiée à la mi-avril et elle restera en vigueur pendant un an. Le Journal de la Providence a rapporté que, selon les archives du tribunal, au 6 mars, environ 33 pour cent des affaires civiles déposées étaient des requêtes en habeas, contre moins de 10 pour cent en 2025, et seulement 2,4 pour cent, soit seulement cinq affaires, en 2024.

« Il serait extrêmement important que d’autres tribunaux suivent ce qu’a fait le Rhode Island », a déclaré Romero. Parce qu’à l’heure actuelle, « l’ICE continue de déplacer des personnes à travers le pays, et cela crée un énorme problème avec votre capacité à accéder à votre avocat. »

« C’est vraiment puissant de voir comment les gens se lèvent pour affronter le moment présent. »

« De nombreuses personnes, avocats, juges, etc., qui n’ont pas été aussi étroitement liées aux réalités vécues par les personnes détenues par l’ICE, suivent ce cours intensif : la vie des gens est entre leurs mains, leur liberté est entre leurs mains », a déclaré Sheff. « C’est vraiment puissant de voir comment les gens se lèvent pour affronter le moment présent. »