Les manifestations en Albanie s’intensifient en opposition au complexe de luxe de 4 milliards de dollars de Kushner

Des milliers de personnes en Albanie sont descendues dans la rue mardi soir pour le quatrième jour consécutif, pour protester contre un projet de complexe hôtelier de luxe de 4 milliards de dollars sur la plus grande île d’Albanie, dirigé par Jared Kushner.

Les manifestations près du site ont commencé le samedi 30 mai, après que les promoteurs ont érigé des clôtures en fil de fer barbelé bloquant l’accès du public à la plage et à la côte locales. Les manifestants ont tenté de forcer l’arrêt des travaux. Après que des gardes de sécurité privés ont emmené un manifestant, la colère est encore montée.

Sur le chantier, les manifestants ont crié : « Ne défendez pas les oligarques, ce sont les propriétés des citoyens !

Lundi et mardi, les manifestations se sont étendues à la capitale, Tirana, avec des milliers de personnes descendues dans les rues. Les manifestants scandaient « L’Albanie appartient aux Albanais » et brandissaient des pancartes indiquant « Je ne veux pas d’Albanie comme Dubaï » et « Ne touchez pas à Vjosa-Narta », une zone protégée le long de la côte sur laquelle le projet empiètera.

Le projet se déroule à Sazan, la seule île albanaise de la Méditerranée. Kushner, le gendre de Donald Trump, a annoncé son intention de transformer l’île en station balnéaire en 2024. Son épouse Ivanka Trump a également parlé de l’île, qu’elle a dit avoir vue avec Kushner pendant leurs vacances dans la région.

Le développement sera probablement inaccessible aux gens ordinaires – Kushner l’a qualifié de « produit de luxe très haut de gamme ». Il comprendra 10 000 chambres d’hôtel et villas.

Une partie du projet se situe dans une zone protégée, une « zone humide côtière abritant des flamants roses, des phoques et des sites de nidification de tortues de mer », dont les gens craignent qu’elle ne soit endommagée et polluée par le développement.

En janvier, 41 organisations environnementales de 28 pays ont envoyé une lettre au Premier ministre albanais Edi Rama, appelant à « la suspension immédiate » du projet car il pose « de sérieux risques pour la biodiversité et les habitats critiques de la région », dont beaucoup sont des espèces en voie de disparition.

Rama a accepté le projet visant à stimuler l’économie touristique du pays. L’année dernière, le comité d’investissement stratégique de Rama a accordé à la société Affinity Partners de Kushner le statut d’« investisseur stratégique », ce qui accélère les permis et l’accès aux terres de l’État.

Mais les manifestations des derniers jours ont conduit à l’ouverture d’une enquête par les procureurs anti-corruption albanais.

L’entreprise de Kushner a également acheté un complexe de tours dans la capitale serbe Belgrade, avec l’intention de créer un complexe hôtelier de luxe, mais les protestations ont stoppé le projet et ont abouti à l’inculpation de plusieurs responsables pour corruption.

Affinity Partners, la société de capital-investissement et d’investissement de Jared Kushner, se concentre sur les investissements aux États-Unis et en Israël et est en grande partie financée par le gouvernement saoudien – ce qui en fait la première fois que l’Arabie saoudite investit en Israël. Kushner considère cela comme faisant partie de ses efforts pour parvenir à une normalisation entre l’Arabie Saoudite et Israël, affirmant que l’accord du gouvernement saoudien de financer Affinity Partners « a lancé un changement régional historique qui doit être renforcé et entretenu pour réaliser son potentiel ».

Le fonds de richesse du gouvernement saoudien, le Fonds d’investissement public, s’est initialement opposé au financement d’Affinity Partners, mais Mohammed ben Salmane – prince héritier et proche allié de Kushner – est intervenu pour annuler cette décision.

Kushner siège également au « Conseil de la paix » de Trump, que le président a créé pour superviser le réaménagement de Gaza à la suite du génocide israélien soutenu par les États-Unis. Kushner, qui siège au « Conseil exécutif de Gaza », a présenté son plan pour un « Nouveau Gaza » à Davos en janvier dernier – et il a également imaginé un pôle touristique et touristique, probablement dépendant du transfert forcé des Palestiniens de la bande.