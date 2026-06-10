Un juge fédéral confirme le travail agricole tristement brutal dans une prison d’Angola

Dans une décision qui reste particulièrement silencieuse sur l’histoire de l’esclavage et de la suprématie blanche en Louisiane, un juge fédéral s’est rangé du côté du pénitencier de l’État de Louisiane le 26 mai, rejetant une demande visant à mettre fin à la pratique notoire de la prison consistant à forcer des groupes de prisonniers à prédominance noire à effectuer un travail agricole épuisant sur le terrain d’une ancienne plantation d’esclaves.

Communément appelé Angola, du nom d’une plantation qui elle-même porte le nom de la patrie des esclaves qui y travaillaient au 19ème siècle, la prison et sa ferme sont tristement célèbres pour leurs conditions de vie brutales. La prison oblige depuis longtemps les personnes incarcérées à passer de longues heures à cueillir des légumes à la main en guise de mesure disciplinaire jugée cruelle par les groupes de défense des droits civiques. Avec sa « lignée de fermes » d’hommes majoritairement noirs travaillant sous le soleil brûlant et le regard blanc de gardes à cheval armés de fusils, la ferme-prison d’Angola a longtemps servi de symbole puissant de l’esclavage qui perdure dans les systèmes carcéraux modernes.

Depuis que les prisonniers actuels et anciens ont intenté une action en justice contre la ferme pénitentiaire en 2023, le tribunal a rendu plusieurs ordonnances exigeant que les responsables de la prison prennent des mesures pour protéger les travailleurs incarcérés de la déshydratation et des blessures causées par la cueillette des récoltes à des températures qui dépassent régulièrement 100 degrés. Les urgences médicales dans les champs en Angola sont courantes en été, les travailleurs incarcérés souffrant de coups de chaleur et d’autres préjudices graves, selon les plaignants.

Cependant, le juge du tribunal de district Brian A. Jackson a écrit dans sa décision de 60 pages qu’il était empêché de forcer le pénitencier de l’État de Louisiane à apporter des changements durables à sa tristement célèbre ferme en raison d’une décision récente d’un tribunal supérieur dans une affaire distincte concernant des allégations de négligence médicale à la prison.

Donald Arbuthnot, un organisateur qui a été incarcéré en Angola, a déclaré que son séjour dans la soi-disant ferme lui avait donné un aperçu de ce que les Noirs vivaient avant leur émancipation de l’esclavage.

« Le système ne va pas vraiment aller à l’encontre du système, alors ils voient que vous avez été blessé, mais sachant que l’un des leurs l’a fait, ils l’ignorent. »

« J’ai vu les images à la télévision pendant le mouvement des droits civiques, mais j’ai vécu ce que mes grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu lorsque je suis entré dans les exploitations agricoles en Angola », a déclaré Arbuthnot aux journalistes mercredi. « À ce jour, je ne comprends pas comment nous avons pu faire face à ce que nous avons vécu. Je suppose que c’est la résilience de gens comme nous, après tout ce que nous avons traversé… pour arriver là où nous en sommes aujourd’hui. »

Anciennement enseignant bénévole et tuteur avant la libération de ses codétenus, Arbuthnot est maintenant membre de Voice of the Experienced, un groupe d’organisateurs anciennement incarcérés qui s’est joint aux prisonniers actuels pour intenter une action en justice contre le système pénitentiaire d’État et la ferme agricole en 2023. Alors que l’affaire avançait devant les tribunaux, les prisonniers et les groupes de défense des droits civiques ont soutenu que la ferme angolaise violait l’interdiction constitutionnelle des châtiments cruels et inhabituels en recréant l’esclavage d’avant-guerre sur des terres qui ont historiquement accueilli un violent conflit. une plantation transformée en camp de prisonniers nommé Angola.

« Ils n’apprennent pas à ces gars-là à faire des travaux agricoles, ils leur disent simplement d’aller cueillir des légumes », a déclaré Cecelia Trenticosta Kappel, avocate à Promise of Justice Initiative, une organisation qui représentait les plaignants, dans une interview. « C’est un moyen de punition par la terreur raciale. »

Le juge Jackson a rendu sa première ordonnance au système pénitentiaire de l’État de Louisiane en 2024 après que les plaignants ont demandé une injonction d’urgence pour protéger les ouvriers agricoles incarcérés de la chaleur estivale record. Jackson a ordonné aux autorités de « corriger les lacunes flagrantes de leurs politiques liées à la chaleur », y compris une politique qui permettait de poursuivre les travaux dans les champs à des températures supérieures à 103 degrés, un seuil qui présente un danger connu pour la santé humaine.

Dans une ordonnance ultérieure de 2025, Jackson a déclaré aux responsables de la prison que les hommes travaillant dans les fermes « doivent être traités avec la décence humaine ». Suite aux ordonnances temporaires de Jackson – qui expirent toutes après 90 jours – la prison a installé des structures d’ombrage et a accepté de donner de l’eau à boire aux travailleurs à tout moment. Pendant son séjour à la ferme, Arbuthnot a déclaré que les travailleurs ne recevaient pas suffisamment d’eau et étaient obligés de boire dans des canettes partagées. Les travailleurs bénéficient également désormais d’une pause de 15 minutes pour chaque heure de travail dans les champs.

Cependant, Kappel a averti que ces améliorations pourraient être annulées à tout moment et que le seul recours des plaignants serait d’intenter une autre action en justice.

Dans sa décision la plus récente, Jackson a noté que les responsables de la prison n’avaient pas modifié leur politique pour abaisser le seuil de chaleur pour arrêter le travail dans les champs de 113 degrés, ce qui démontre une « indifférence délibérée » à l’égard de la santé des prisonniers et une probable violation de la Constitution. Cependant, Jackson a écrit qu’il est limité par une décision récente de la Cour d’appel du cinquième circuit, de droite, dans une affaire distincte : Parker contre Hooper, qui implique des allégations d’abus médicaux et de négligence déposées par des prisonniers en Angola.

« Avant Parker, la Cour aurait déclaré les accusés responsables en vertu du huitième amendement d’avoir agi avec une indifférence délibérée à l’égard de la santé et de la sécurité des personnes incarcérées » sur Farm Line, a écrit Jackson. Parker Cependant, dans son arrêt, la Cour est contrainte de conclure que la mise en œuvre de mesures correctives par les accusés annule une conclusion d’indifférence subjective et délibérée, même si ces mesures correctives sont insuffisantes pour remédier à la violation constitutionnelle.

En d’autres termes, la nouvelle norme juridique fixée par le Cinquième Circuit protège les responsables pénitentiaires de toute responsabilité tant qu’ils prennent des mesures pour améliorer les conditions des personnes incarcérées, même si ces mesures ne vont pas assez loin.

La décision rendue par Jackson cette semaine ne répond pas à la principale affirmation des plaignants : selon laquelle la prison ferme elle-même est un affront à la dignité humaine qui devrait être considérée comme une forme inconstitutionnelle de châtiment cruel et inhabituel.

« Il est bizarre que le tribunal ne mentionne même pas le mot ‘plantation’ dans cette décision », a déclaré Kappel.

Le prisonnier angolais Chadarius Morehead a déclaré au tribunal que travailler dans l’exploitation agricole lui donnait l’impression de laisser tomber ses ancêtres en participant à l’esclavage, le même système pour lequel ils se sont battus si durement pour l’abolir.

Kappel a déclaré que des prisonniers ont témoigné avoir fait des cauchemars d’esclavage et de lynchages après avoir travaillé dans les champs en Angola.

« Forcer les gens à reconstituer l’esclavage, en particulier dans une prison qui se trouve sur une ancienne plantation, et qui porte le nom de la plantation, et qui porte en fait le nom des personnes qui y ont été réduites en esclavage, et utiliser cela comme une punition et utiliser cela comme un moyen de « faire entrer par effraction » de nouveaux prisonniers… cela viole le huitième amendement », a déclaré Kappel.

Winn s’est dit profondément déçu mais pas surpris par la décision.

« Je comprends la suprématie blanche et je comprends qu’ils ne s’opposent pas », a-t-il déclaré. « Le système ne va pas vraiment aller à l’encontre du système, alors ils voient que vous avez été blessé, mais sachant que l’un des leurs l’a fait, ils l’ignorent. »