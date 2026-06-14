Les manifestations contre l’austérité marquent le coup d’envoi de la Coupe du monde au Mexique

Nous poursuivons notre couverture de la Coupe du monde à Mexico, où les manifestants locaux profitent de l’événement mondial pour attirer l’attention sur leurs causes. Un sit-in organisé par un syndicat d’enseignants vise les festivités de la Coupe du monde. Et « les mères des personnes disparues ont manifesté en essayant de rejoindre le stade situé à l’extrême sud de la ville », raconte José Luis Granados Ceja, qui couvre l’Amérique latine depuis 2007. Actualités du site de dépôt. Pendant ce temps, en raison du prix élevé des billets, « les gens qui aiment ce sport ne pourront pas assister aux jeux. Ils ont été extraordinairement inaccessibles à la population », ajoute Granados Cejas.

TRANSCRIPTION

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NERMEEN CHEIKH : J’aimerais donc faire venir José Luis Granados Ceja. Vous couvrez l’Amérique Latine pendant Actualités du site de dépôt et également co-animateur de Soberanie. Si vous pouviez nous dire que vous êtes à Mexico. Le premier match de la Coupe du monde s’y déroule. Si vous pouviez décrire quelle est la situation sur le terrain ? Et aussi, parlons de cela — nous en avons parlé plus tôt avec Jules — du prix des billets là-bas et des manifestations autour de la coupe.

JOSÉ LUIS GRANADOS CEJA: Ainsi, ici au Mexique, la conversation a été la suivante : ces manifestations, qui ont lieu en ce moment même, dans les rues de Mexico, incluent-elles une manifestation d’occupation d’un syndicat d’enseignants dissidents appelé La CNTE, ou si elles vont affecter l’événement lui-même ? Aujourd’hui, le message du gouvernement est que non, tout va se dérouler normalement. Il y a eu des négociations. Hier encore, ils ont mené des négociations à huis clos avec le secrétaire de l’Intérieur, ou le Secretaría de Gobernación, ici au Mexique, pendant six heures pour tenter de parvenir à un accord. Ce n’est pas encore clair. C’est le matin du match d’ouverture, et on ne le sait toujours pas.

Mais bien sûr, oui, ici, vous savez, le football est de loin le sport le plus populaire, et les gens qui aiment ce sport ne pourront pas assister aux matchs. Ils ont été extraordinairement inaccessibles à la population. Et malheureusement, à cause également de ces manifestations, peut-être de la fête des fans, dont la principale aura lieu au Zócalo – tous ceux qui sont allés à Mexico connaissent cette immense place publique. Il y a un écran géant là-bas. Mais pour l’instant, il est entièrement entouré de hautes clôtures afin d’empêcher les manifestants d’entrer.

Je pense qu’il est important de mentionner que ces manifestations sont bien sûr légitimes. Les manifestants mettent en avant les questions importantes. Dans le cas des enseignants, ils demandent l’abrogation d’une loi néolibérale de 2007, qui a essentiellement privatisé les retraites au Mexique. Ils demandent également des augmentations de salaires. Nous avons vu d’autres collectifs se rassembler. Les mères des personnes disparues ont manifesté en tentant de rejoindre le stade situé à l’extrême sud de la ville. D’autres groupes ont essayé de profiter de cette occasion où l’attention du monde est tournée vers le Mexique en tant que pays hôte, en tant que l’un des trois pays hôtes et pays qui accueillera le match d’ouverture ici, pour mettre en évidence leurs problèmes. Et je pense que c’est une chose parfaitement légitime.

Le défi, cependant, est qu’il existe également des forces réactionnaires. Il y a des groupes antipopulaires qui tentent de s’accrocher à ces manifestations, qui tentent de créer cette scène comme si le chaos régnait au Mexique. Ce n’est pas le cas. J’ai fait une petite promenade dans le centre-ville de Mexico pour voir comment ça se passe. Vous savez, les choses sont calmes. Il m’est arrivé de parler à de nombreux visiteurs qui sont ici, qui sont déjà arrivés ici au Mexique pour profiter des festivités, et ils ont tous dit qu’ils étaient plus qu’heureux de participer à tout ce qui leur serait offert. Bien sûr, ils comprennent qu’il existe des problèmes sociaux ici au Mexique qui conduisent à ce genre de protestations. Mais on espère qu’il y aura au moins un sentiment de calme, qu’il n’y aura pas d’événements perturbateurs qui pourraient nuire au plaisir du match d’ouverture ici au Mexique.

AMY GOODMAN : Et José Luis, pourriez-vous également parler de la réponse de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, tant aux protestations des enseignants que des autres et des peuples indigènes, au sujet des disparus, en profitant de ce moment pour souligner cette question, et de la solidarité du président Sheinbaum avec l’équipe iranienne et de l’accord qui a été conclu pour qu’ils puissent s’entraîner à Tijuana ?

JOSÉ LUIS GRANADOS CEJA: Oui bien sûr. En fait, l’ambassadeur iranien au Mexique a proposé que les matchs impliquant l’équipe iranienne soient joués au Mexique. Cela semblait parfaitement raisonnable, et c’est en fait une chose que la présidente Claudia Sheinbaum a adoptée. Finalement, c’est la FIFA qui a dit que cela ne serait pas possible, qu’ils joueraient aux États-Unis. Nous savons que certains formateurs, certains membres du personnel n’ont pas obtenu de visa et qu’ils sont obligés d’entrer et de repartir immédiatement.

Mais ici aussi, la population mexicaine a adopté l’équipe iranienne. Des foules les attendaient pour les recevoir à Tijuana. C’est donc une attitude très différente ici au Mexique. Il y a cette – vous savez, cette adhésion à l’idée, qui est une bonne idée à première vue, que cela devrait être une occasion pour nous de nous réunir et de célébrer, vous savez, le football mondial. Mais encore une fois, vous savez, le défi réside dans le fait que des considérations géopolitiques entrent en jeu ici.

La réponse du gouvernement à certaines de ces protestations, dans le cas des enseignants, a été que le gouvernement, en ce moment, ne peut pas se permettre de se conformer aux demandes du syndicat des enseignants, essentiellement de renationaliser les retraites. Il existe différents programmes qui complètent essentiellement les retraites, et ils ont en quelque sorte constamment insisté sur cela comme une alternative à cela, simplement parce que, vous savez, ici au Mexique, depuis l’élection de López Obrador, et maintenant avec Claudia Sheinbaum, il s’agit d’une politique appelée « austérité républicaine », qui consiste essentiellement à réduire les dépenses pour se concentrer sur les programmes sociaux, sur les investissements dans les infrastructures. Claudia Sheinbaum, en particulier, a fait un gros investissement, un gros pari, en investissant par exemple dans la santé. Et donc, vous savez, pour pouvoir s’y conformer, il faudrait essentiellement une réforme fiscale, et le gouvernement soutient que les conditions ne sont pas réunies pour une telle chose en ce moment.

En réponse à certains de ces autres mouvements, bien sûr, vous le savez, il y a eu des tables de longue date, des lieux de dialogue, avec les mères des disparus, avec les parents des 43 étudiants disparus d’Ayotzinapa. Nous ne disposons toujours pas de tous les faits concernant ce qui s’est passé, pourquoi ils ont disparu, ce qui leur est arrivé. Et bien sûr, cela se poursuit. Et donc, c’est un moment où – vous savez, cela me semble logique que ce genre de groupes essaient de profiter de l’occasion pour mettre en évidence ces problèmes. Mais comme je l’ai dit au début, le problème est que nous avons déjà vu ici au Mexique, par exemple, les soi-disant manifestations de la génération Z. Les manifestations de la génération Z qui se déroulaient ici étaient en réalité une campagne d’astroturf financée par des oligarques de droite. Et donc, nous avons également vu un petit parallèle dans le cas du Brésil avec les manifestations contre Dilma Rousseff. Vous savez, beaucoup d’entre elles commencent par des protestations authentiques et légitimes, et évidemment une grande partie de la population comprend pourquoi elle descendrait dans la rue pour soulever ces questions, mais elles peuvent être cooptées. Et donc, l’une des lignes sur lesquelles la présidente a insisté, l’un de ses messages, c’est que, vous savez, ils veulent créer cette idée qu’il y a le chaos, que c’est un gouvernement impopulaire, et que ce n’est tout simplement pas le cas, n’est-ce pas ? Je veux dire, si vous regardez la cote de popularité du président, elle jouit de 70 à 80 % de cotes de popularité dans le pays. Il y a donc, je pense, quelque chose de plus subreptice en jeu ici, à savoir qu’il y a des forces qui tentent de profiter de cette opportunité.

NERMEEN CHEIKH : José Luis, vous avez mentionné que les mères des disparus et des disparus essayaient essentiellement d’utiliser cet événement mondial massif pour attirer l’attention sur les disparus. Et, vous savez, pour donner une idée de l’ampleur du problème, sachez que le Mexique, tout d’abord, compte le plus grand nombre de personnes disparues et disparues au monde : environ 130 000. Les organisations internationales ont qualifié cela d’urgence humanitaire. Alors, si vous pouviez parler des gens qui manifestent, qu’ils soient des mères ou d’autres, et de ce qu’ils espèrent en sortir ?

JOSÉ LUIS GRANADOS CEJA: Alors, vous savez, il y a ces autocollants, les autocollants Panini, qui sont très, très populaires. Les gens se retrouvent au centre-ville de Mexico pour échanger ce qu’ils ont et ce qu’ils n’ont pas. Et en fait, les mères des disparus ont fait une protestation très intéressante en prenant l’image de ces autocollants et en mettant les visages des disparus, comme un moyen de dire que, vous savez, tout cet enthousiasme, toute cette énergie, tout cet investissement qui est fait pour que ces jeux aient lieu et se déroulent avec succès peuvent également être utilisés pour retrouver nos enfants disparus. Et donc, c’est l’une des façons dont ils ont essayé de communiquer ce message. Et bien sûr, vous le savez, de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme l’ont souligné. Certains l’ont qualifié de crise humanitaire. Et ça l’est, tu sais ? Nous parlons de plus de 100 000 personnes disparues.

Et ceci, bien sûr, est le produit de la décision, prise dès le gouvernement de Felipe Calderón, de s’engager dans une réponse militarisée au problème du crime organisé dans ce pays, et parce que ces groupes du crime organisé ont appris que, vous savez, il était plus facile de faire disparaître quelqu’un que de faire l’objet d’une enquête s’ils, vous savez, tombaient sur les corps de personnes. Et c’est en partie la raison pour laquelle nous voyons autant de choses de ce genre. C’est un héritage de certaines décisions prises par les gouvernements précédents, de la même manière que la Coupe du Monde, n’est-ce pas ? C’est une décision qui a été prise par le gouvernement d’Enrique Peña Nieto.

Et je pense que, à bien des égards, ils font de leur mieux pour remédier à une situation dont ils ont hérité. Mais je pense qu’il y a eu des améliorations importantes en termes de politique consistant à obtenir le soutien de l’État pour cette mission très critique de retrouver les disparus, de réconforter les mères des personnes qui ont – vous savez, des personnes disparues, afin d’en faire un système plus robuste, d’améliorer – par exemple, la base de données était apparemment très, très insuffisante. Il manquait toutes sortes d’informations. Il y a eu un effort déterminé pour essayer de s’en occuper, pour en faire davantage.

Et je pense qu’il faut plus de collaboration avec certains de ces collectifs. Je pense que beaucoup d’entre elles, beaucoup de mères, se sont rassemblées seules, vous savez, de manière auto-organisée, parce qu’elles ont été frustrées par la réponse des autorités au niveau des États, du gouvernement fédéral, qui ne donnaient pas assez pour pouvoir réellement faire le travail. C’est un travail dur. Il s’agit littéralement d’aller dans des champs où ils soupçonnent, ou ils ont reçu une information, qu’il pourrait y avoir, vous savez, le corps d’une personne disparue, et de creuser dans la terre pour essayer de le retrouver. Il existe quelque chose qui s’appelle la Comision Nacional de Búsqueda, ou Commission Nationale de Recherche, qui est censée les accompagner. Et il faut davantage d’initiatives de ce genre, pour s’assurer qu’ils se sentent vraiment comme une entreprise. C’est important pour l’État. Le président l’a dit, pour dire que, vous savez, c’est une dette que nous avons envers la société, pour répondre aux besoins de ces mères, qui veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leurs enfants.

AMY GOODMAN : José Luis nous parle depuis Mexico.