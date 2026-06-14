Un « ICE Chaser » décrit avoir été ciblé par des balles en caoutchouc

L’ancien commandant de la patrouille frontalière américaine Gregory Bovino a dirigé la répression militarisée de l’immigration par l’administration Trump à Chicago, Los Angeles et Minneapolis. Bovino a finalement été démis de ses fonctions en janvier après que des agents d’immigration sous son commandement ont tué Alex Pretti, infirmier VA de 37 ans, à Minneapolis.

Nous discutons avec Amanda Moore, une journaliste qui se concentre sur l’extrémisme d’extrême droite et la violence d’État. Elle a passé des mois à suivre Bovino et la répression de l’immigration aux États-Unis pendant Mère Jones et d’autres points de vente. «(La patrouille frontalière) nous tirait dessus avec des balles en caoutchouc depuis les toits près des centres de détention», explique Moore.

Nous recevons également un commentaire du journaliste Charles R. Davis sur d’autres personnalités de droite de l’administration Trump.

TRANSCRIPTION

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NERMEEN CHEIKH : Eh bien, je veux aussi impliquer Amanda Moore dans cette conversation. C’est une journaliste qui se concentre sur l’extrémisme d’extrême droite et la violence d’État. Sa récente pièce pour La nation est intitulé « Notes d’un chasseur de glace ». Elle a passé des mois à couvrir Gregory Bovino et la répression de l’immigration pour Mère Jones et d’autres points de vente.

Bienvenue à La démocratie maintenant !Amande. Nous venons de parler de Bovino lors de ce sommet sur la rémigration au Portugal. Pourriez-vous parler de ce que vous avez fait ? Le titre de votre article est « Notes From an ICE Chaser ». Vous avez pourchassé Bovino ?

AMANDA MOORE : En gros, ouais. J’ai suivi Bovino et l’afflux d’agents fédéraux dans l’Illinois, la Caroline du Nord, la Nouvelle-Orléans et le Minnesota, et je suivais donc en quelque sorte sa caravane, généralement, et ses hommes pendant qu’ils circulaient.

NERMEEN CHEIKH : Et qu’espériez-vous faire en faisant cela ? Qu’espériez-vous accomplir en faisant cela ?

AMANDA MOORE : Eh bien, je veux dire, nous enregistrions ce qui se passait, n’est-ce pas ? Donc, vous savez, il y avait une quantité extrême de violence, en particulier dans les locaux de Broadview ICE à l’extérieur de Chicago, mais aussi le simple fait que les agents circulaient et arrêtaient des gens au hasard aux arrêts de bus ou, vous savez, marchaient simplement dans la rue et les attaquaient, les emmenaient. Vous savez, sans journalistes dédiés à suivre cela, vous comptez vraiment sur les membres de la communauté qui sont là et qui pensent à sortir leur téléphone.

AMY GOODMAN : Votre dernière fois était à Delaney. Vous étiez à Minneapolis. Vous étiez dans ICE – vous étiez à Chicago. Parlez de ce que vous avez vu, de ce que faisaient les agents de l’ICE, de la façon dont ils ont été formés et de la manière dont cela s’inscrit dans votre couverture globale de l’extrémisme d’extrême droite et de la violence d’État.

AMANDA MOORE : Bien sûr. Donc, je veux dire, Bovino dirigeait la patrouille frontalière. Et donc, même si ces poussées étaient, vous savez, considérées comme des poussées d’ICE, et que de nombreux agents fédéraux ont été transférés à ICE, qu’ils soient de l’ATF, de l’IRS ou de toute autre agence, vous savez, il existe une culture différente entre Border Patrol et ICE. Et donc, beaucoup d’agents ICE qui ont été embauchés avant l’administration Trump ou avant Trump 2.0 ne sont pas très positifs quant à leurs expériences dans ces villes, car ils n’aiment pas que tout le monde soit désormais considéré comme ICE. Ils n’aiment pas, vous savez, les tactiques de cow-boy de Bovino. Ils avaient l’impression d’être mis en danger.

Mais vous savez, avec Border Patrol, c’était différent. Je pense, vous savez, qu’il y aurait une escalade de la violence en dehors des centres de détention où les gens manifesteraient, avec des quantités massives de gaz lacrymogènes, même lorsqu’ils se trouveraient dans les quartiers. Vous savez, ils nous tiraient dessus avec des balles en caoutchouc depuis les toits des centres de détention. Et puis, à Newark, plus récemment, à Delaney, il était clair qu’on leur avait dit qu’ils devaient atténuer les effets visuels, ce qui signifiait qu’au lieu de gaz lacrymogènes, les gens recevaient des tasings et étaient aspergés de gaz poivré extrêmement puissant.

AMY GOODMAN : Expliquez ce que sont les navetteurs dans le contexte de ceux qui documentent les effets de la répression de l’immigration par l’administration Trump, Amanda.

AMANDA MOORE : Bien sûr. Ainsi, dans chaque ville, il y aurait des groupes de personnes, des citoyens ordinaires, qui suivraient également l’ICE et la Border Patrol. Et donc, ils se présentaient eux-mêmes comme des navetteurs, comme dans, vous savez, « Je fais la navette derrière une caravane pleine, vous savez, d’ICE. » Et ils avaient des discussions Signal où ils discutaient, vous savez, c’est – vous savez, « Nous tournons dans cette rue ici, si vous voulez nous suivre. » Ils klaxonnaient et sifflaient pour alerter les gens de la communauté de la présence d’agents d’immigration.

AMY GOODMAN : Et enfin, alors que nous voyons Bovino assister à ce soi-disant Sommet de la Remigration d’extrême droite au Portugal, et, vous savez, les images de lui à Chicago portant ce manteau de laine vert de type nazi qu’il avait spécialement confectionné, vos pensées ?

AMANDA MOORE : Ouais, je veux dire, tu sais, c’est une photo dont je pense que Bovino est assez fier. Depuis qu’elle a été prise, il a immédiatement commencé à l’utiliser, ainsi que des clips de lui faisant, vous savez, les gestes de la main et le salut alors qu’il montait dans la voiture. Donc, je veux dire, ce n’est pas quelque chose qu’il a jamais caché, c’est un peu ce qu’il ressent. Et je ne trouve pas très surprenant qu’il soit présent au sommet.

AMY GOODMAN : Et enfin, je voulais revenir à Charles Davis et vous poser des questions sur un autre membre de l’administration, si vous avez fait des recherches sur lui, et c’est Sebastian Gorka, qui, je veux dire, je pense que son rôle actuel est assistant adjoint du président et directeur principal pour la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Poste de premier plan, Gorka a conseillé Trump lors de son premier mandat, mais a été évincé après L’attaquant Le journal a révélé qu’il avait autrefois eu des liens avec un groupe d’extrême droite hongrois allié aux nazis et qu’il avait soutenu une armée paramilitaire antisémite et raciste en Hongrie, alors qu’il était homme politique hongrois. Juste pour compléter votre couverture de l’extrême droite en Europe.

CHARLES R. DAVIS : Eh bien, oui, je veux dire, je pense que Sebastian Gorka, le fait qu’il soit revenu dans la deuxième administration Trump, tout comme un autre personnage de la première administration, Darren Beattie, qui a été licencié pour avoir pris la parole lors d’une conférence nationaliste blanche, montre à quel point la deuxième administration Trump est déchaînée et à quel point elle est déterminée à forger des liens avec des extrémistes d’extrême droite.

Je veux en fait revenir à Stefano Forte, car bien qu’il ne soit qu’un membre – juste le président du New York Young Republican Club, il est en fait un intermédiaire clé entre la droite MAGA et l’extrême droite en Europe. Il a donc invité des membres de l’AfD, qui ont assisté à son premier gala en tant que président du New York Young Republican Club en décembre dernier. Et il a été invité il y a quelques semaines à s’adresser aux membres de l’AfD au Parlement allemand. C’est donc à plusieurs niveaux que l’administration Trump cherche à nouer des liens avec des extrémistes à l’étranger. Et c’est certainement quelque chose qui, encore une fois, je pense qu’il doit y avoir une couverture médiatique de la part des principaux médias pour vraiment faire comprendre à l’Américain moyen que cet extrémisme doit être considéré avec inquiétude, qu’il ne s’agit pas seulement de ceux de gauche qui traitent les gens de fascistes. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui se décrivent comme telles et qui reçoivent toujours le soutien de l’administration Trump et des membres du mouvement MAGA.

AMY GOODMAN : Charles Davis de La Redoutenous ferons un lien vers votre nouvel article, « Pourquoi la presse a-t-elle ignoré un rassemblement des principaux fascistes du monde ? » Et, Amanda Moore, nous créerons un lien vers votre nouvel article dans La nation« Notes d’un chasseur de glace. » Nous établirons un lien sur démocratienow.org.

Prochainement, alors que les États-Unis continuent de menacer Cuba, nous parlerons à Ada Ferrer, historienne de Princeton, lauréate du prix Pulitzer. Reste avec nous.

(casser)

AMY GOODMAN : Le chanteur cubain Silvio Rodríguez, se produisant ici à Central Park il y a près de dix ans.