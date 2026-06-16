Des dizaines de femmes se joignent à la grève de la faim et du travail à la prison ICE de Delaney Hall

Près de 40 femmes ont rejoint la grève de la faim à la prison pour immigrants de Delaney Hall à Newark, dans le New Jersey, publiant une nouvelle série de revendications spécifiques au genre alors que la grève entre dans sa quatrième semaine.

Le 11 juin, des dizaines de femmes détenues dans l’unité 1 de la prison ont annoncé qu’elles se joignaient à la grève de la faim. Leurs revendications incluent l’amélioration des conditions dans l’établissement ; la libération des femmes détenues, à commencer par celles de moins de 21 ans, les mères et les femmes souffrant de problèmes de santé ; et le licenciement d’un gardien qui, selon eux, aurait agressé sexuellement au moins 10 femmes détenues dans l’établissement.

L’établissement est géré par la société pénitentiaire à but lucratif GEO Group, qui exploite le centre de détention dans le cadre d’un contrat d’un milliard de dollars avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

« Nous sommes des mères, des filles, des sœurs. Nous sommes des femmes injustement emprisonnées. Nous sommes ici pour exiger justice », ont déclaré les femmes participant à la grève de la faim dans une vidéo diffusée depuis la prison.

Certaines de leurs revendications démontrent le manque d’assainissement de base dans l’établissement : l’une d’entre elles est que la prison fournisse de l’eau potable. D’autres revendications portent sur le remplacement du personnel médical du groupe GEO par des infirmières formées et qualifiées, ainsi que sur le remplacement du personnel de sécurité du groupe GEO, qui aurait battu et aspergé de gaz lacrymogènes des grévistes de la faim en représailles à leur organisation.

Des femmes détenues à Delaney ont déposé 10 plaintes contre une membre du personnel du groupe GEO, une gardienne, l’accusant d’agression sexuelle. Malgré leurs demandes de licenciement, elle est restée employée.

Le 22 mai, plus de 300 personnes détenues dans la prison de l’immigration ont lancé une grève de la faim et du travail, et ont subi des représailles comprenant des passages à tabac, des gaz lacrymogènes et des transferts, culminant avec le transfert de la majorité des grévistes de la faim la semaine dernière. L’annonce récente de la détention de femmes marque essentiellement une reprise de la grève de la faim après que l’ICE aurait transféré plus de 200 grévistes de la faim de Delaney Hall à partir du week-end dernier.

Les transferts de 200 à 400 détenus interviennent alors que le New Jersey se trouve incapable de réprimer les protestations apparues en solidarité avec les grévistes de la faim emprisonnés à Delaney Hall. Pendant des semaines, les manifestants à l’extérieur du centre ont tenté d’empêcher le transfert des grévistes de la faim détenus et ont affronté l’ICE et la police. La gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill (Démocrate), a remplacé l’ICE par la police d’État, suivie par la police locale, mais les protestations ne se sont toujours pas calmées et la colère est montée face à son manque d’action face aux revendications des grévistes de la faim.

« Cependant, cela ne signifie pas que la grève est terminée », a-t-il déclaré. « Des proches signalent toujours que leurs proches s’abstiennent de travailler dans l’établissement. » Et la grève des femmes « doit être considérée comme une continuation de la même grève », qui, dit-il, « a toujours été un effort décentralisé en raison de la séparation des détenues dans différentes ailes ».

Les médecins ont également exprimé leur inquiétude quant aux conditions de vie des grévistes de la faim à Delaney.

« Lorsque les gens sont aspergés de gaz lacrymogènes, par exemple lors de manifestations en plein air, ils nécessitent une attention immédiate », a-t-il déclaré. « Mais si quelqu’un est aspergé de gaz lacrymogène dans une prison ICE, nous savons qu’il n’a pas accès à de l’eau potable, à des douches, à des rinçages oculaires, à des soins médicaux, etc. Par exemple, il a été bien documenté il y a plusieurs années dans la prison ICE de Farmville à quel point la santé des personnes détenues a souffert considérablement après avoir été aspergée de gaz lacrymogène parce qu’on leur a refusé les traitements ci-dessus. »

Les personnes en grève de la faim à Delaney Hall nous ont expliqué exactement pourquoi ils refusent de manger : négligence médicale, eau impropre à la consommation, nourriture périmée, toilettes inutilisables, 95 pour cent des audiences de caution refusées et un système qui leur dit qu’ils n’ont aucun droit ici. Ce sont des parents dont les enfants ont besoin d’eux, dont beaucoup n’ont pas de casier judiciaire, sont détenus pendant des mois, voire plus d’un an, sans procédure légale.

« En faisant une grève de la faim, ils réaffirment leur humanité en mettant leur corps en danger », a-t-elle poursuivi. «Cela vous montre à quel point la détention a supprimé tout le reste.»

« Mettre votre vie en jeu, accepter le risque de blessures graves ou de mort, c’est refuser les conditions d’effacement de l’ICE. Ils exigent d’être considérés comme des personnes méritant des droits dans un endroit qui tente de les faire disparaître. »