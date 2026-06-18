Les syndicalistes du Minnesota font partie des observateurs de l’ICE inculpés par le gouvernement fédéral

Les syndicalistes du Minnesota actifs dans les assemblées de travailleurs font partie des 15 personnes inculpées par le gouvernement fédéral dans le cadre d’une vaste répression contre la syndicalisation en opposition à l’ICE et à la Border Patrol depuis décembre 2025. Parmi une multitude d’autres allégations, l’acte d’accusation cite la participation de certaines personnes à des assemblées de syndicalistes et d’autres travailleurs tenues au United Labor Center de Minneapolis comme preuve que les militants ont participé à une conspiration criminelle.

Les 15 personnes inculpées sont accusées de « complot visant à entraver ou à blesser un officier fédéral », ce que les militants décrivent comme une tentative d’utiliser des accusations draconiennes pour écraser l’organisation largement célébrée du Minnesota contre les agents fédéraux armés qui ont envahi l’État l’hiver dernier.

« Les syndicalistes actifs dans les assemblées de travailleurs font partie de ceux qui ont été arrêtés », déclare Kieran Knutson, président de la section locale 7250 des Communications Workers of America. « Les syndicalistes que je connais depuis des années sont des gens debout qui croient en la solidarité. Ils croient qu’une blessure à l’un est une blessure à tous. Ce sont des militants syndicaux exceptionnels dans leur syndicat et sur leur lieu de travail, et je suis fier de les connaître tous. »

Marcia Howard, présidente de la section enseignante de la section locale 59 de la Fédération des éducateurs de Minneapolis (MFE), a confirmé que des syndicalistes figuraient parmi les personnes arrêtées. « Je trouve révélateur qu’ils s’en prennent aux syndicalistes, y compris aux éducateurs que je connais en ce moment, qu’ils s’en prennent aux travailleurs. Je suis vraiment en colère », a-t-elle déclaré.

Howard ne divulgue pas le nombre exact de syndicalistes et leurs rôles syndicaux par souci de respect de leur vie privée.

« Je pense que cela a pour but d’empêcher les travailleurs de s’opposer bruyamment à la violence parrainée par l’État en disant des choses comme : « Au diable ICE et ICE. » Ils veulent que nous arrivions au point où nous avons peur de dire les choses que nous devrions pouvoir dire, puis tout foutre en l’air », a ajouté Howard.

Plus tard dans l’après-midi, le MFE a déclaré dans un communiqué : « Ce matin, des agents du DHS ont arrêté une membre de notre syndicat à son domicile. » Le communiqué ajoute que « cette administration et le ministère de la Justice ont à plusieurs reprises déformé les faits sur l’occupation et les dizaines de milliers de bons voisins qui s’y sont opposés, donc toute allégation faite contre notre membre doit être considérée sous cet angle ».

Chelsie Glaubitz Gabiou, présidente de la Fédération régionale du travail de Minneapolis, AFL-CIO, a déclaré : Magazine de la journée de travail« Les travailleurs de tous les horizons de Minneapolis et de sa banlieue se sont mobilisés pour leurs voisins tout au long de l’opération Metro Surge de Trump. Des dizaines de milliers d’habitants du Minnesota ont exercé leurs droits constitutionnels tout au long de l’hiver dernier – des libertés américaines fondamentales telles que le droit de se réunir pacifiquement et de plaider en faveur du changement. Les actes d’accusation fédéraux d’aujourd’hui ont touché plusieurs de nos membres syndicaux qui ont utilisé leur voix aux côtés de nombreux autres travailleurs pour appeler à la fin de la violence jusqu’ici irresponsable de l’ICE. «

Lors du congrès de l’AFL-CIO à Minneapolis au début du mois, le mouvement syndical du Minnesota a été honoré pour sa solide mobilisation contre l’ICE, qui comprenait la participation à des distributions de nourriture aux membres cachés, des réseaux de réponse rapide et un arrêt massif de l’économie le 23 janvier, sous la bannière « Pas de travail, pas d’école, pas de shopping ».

Les assemblées ouvrières faisaient partie de ce paysage syndical plus large. Plusieurs de ces rassemblements ont eu lieu depuis décembre 2025. Des centaines de travailleurs, syndiqués et non syndiqués, se sont réunis pour discuter des moyens de s’organiser contre l’ICE, de nouer des liens communautaires et syndicaux et de débattre de résolutions sur des sujets allant des actions de solidarité du 1er mai aux guerres américaines.

Knutson les décrit comme « une tentative de créer un espace démocratique permettant aux travailleurs de participer à la prise de décision sur la manière dont le mouvement ouvrier participe à la résistance anti-ICE et au mouvement ouvrier en général ».

« La plupart des syndiqués peuvent assister à leurs réunions syndicales si leurs syndicats organisent des réunions et participer de cette façon, mais c’était une façon de le faire entre différents syndicats, entre différentes industries, entre différents métiers, d’une manière directement démocratique, pour parler, discuter et débattre de questions. Vous savez, ce n’était pas un groupe de façade pour une tendance politique particulière. Un certain nombre de syndicats l’ont parrainé. »

Ces dernières arrestations fédérales pour activités protégées par le premier amendement font partie d’une attaque plus large contre les ennemis politiques de Trump qu’il a intensifié ces derniers mois, avec un accent particulier sur les « antifa », la « gauche » et les défenseurs des droits des personnes transgenres.

La section locale 28 de la Fédération des éducateurs de Saint Paul a publié mardi après-midi une déclaration condamnant la répression : « En tant que syndicat qui a répondu à l’opération Metro Surge en partageant des informations sur la façon de protéger les droits des immigrants, en créant des réseaux d’entraide, en plaidant pour des moyens d’assurer la sécurité de la communauté en défendant le droit constitutionnel et statutaire de nos étudiants, de leurs familles et de nos membres d’être respecté dans tous les cas et en s’engageant dans des manifestations pacifiques, nous voyons cette action du ministère de la Justice pour ce qu’elle est : une autre tentative de menacer les Minnesotans de silence et de complicité.

Le président de l’AFL-CIO du Minnesota, Bernie Burnham, a également publié une déclaration proclamant : « L’hiver dernier, l’administration Trump a tenté de briser la solidarité et le sens fondamental de la décence des Minnesotans en inondant notre État d’agents armés. Ils ont échoué. Ils tentent maintenant de nous briser dans la salle d’audience. Ils échoueront encore. «