Un chauffeur d’Amazon à New York licencié pour avoir publié du contenu pro-syndical sur les réseaux sociaux

Pendant plus d’un an, Esly Paredes a partagé des dépêches régulières de sa vie de chauffeur-livreur pour Amazon à son petit public sur TikTok – évoquant ses lieux de déjeuner préférés et ses scores de mode parmi des centaines de vidéos d’elle-même transportant des colis et perdant du temps entre les quarts de travail.

Dans un article du 30 avril – filmé, comme beaucoup de ses vidéos, en uniforme complet à l’intérieur d’un camion Amazon garé – un homme qu’elle décrit comme son patron sourit et fait signe à la caméra.

Paredes a déclaré que ses patrons n’avaient jamais soulevé de problèmes concernant sa nouvelle présence sur les réseaux sociaux. Jusqu’à ce qu’elle publie une série de vidéos soutenant un projet de loi du conseil municipal farouchement combattu par Amazon et un consortium de groupes représentant les sous-traitants de l’entreprise.

Paredes a été licenciée le 27 mai pour avoir violé les politiques de son employeur en matière de sollicitation et de médias sociaux, selon une copie de sa lettre de licenciement obtenue par The City Reporter, une accusation qui, selon elle, viole son droit à la liberté d’expression. Elle a déposé une plainte officielle auprès du National Labor Relations Board avec l’aide des Teamsters, qui organisent depuis plusieurs années les chauffeurs-livreurs d’Amazon à New York et en Californie.

« Ils pensaient que je resterais silencieux, et ils pensaient qu’en me licenciant, ils me feraient taire », a déclaré en espagnol Paredes, une mère célibataire de 31 ans originaire de Jamaïque, dans le Queens. « Mais j’élève la voix, je m’exprime encore plus dans mes vidéos pour expliquer aux autres conducteurs pourquoi ces protections sont nécessaires. »

La porte-parole d’Amazon, Leigh Anne Gullett, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise n’était impliquée « dans aucune décision personnelle impliquant Mme Paredes ».

« Les partenaires de services de livraison sont des entreprises indépendantes qui embauchent et gèrent leurs propres employés », a déclaré Gullett.

Vincent Satriano, propriétaire de l’ancien employeur de Paredes, Satriano Logistics/STAA, a déclaré dans un courrier électronique : « Cette décision fait suite à des violations répétées des politiques de mon entreprise. Aucun autre facteur n’est impliqué. »

Le projet de loi soutenu par Paredes aurait un impact direct sur les travailleurs comme elle. Présenté par Tiffany Cabán, membre du conseil municipal du Queens, il cherche à forcer Amazon à embaucher directement des livreurs qui sont actuellement employés par une mosaïque d’entrepreneurs. Le projet de loi est soutenu par 30 législateurs et l’administration Mamdani, mais n’a pas encore été voté par l’ensemble du conseil municipal.

Les « partenaires » d’Amazon

À New York, la flotte de livraison d’Amazon est sous-traitée par plus de 40 entreprises qu’elle appelle « partenaires de services de livraison » ou DSP – un arrangement qui, selon les critiques, protège Amazon de toute responsabilité en cas d’accidents, de plaintes pour vol de salaire et de négociation collective. Le géant de la vente au détail en ligne affirme que ces sous-traitants sont responsables des travailleurs, même s’ils conduisent des voitures de marque Amazon, portent des gilets de marque Amazon et comptent sur Amazon pour l’assistance routière.

Pendant des années, les régulateurs fédéraux ont construit un dossier historique sur le contrôle d’Amazon sur ses chauffeurs contractuels. Les directeurs régionaux du National Labor Relations Board de Los Angeles et d’Atlanta ont rendu des décisions préliminaires en 2024 déterminant qu’Amazon est le co-employeur de ses chauffeurs sous-traitants et peut être tenu responsable d’activités antisyndicales.

Mais ces efforts se sont atténués sous la deuxième administration Trump avec la nomination d’un ancien avocat externe d’Amazon à la tête du NLRB.

Un exposé de Bloomberg Businessweek ce mois-ci a révélé les efforts déployés par Amazon pour contrôler les chauffeurs qui, selon elle, ne sont pas ses employés : obliger ses sous-traitants à envoyer des chauffeurs dans des conditions météorologiques dangereuses contre leur propre jugement, dicter avec quels fournisseurs ils peuvent faire affaire et même définir les itinéraires de livraison des chauffeurs. (Amazon a contesté ces conclusions.)

En plus d’exiger que les chauffeurs sous-traitants portent l’uniforme de l’entreprise, Amazon leur demande également de ne pas avoir « d’haleine ou d’odeur corporelle désagréable, de parfum/eau de Cologne modeste et de dents, visage/oreilles, ongles et cheveux propres », selon des documents obtenus par Bloomberg.

Amazon et des groupes d’entreprises affirment que le projet de loi de Cabán mettra à genoux les petites entreprises et entraînera la perte de milliers d’emplois. Les représentants d’Amazon affirment que si cette mesure est adoptée, le géant de la vente au détail pourrait devoir envisager de retirer complètement ses opérations de New York.

Alors qu’Amazon et ses sous-traitants ont intensifié leurs efforts pour annuler le projet de loi de Cabán, plusieurs chauffeurs employés par les partenaires de services de livraison d’Amazon dans le Bronx, Brooklyn et le Queens qui se sont entretenus avec The City Reporter ont déclaré que leurs patrons avaient proposé de payer les employés pour assister à un rassemblement en avril à l’hôtel de ville contre le projet de loi et pour assister à des réunions avec les législateurs alors que les représentants de l’entreprise faisaient pression contre les réformes.

Un travailleur qui a parlé au City Reporter, qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles, a déclaré qu’il avait reçu une journée complète de salaire et un service de voiture gratuit jusqu’à l’hôtel de ville et retour pour son temps. Les travailleurs d’autres DSP affirment que leurs collègues ont reçu des offres identiques de la part de leurs propres patrons.

Cabán a déclaré qu’elle avait rencontré Paredes avant son licenciement et qu’elle avait vu une de ses vidéos dans laquelle elle transportait seule de lourds colis au travail, sans aucune assistance. Elle a déclaré que son bureau était également en contact depuis son licenciement et qu’il « soutenait pleinement » ses accusations contre Amazon.

Réclamation pour la liberté d’expression d’un conducteur licencié

Paredes, conductrice pendant environ trois ans avant d’être licenciée, a commencé à publier des vidéos en faveur de la loi sur la protection des livraisons après le rassemblement d’avril à l’hôtel de ville. Elle n’a pas assisté elle-même à ce rassemblement, mais a entendu parler du projet de loi par l’intermédiaire d’autres collègues qui étaient présents – des deux côtés de la question – et ont finalement soutenu le projet de loi. Elle a dit qu’elle souhaitait que son auditoire de collègues chauffeurs-livreurs connaisse tous les faits sur le conseil municipal et les efforts des Teamsters.

Son superviseur lui a dit d’arrêter, ce qu’elle a dit avoir interprété comme une directive lui demandant d’arrêter de filmer des TikToks au travail. Mais elle a continué à publier des articles sur le projet de loi, ainsi que sur son contenu habituel, chez elle, souvent dans son uniforme d’Amazon.

« J’ai droit à la liberté d’expression dans ce pays », a déclaré Paredes au City Reporter. « Ils ne peuvent pas me dire quoi faire chez moi. »

Elle a ensuite reçu deux derniers avertissements écrits du service des ressources humaines de Satriano Logistics, datés du 19 mai, lui demandant de supprimer toutes ses vidéos dans les 24 heures en raison de ses violations des politiques de l’entreprise en matière de médias sociaux et de sollicitation.

« Nous avons remarqué que vous avez publié du contenu qui dénigre l’entreprise et divulgue des informations opérationnelles sensibles », lit-on dans l’avis, qui lui demande également d’arrêter tous les enregistrements.

Dans une plainte officielle déposée auprès du Conseil national des relations du travail fédéral contestant le licenciement de Paredes, les Teamsters ont écrit que ses médias sociaux étaient une « activité concertée protégée » et que les exigences de l’entreprise visant à ce qu’elle supprime tout son contenu interféraient avec ces droits. Les Teamsters ont déposé plainte contre Amazon et Satriano Logistics/STAA le 4 juin.

Paredes insiste sur le fait que jusqu’à ce qu’elle commence à parler favorablement de la loi sur la protection des livraisons, aucun de ses supérieurs n’avait soulevé de problèmes concernant son contenu sur les réseaux sociaux. En fait, elle affirme avoir eu des conversations informelles avec au moins un supérieur au sujet d’une éventuelle collaboration sur une vidéo visant à promouvoir la compagnie maritime.

Elle a posté une autre vidéo après son licenciement, appelant directement Amazon et dénonçant son licenciement « injuste ». Faisant référence à Amazon, elle dit en espagnol : « Ils sont terrifiés par ce projet de loi, parce qu’ils ont peur que si nous connaissons pleinement nos droits, nous allons nous défendre et faire pression pour ce projet de loi qui nous profite – mais pas Amazon et les DSP.

Elle a déclaré au City Reporter qu’elle avait du mal à trouver un nouvel emploi et qu’elle avait puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa jeune fille. Elle a demandé des bons d’alimentation, mais elle attend toujours que ses prestations entrent en vigueur.

« Je n’ai rien contre mes patrons, tout est sur Amazon », a-t-elle déclaré. « Ils doivent assumer la responsabilité de nous, respecter nos droits et être justes avec nous. »