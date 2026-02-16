Plus de 10 000 infirmières de New York devraient mettre fin à leur grève après avoir conclu un accord de principe

Plus de 10 000 infirmières syndiquées des hôpitaux Montefiore et Mount Sinai ont mis fin lundi à la grève la plus longue et la plus importante des infirmières à New York après avoir négocié des avantages sociaux équitables, des groupes de personnel sûrs et des mesures de sécurité améliorées sur le lieu de travail.

La New York State Nurses Association (NYSNA), le syndicat représentant les infirmières, a annoncé que les travailleurs voteraient plus tard dans la semaine sur une série d’accords de principe avec les deux hôpitaux, négociés au cours du week-end. Les infirmières devaient voter entre le 9 et le 11 février.

S’ils ratifient le contrat, ils retourneront au travail le 14 février et mettront effectivement fin à leur participation à la grève 28 jours après avoir quitté leur emploi début janvier.

Cependant, 4 200 infirmières sont toujours sur la ligne de grève à l’hôpital presbytérien de New York, dans le but de parvenir à un nouveau contrat garantissant que les services infirmiers disposent d’un personnel approprié, ont indiqué des responsables syndicaux.

« Nous apprécions vraiment toute la solidarité que nous avons reçue. C’est un formidable rappel que les syndicats et les élus de la ville de New York font de cette ville une ville syndicale », a déclaré le directeur exécutif de la NYSNA, Pat Kane, dans un communiqué de presse. « Cela montre que cette grève ne concerne pas seulement les infirmières, mais aussi la protection des soins pour tous les travailleurs. »

Le PDG de Mount Sinai, Brendan Carr, a publié une déclaration s’adressant aux membres de la communauté sur ce qu’impliquerait une transition potentielle pour le retour au travail des infirmières.

« Ce processus a été difficile pour nous tous », a écrit Carr, s’engageant à partager plus de détails sur le retour au travail des infirmières si le contrat est ratifié. « Bien qu’il ait été incroyable de voir une fois de plus Mount Sinai faire des choses extraordinaires afin de servir nos patients et notre communauté, il faudra du temps pour reconstruire l’élan que nous avions dans l’alignement de notre organisation.

Un porte-parole de Montefiore n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Les infirmières des trois principaux hôpitaux ont entamé leur grève historique début janvier, bravant l’hiver glacial de New York et sacrifiant leur salaire et leurs soins de santé pour garantir un lieu de travail plus sûr et plus juste financièrement.

Depuis lors, des dirigeants élus de New York et d’ailleurs se sont levés sur la ligne de grève, exigeant que les hôpitaux rencontrent les infirmières syndicales à la table de négociation.

Une partie des gains obtenus par les négociateurs syndicaux comprennent des engagements à maintenir des normes de sécurité du personnel exécutoires, qui constituaient un point de friction clé souligné par les infirmières lors des entretiens avec Prisme plus tôt ce mois-ci. Ils ont dit que cela améliorerait les soins aux patients.

Parmi les autres points forts des accords temporaires figurent la protection contre la hausse des coûts de l’assurance maladie et le renforcement des mesures de sécurité sur le lieu de travail.

« Les infirmières des systèmes de Montefiore et Mount Sinai retournent au chevet la tête haute après avoir remporté des contrats de principe équitables », a déclaré la présidente de la NYSNA, Nancy Haggans, dans un communiqué.

Elesha Van Zee, infirmière en radiologie à Mount Sinai West, a déclaré que la perspective de ratifier un nouveau contrat qui donne la priorité à des soins de santé abordables aidera les soins médicaux de sa famille à rester sur la bonne voie. Le mari de Van Zee, Ivan Larios, recevait des soins dans un hôpital du Mont Sinaï dans le cadre de l’assurance de Van Zee pour traiter une grave infection à la jambe résultant d’une série de graves fractures qu’il a subies en 2020.

« Ses soins ont été suspendus pendant toute la durée de la grève », a-t-elle déclaré. « Même si nous aurons une couverture santé à notre retour au travail, il reste encore des problèmes à résoudre, comme le fait que les médecins de Mount Sinai soient hors réseau pour les infirmières et nos familles. C’est toujours une situation stressante que j’espère surmonter. En raison de l’étendue de la blessure, il ne peut pas transférer ses soins à un autre médecin. »

Les négociateurs ont également obtenu des protections pour les infirmières sur le lieu de travail, ce qui, selon les travailleurs, est un impératif pour que les infirmières fournissent des soins adéquats.

« Mes patients méritaient de se sentir en sécurité dans un hôpital tout en recevant des soins », a déclaré Van Zee. « Si ma sécurité n’est même pas assurée, comment puis-je assurer leur sécurité au mieux de mes capacités ?

Une partie de ces mesures de sécurité comprend des protections que les négociateurs ont obtenues pour les patients immigrants et trans.

KA Hogan, infirmière au service des urgences de l’hôpital Mount Sinai, a déclaré que les protections contre les enquêtes de police de l’immigration dans les hôpitaux menées par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sont vitales pour les infirmières et les patients.

« Nous avons vu l’ICE entrer dans les hôpitaux », a déclaré Hogan. Prisme en janvier. « Nous avons vu des patients craindre d’être expulsés et de rechercher des soins de santé en raison de la violence de l’ICE. »

Les hôpitaux ont également accepté d’augmenter les salaires des infirmières de plus de 12 % sur la durée du contrat de trois ans afin de recruter et de retenir des infirmières pour soigner les patients en toute sécurité.

Mais alors que les infirmières de Montefiore et Mount Sinai envisagent de ratifier leurs nouveaux contrats, la grève au NewYork-Presbyterian fait rage.

Les deux partis se sont rencontrés pour la dernière fois dimanche 8 février, mais les responsables syndicaux ont déclaré que les préoccupations en matière de sécurité du personnel restaient parmi les membres de la base. Un porte-parole presbytérien de New York n’a pas répondu à une liste de questions sur la position des deux parties, mais a déclaré que les médiateurs avaient présenté une « proposition globale » à toutes les parties lors de la réunion de dimanche.

« NewYork-Presbyterian a accepté la proposition qui comprend les mêmes augmentations de salaire pour les trois hôpitaux, ainsi que le maintien de la pension, le maintien des prestations de santé de nos infirmières et une augmentation des effectifs. Nous sommes impatients de ramener nos infirmières pour s’occuper de nos patients », a écrit le porte-parole.

Pour Van Zee, la résilience dont ont fait preuve les infirmières est révélatrice de leur engagement envers leurs patients. Alors que la grève se poursuit au NewYork-Presbyterian, Van Zee a souhaité l’unité à ces infirmières.

« La seule raison pour laquelle nous avons remporté notre contrat, c’est parce que les infirmières sont restées unies, fortes et ont riposté », a-t-elle déclaré. « Cela me brise le cœur pour ces infirmières, leurs familles et leurs patients. Une grève n’est jamais souhaitée et le choix est difficile à faire. Se défendre, défendre sa famille et ses patients est un choix courageux et vous sacrifiez tout votre gagne-pain, ce que je ne pense pas que les gens réalisent. »