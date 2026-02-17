Le rapport sur l’emploi de janvier masque une année de révisions à la baisse sur l’emploi

Le rapport sur l’emploi de janvier du Bureau of Labor Statistics (BLS) semble, à première vue, contenir des chiffres positifs. Mais les révisions du rapport pour les mois précédents – et l’examen des chiffres de l’année dernière – indiquent une économie plus fragile que ce que l’administration Trump pourrait vouloir admettre.

Le rapport, publié mercredi matin, se vante de la création de 130 000 emplois en janvier, un chiffre bien meilleur que prévu et un chiffre près de trois fois supérieur à celui du rapport de décembre. La Maison Blanche n’a pas tardé à publier un communiqué de presse célébrant le résultat.

« Le rapport sur l’emploi à succès d’aujourd’hui, qui bouleverse les attentes, prouve que le programme économique du président Trump continue de porter ses fruits », a déclaré le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Kush Desai, dans un communiqué, ajoutant que les « nouvelles révisions » du rapport sur l’emploi montrent que « le marché de l’emploi de Biden était encore pire que prévu ».

Cependant, à y regarder de plus près, ces caractérisations sont discutables.

Pour commencer, le rapport contient 12 mois de données révisées pour l’année 2025. Au cours d’un seul de ces mois, janvier, une révision a eu lieu sous l’administration Biden. Au cours de 10 des 11 mois restants, survenus sous la direction du président Donald Trump, des révisions à la baisse ont également eu lieu, dont sept comprenaient des dizaines de milliers de changements négatifs.

En effet, sur l’ensemble de la première année complète de mandat de Trump – de février 2025 à janvier 2026 – les chiffres ont été révisés à la baisse, avec un total de 244 000 emplois qui auraient été précédemment signalés comme ayant été créés.

En comparant l’année 2025 à 2024, comme l’a fait la Maison Blanche dans sa déclaration, la critique de « l’économie Biden » par rapport à « l’économie Trump » est également problématique, car 2024 a vu plus de 1,4 million d’emplois créés aux États-Unis, tandis que l’année 2025 a vu une maigre croissance nette de 181 000 emplois.

Avant le communiqué de presse d’aujourd’hui, la secrétaire au Travail de Trump, Lori Chavez-DeRemer, avait précédemment qualifié les chiffres de l’emploi à partir de 2025, qui était déjà considérée comme la pire année de croissance de l’emploi sans récession depuis plus de deux décennies, d’« année à succès de croissance solide de l’emploi », rendue possible « grâce au retour du leadership de l’Amérique d’abord du président Trump ».

Ce dernier rapport sur l’emploi de janvier, qui vante la création de 130 000 nouveaux emplois, reflète un marché du travail moins actif que ce qui a été documenté dans tous les rapports sur l’emploi de janvier, sauf un, depuis au moins 2017.

On ne sait pas encore si ce nouveau rapport fera l’objet d’une révision majeure lors de la publication du prochain rapport mensuel, mais certains examens du marché du travail menés par des entreprises privées indiquent que des révisions sont probables. Par exemple, les données recueillies par l’agence d’emploi Challenger, Gray & Christmas ont dénombré 108 435 licenciements en janvier, soit 118 % de plus que les licenciements comptabilisés pour le mois de l’année précédente, et le total de licenciements le plus élevé pour janvier depuis la Grande Récession.

Trump a continuellement tenté de faire comprendre au peuple américain que l’économie se portait bien sous sa direction, déclarant dans une interview accordée au Super Bowl ce week-end qu’il était « très fier » de ce qu’il a appelé « l’économie Trump ».

Les électeurs ne partagent pas ces sentiments. Dans un Économiste/YouGov publié mardi, seuls 34 pour cent des Américains ont donné une note positive à Trump sur sa gestion de l’économie, tandis que 57 pour cent ont déclaré désapprouver la façon dont il a géré la question.