Les démocrates de VA sont frustrés par le veto de Spanberger sur la législation qui freine l’ICE

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En seulement 24 heures, la gouverneure Abigail Spanberger a opposé son veto à deux mesures législatives visant à limiter les activités fédérales de contrôle de l’immigration et des douanes en Virginie, tout en signant simultanément d’autres mesures ciblant les agents fédéraux masqués et en émettant un décret exécutif radical régissant la manière dont les agents de l’ICE peuvent opérer sur la propriété de l’État.

Ces actions mitigées ont frustré et déconcerté certains législateurs démocrates qui affirment que Spanberger envoie des signaux contradictoires sur l’application des lois en matière d’immigration et d’autres priorités législatives au cours d’une période de peur croissante entourant les opérations de l’ICE en Virginie.

Ces décisions ont mis en évidence la ligne prudente que Spanberger a tenté de maintenir au cours de ses six premiers mois de mandat. Elle a critiqué à plusieurs reprises les tactiques fédérales d’application de la loi en matière d’immigration tout en résistant aux propositions qui, selon elle, pourraient créer des conflits juridiques, des problèmes de sécurité publique ou des conséquences imprévues.

Les décisions en matière d’immigration se sont accompagnées d’un ensemble plus large de vetos touchant à la vente au détail légale de cannabis, à la réglementation des médicaments sur ordonnance, à l’administration électorale, à la gouvernance de l’enseignement supérieur et à la politique de justice pénale – provoquant la colère de certains législateurs démocrates et groupes de défense qui s’attendaient à davantage de soutien de la part d’un gouverneur démocrate.

Signaux d’immigration mixtes

Parmi les vetos les plus controversés figuraient le projet de loi 1392 et le projet de loi 83 du Sénat, des mesures complémentaires axées sur les procédures de sécurité des palais de justice, l’accès des avocats et les politiques relatives aux appareils électroniques dans les palais de justice de Virginie.

Alors que la législation elle-même se concentrait sur le fonctionnement des palais de justice et l’accès aux avocats, certains partisans et défenseurs des droits des immigrants ont déjà soutenu que les mesures pourraient également contribuer à réduire les craintes entourant les activités d’application des lois en matière d’immigration dans les palais de justice.

Mais Spanberger a rejeté ces mesures, affirmant qu’elle n’était pas convaincue qu’elles amélioreraient la sécurité.

« Sans étude supplémentaire ou avantage clair en matière de sécurité publique, je ne soutiens pas l’imposition de nouvelles exemptions de contrôle de sécurité à l’échelle de l’État pour les avocats dans les palais de justice », a écrit la gouverneure – elle-même une ancienne responsable de l’application des lois – dans sa déclaration de veto.

« Toute modification des protocoles de sécurité à l’échelle de l’État devrait être basée sur des preuves claires que de tels changements n’auraient aucun impact sur – ou, idéalement, amélioreraient – la sécurité publique. »

La décision a suscité des critiques immédiates de la part du chef de la majorité sénatoriale Scott Surovell, démocrate de Fairfax, qui est avocat, et des parrains de la législation, le sénateur Saddam Azlan Salim, démocrate de Fairfax, et Del. Karen Keys-Gamarra, démocrate de Fairfax.

Dans une déclaration commune, les législateurs se sont déclarés « profondément déçus » par le veto et ont soutenu que le gouverneur avait mal compris à la fois la législation et les pratiques actuelles des tribunaux.

« La préoccupation exprimée par le gouverneur, selon laquelle permettre aux avocats de contourner les contrôles de sécurité pose un risque pour la sécurité publique, interprète mal à la fois les factures et les personnes qu’elles couvrent », ont-ils déclaré, arguant que les avocats sont des professionnels agréés soumis à la discipline du barreau de l’État de Virginie et à des sanctions pénales pour l’utilisation abusive des informations d’identification.

Les législateurs ont également noté que les agents chargés de l’application des lois contournent déjà systématiquement les procédures de contrôle des palais de justice.

« La population à laquelle le système actuel fait confiance pour éviter le contrôle a un taux d’inconduite documenté supérieur à la population que le veto du gouverneur juge trop risquée pour accorder la même courtoisie », ont-ils déclaré.

Ils ont également fait valoir que le veto préserve ce qu’ils ont décrit comme une « mosaïque dispersée de règles locales » qui crée de la confusion et des retards pour les avocats et les clients dans tout l’État.

Mercredi, Spanberger a encore pris plusieurs mesures visant à répondre aux préoccupations concernant l’application fédérale de l’immigration en Virginie.

Elle a signé le HB 1482 et le SB 352, qui augmentent les exigences de transparence et de responsabilité pour les agents chargés de l’application des lois opérant dans le Commonwealth. La législation intervient dans le cadre d’un examen minutieux national des agents fédéraux d’immigration menant des opérations masqués ou sans pièce d’identité visible.

« Les agents chargés de l’application des lois qui portent des masques dans les rues américaines sapent les attentes fondamentales en matière de responsabilité, sèment la peur et la confusion et érodent la confiance du public », a déclaré Spanberger dans un communiqué.

Le gouverneur a déclaré que les Virginiens avaient été témoins « des horreurs de ce qui peut se produire lorsque des agents fédéraux masqués chargés de l’application de la loi sur l’immigration s’engagent dans un théâtre de maintien de l’ordre et d’application de la loi fondé sur la peur dans les rues américaines ».

Le décret traite de l’activité de l’ICE

Mercredi également, Spanberger a publié le décret 16, ordonnant aux agences et institutions d’État d’établir des lignes directrices pour les employés interagissant avec les agents fédéraux de l’immigration dans des lieux sensibles, notamment les écoles, les hôpitaux, les palais de justice, les lieux de vote et les bureaux des avocats du Commonwealth.

L’ordonnance interdit que les propriétés de l’État soient utilisées comme zone de transit, site de traitement ou base opérationnelle pour les activités fédérales de contrôle de l’immigration civile. Il oblige également les agences d’État à vérifier que les agents fédéraux cherchant à accéder aux propriétés de l’État possèdent des mandats valides ou une autre autorisation légale.

L’ordonnance ordonne en outre aux agences d’État de créer des ressources en ligne expliquant les droits légaux des résidents et permettant de signaler des allégations de mauvaise conduite de la part d’agents fédéraux.

« Les enfants des écoles primaires ont peur de monter dans le bus, les voisins craignent d’être ciblés en raison de leur apparence à l’épicerie et les travailleurs ne se présentent pas à leur travail », a déclaré Spanberger. « La confiance du public dans les forces de l’ordre étatiques et locales est minée par les tactiques agressives utilisées par les agents fédéraux de l’immigration. »

Le décret fait suite au veto de Spanberger sur les lois HB 650 et SB 351, qui, selon les partisans de la législation, visait à limiter davantage les activités de contrôle de l’immigration dans les zones sensibles.

« Nous sommes fortement en désaccord avec le veto du gouverneur Spanberger sur le SB 351. Il s’agit d’un choix décevant qui compromet la sécurité publique et la responsabilité en Virginie », a déclaré Salim, le parrain de la mesure du Sénat.

« Ce projet de loi est une mesure de bon sens qui aurait protégé les Virginiens et renforcé la confiance dans nos institutions. En tant qu’immigrant qui porte sa carte de passeport comme le font de nombreux immigrants, je connais la peur d’être séparé de nos familles en raison de l’anarchie de l’administration Trump. »

L’Union américaine des libertés civiles de Virginie a également critiqué la décision de Spanberger concernant la législation, arguant que le gouverneur portait atteinte aux protections que les législateurs avaient l’intention de créer pour les immigrants et les visiteurs du palais de justice.

« Les législateurs ont reconnu que lorsque des agents de l’ICE peuvent procéder à des arrestations sans mandat dans les palais de justice de Virginie, l’État de droit lui-même est attaqué – ils ont donc pris des mesures décisives pour le protéger », a déclaré Chris Kaiser, directeur politique de l’ACLU de Virginie, dans un communiqué.

« Il est choquant que le gouverneur Spanberger choisisse d’opposer son veto aux protections que ces projets de loi auraient prévues et de les remplacer par un décret qui ne fait rien pour assurer la sécurité des Virginiens. »

Spanberger a reconnu les préoccupations derrière la législation, mais a déclaré que les projets de loi créeraient des conflits juridiques irréalisables pour les responsables locaux et le personnel de sécurité.

« En tant qu’ancienne officier chargé de l’application des lois, je partage les inquiétudes de nombreux Virginiens concernant les actions fédérales dangereuses et incontrôlées en matière d’immigration que nous avons vues à travers le pays », a-t-elle écrit.

Mais le gouverneur a déclaré que les projets de loi placeraient le personnel de sécurité et les forces de l’ordre « dans la position intenable de choisir entre violer la loi de l’État ou la loi fédérale ».

Elle a également averti que la législation créerait un faux sentiment de protection juridique pour les familles immigrées.

Ces actions s’appuient sur des mesures antérieures liées à l’immigration approuvées par Spanberger le mois dernier, notamment une législation limitant les accords de coopération entre les prisons locales et l’ICE.

Des vetos plus larges frustrent les démocrates

Les projets de loi sur l’immigration n’étaient qu’une partie d’une vague beaucoup plus large de vetos qui a provoqué la colère des législateurs démocrates et des groupes de défense cette semaine.

Mardi, Spanberger a opposé son veto à une législation bipartite qui aurait lancé le marché de détail du cannabis destiné aux adultes en Virginie, retardant ainsi les ventes légales de marijuana dans le Commonwealth d’au moins un an. Elle a également rejeté la législation établissant un Conseil d’abordabilité des médicaments sur ordonnance destiné à réduire le coût de certains médicaments dans tout l’État.

La gouverneure a également opposé son veto au HB 111, portant sur le maintien des listes électorales, affirmant qu’elle soutenait l’intention du projet de loi, mais craignait qu’il ne crée des charges involontaires pour les membres des familles en deuil des électeurs décédés.

Elle a rejeté le HB 61, qui aurait restructuré le programme de Virginie pour les petites entreprises appartenant à des femmes et à des minorités, arguant que les changements pourraient priver près de 800 entreprises de leur éligibilité et réduire les dépenses SWaM d’au moins 340 millions de dollars.

Spanberger a également opposé son veto aux lois HB 246 et SB 335, affirmant que les propositions créeraient des normes juridiques incohérentes impliquant les accusés souffrant de maladie mentale ou de déficiences développementales.

D’autres vetos incluent le HB 639, traitant du financement privé et des cadeaux pour l’administration électorale ; HB 1173 et SB 258, qui auraient ajouté des protections contre la ménopause et la périménopause à la Virginia Human Rights Act ; HB 1222, impliquant des enregistrements obligatoires des entretiens avec la protection de l’enfance ; et HB 1385 et SB 494, qui proposaient des changements dans la gouvernance de l’enseignement supérieur qui, selon Spanberger, risquaient de politiser davantage les universités de Virginie.

« Je soutiens l’intention de nombreux projets de loi auxquels je mets mon veto », a déclaré Spanberger dans un communiqué résumant ses actions, « cependant, il est de ma responsabilité en tant que gouverneur de m’assurer que toutes les nouvelles lois peuvent être mises en œuvre avec succès et protéger contre les conséquences involontaires qui nuisent aux Virginiens ».

Dans le même temps, Spanberger a souligné les lois majeures qu’elle a signées cette année, notamment des mesures élargissant les congés familiaux et médicaux payés, plafonnant les coûts de l’insuline et abordant l’abordabilité du logement, des soins de santé et de l’énergie.

« Alors que le chaos à Washington continue de faire monter les prix et de créer une incertitude pour les familles et les entreprises, nous avons montré aux Virginiens que nous pouvons faire en sorte de rendre nos communautés plus sûres, plus fortes et plus abordables pour tous », a déclaré le gouverneur.

Note de l’éditeur : une version antérieure de cet article décrivait à tort le projet de loi 83 du Sénat et le projet de loi 1392 de la Chambre comme des mesures visant à limiter l’activité d’application des lois de l’ICE dans les palais de justice. Les projets de loi traitaient principalement des procédures de sécurité des palais de justice, de l’accès des avocats et des politiques relatives aux appareils électroniques.