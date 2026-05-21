Trump ignore la « situation financière » des Américains après la publication du rapport sur l’inflation

Lundi, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a publié son rapport d’avril sur l’indice des prix à la consommation (IPC), démontrant que l’inflation est à son plus haut niveau au cours des trois dernières années.

Selon l’IPC, les prix de tous les biens de consommation ont augmenté de 3,8 pour cent au cours de l’année écoulée. Le rapport indique que les salaires des Américains ne suivent plus le rythme de l’inflation – en d’autres termes, la hausse des coûts des biens a dépassé l’augmentation salariale moyenne de 3,6 pour cent que les travailleurs ont reçue au cours de l’année écoulée.

De multiples facteurs liés à la politique de l’administration Trump ou aux conséquences des actions du président Donald Trump ont probablement joué un rôle dans la hausse des prix, notamment son ajustement imprévisible des droits de douane ainsi que sa décision de lancer une guerre contre l’Iran, entraînant la fermeture et la perturbation des exportations (y compris de pétrole) via le détroit d’Ormuz.

Les coûts des denrées alimentaires ont également augmenté, selon l’IPC, les prix ayant augmenté de 3,2 pour cent au cours de l’année écoulée. Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 6,1 pour cent, ceux du poisson et des fruits de mer de 6,2 pour cent, ceux du sel et des assaisonnements de 7,1 pour cent et ceux du bœuf ont connu une augmentation de 14,8 pour cent, selon le rapport.

Dans la catégorie « nourriture hors domicile », qui comprend les coûts d’achat de nourriture au restaurant, dans les repas scolaires, dans les distributeurs automatiques et ailleurs, les prix ont augmenté de 3,6 pour cent.

Les coûts du logement, qui avaient diminué ces derniers mois, ont augmenté de 0,6 pour cent en avril, avec une augmentation globale de 3,3 pour cent pour l’année écoulée.

Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union, a déclaré que le rapport montrait clairement ce que la plupart des Américains ressentaient déjà lorsqu’il s’agissait de pouvoir s’offrir des produits de base.

« L’inflation est actuellement le principal frein à l’économie américaine », a déclaré Long. « Cela nuit aux Américains. Il y a une véritable crise financière en cours. »

« C’est un revers pour les ménages de la classe moyenne et à faible revenu », a-t-elle ajouté.

Un rapport distinct de l’Energy Information Administration (EIA), également publié mardi, contenait d’autres mauvaises nouvelles pour les consommateurs américains, indiquant que les prix du gaz – qui se situent actuellement à un peu plus de 4,50 dollars le gallon pour l’essence ordinaire – ne baisseront pas de sitôt, en grande partie à cause de la guerre contre l’Iran.

Selon l’évaluation, l’agence prévoit que l’essence ordinaire restera autour de 3,88 $ le gallon en moyenne jusqu’à la fin de 2026. Pour 2027, l’agence estime que l’essence restera autour de 3,62 $ le gallon en moyenne tout au long de l’année. Les deux prix sont bien supérieurs aux 2,937 dollars le gallon observés en moyenne aux États-Unis avant le début de la guerre.

Le rapport de l’EIA suppose que le détroit d’Ormuz « restera effectivement fermé jusqu’à fin mai, le trafic maritime commençant à reprendre en juin ». Si cette hypothèse est incorrecte et que le transport maritime ne reprend pas d’ici là, les prix moyens du gaz seront probablement plus élevés que ce qui est actuellement prévu.

Trump a largement ignoré les inquiétudes des Américains concernant l’accessibilité financière, décrivant récemment ce terme comme une « série de conneries » que les démocrates utilisent contre lui. Même s’il se vante généralement immédiatement des rapports positifs sur son compte Truth Social, au moment de mettre sous presse, Trump n’avait pas encore commenté en ligne les récentes conclusions du CPI ou de l’EIA.

Au lieu de cela, tôt mardi matin – avant la publication de l’un ou l’autre rapport – Trump a partagé un mème présentant son image et un graphique de l’indice boursier S&P 500, avec un texte sur l’image indiquant : « LE MARCHÉ BOURSIERS DE TRUMP TOUS LES TEMPS HAUT ! »

Auparavant, Trump avait décrit les prix du gaz supérieurs à 4 dollars le gallon comme « pas très élevés », ajoutant qu’il les considérait comme un sacrifice nécessaire pour la guerre contre l’Iran, afin d’empêcher ce pays d’obtenir une arme nucléaire (ce que, selon les experts et les renseignements militaires, l’Iran n’était pas près d’obtenir de si tôt). Mais dans une rare reconnaissance des difficultés financières des Américains plus tôt cette semaine, Trump a déclaré qu’il envisageait de suspendre la taxe fédérale sur l’essence.

Une telle décision pourrait être une situation de « coût élevé/faible récompense », réduisant le financement des projets fédéraux de transport tout en allégeant seulement les dépenses des propriétaires de véhicules à la pompe à essence d’environ 18 cents le gallon, laissant toujours les prix à des niveaux beaucoup plus élevés qu’avant le début de la guerre.

Un nouveau publié CNN Un sondage montre que les Américains sont largement mécontents de Trump en ce qui concerne sa gestion de l’économie, avec seulement 30 % d’entre eux approuvant sa politique économique et 70 % la désapprouvant. En ce qui concerne l’inflation, seuls 26 % des sondés donnent une note positive à Trump, et 74 % déclarent désapprouver sa performance sur ce sujet.

Quelques heures après la publication du rapport CPI, les journalistes ont demandé à Trump dans quelle mesure la situation financière des Américains l’avait motivé à conclure un accord avec l’Iran.

« Pas même un tout petit peu », a répondu Trump.

« Je ne pense pas à la situation financière des Américains », a-t-il ajouté.