Des immigrants seraient détenus dans les prisons de l’ICE alors qu’ils ont accepté de quitter les États-Unis

Les accusations selon lesquelles ICE serait un distributeur automatique géant pour les entrepreneurs des prisons privées sont une critique courante de la politique d’immigration de l’administration Trump. Mais une députée clé dans la lutte contre l’agence a poussé les critiques encore plus loin.

La représentante LaMonica McIver (NJ-10) affirme que la recherche de profits au sein du complexe industriel des déportations massives l’a mis en contradiction avec l’objectif de l’administration Trump d’expulser des millions d’immigrants le plus rapidement possible.

Pour McIver, les efforts visant à demander des comptes à l’ICE sont devenus personnels. Elle risque jusqu’à 17 ans de prison pour avoir pris contact avec un agent de l’ICE à l’extérieur des installations de Delany Hall ICE à Newark, dans le New Jersey. Les procureurs fédéraux l’ont inculpée de trois chefs d’accusation d’intervention forcée auprès d’un agent fédéral.

Lors d’une interview à Capitol Hill, la législatrice de première année a déclaré qu’elle avait parlé à plusieurs détenus de l’établissement de Delany Hall qui lui avaient dit qu’ils avaient volontairement accepté de quitter le pays, mais qu’ils étaient toujours détenus aux États-Unis des mois plus tard.

« Quand je vais à Delaney Hall, je parle à de nombreux détenus. Ils me racontent qu’ils ont signé un accord d’expulsion volontaire il y a des mois et qu’ils sont littéralement toujours détenus au centre de détention », a-t-elle ajouté.

« Donc, tout est question d’argent. »

L’ICE n’a pas répondu à notre demande de commentaires sur la durée de détention des personnes qui acceptent volontairement de quitter le pays. Toutefois, leurs propres statistiques suggèrent que la durée moyenne de séjour d’un détenu a sensiblement augmenté.

Entre septembre 2023 et septembre 2025, la durée moyenne de séjour en détention a augmenté d’environ un tiers. La durée moyenne de détention d’une personne est passée de 52 jours à 70 jours.

Cette augmentation intervient alors que le nombre de personnes détenues par l’ICE a plus que doublé, passant d’environ 24 000 fin janvier 2023 à près de 60 000 fin septembre 2025.

L’augmentation du nombre de détenus a été bénéfique pour les affaires.

CoreCivic et GEO Group, les principaux sous-traitants des centres de détention, ont signalé une augmentation de leurs bénéfices et de leurs revenus en 2025. Les deux sociétés ont des contrats qui récompensent l’occupation, certaines autorisant des indemnités journalières plus élevées en fonction du nombre de lits occupés.

L’année dernière, CoreCivic a déclaré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 13 %, et le chiffre d’affaires du groupe GEO a presque doublé, pour atteindre 38,3 millions de dollars.

« La détention prolongée que décrit la députée McIver est le système qui fonctionne exactement comme les entrepreneurs privés l’ont conçu », a déclaré Gracie Willis, avocate coordinatrice de réponse rapide pour le National Immigration Project, une organisation à but non lucratif de défense des droits.

« Nous savons que l’ICE promet aux gens une expulsion plus rapide ou de l’argent s’ils acceptent de renoncer à leur dossier, ou les menace de détention pour une durée indéterminée ou de s’en prendre à leurs familles s’ils ne le font pas, mais ces promesses sont illusoires en raison de la façon dont ces intérêts privés sont liés. »

Les allégations de McIver surviennent alors que l’organisme de surveillance budgétaire tire la sonnette d’alarme sur un projet visant à donner encore plus d’argent à l’ICE et à son agence partenaire, les douanes et la protection des frontières.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre et le Sénat ont approuvé un cadre prévoyant un financement supplémentaire de 70 milliards de dollars pour l’ICE et le CBP. Cet argent s’ajoute aux quelque 140 milliards de dollars alloués aux deux dans le Big Beautiful Bill.

« L’élaboration d’un deuxième projet de loi de réconciliation pour financer l’ICE et le CBP ne concerne pas un besoin de financement immédiat, il s’agit de protéger ces agences de la surveillance du Congrès pour le reste du mandat du président », a déclaré Gabe Murphy, analyste politique pour Taxpayers for Common Sense.

« De plus, ce financement est financé en augmentant notre dette nationale. La résolution budgétaire qui comprenait ces instructions de réconciliation n’exige pas que les dépenses soient compensées par des coupes dans d’autres programmes ou une augmentation des revenus. »

Les Républicains prévoient de faire passer cette augmentation par un processus appelé réconciliation. Il permet à une législation de contourner l’obstruction systématique du Sénat à condition qu’elle réponde à certains critères – principalement que le projet de loi ait un impact fiscal sur les dépenses fédérales.

Pour garantir que le Congrès ait un meilleur accès aux installations de l’ICE, McIver a présenté cette semaine un projet de loi visant à renforcer le langage déjà existant qui exige le droit à des visites inopinées dans tous les centres de détention de l’ICE pour les législateurs.

« Je ne rêvais pas d’aller en prison pour avoir fait mon travail au Congrès », a déclaré McIver. « ICE a essayé de nous arrêter pour ce qui devrait être une routine, se présenter aux personnes que nous représentons. »