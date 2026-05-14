Trump nomme un ancien directeur de prison privée au poste de directeur de l’ICE

L’administration Trump a annoncé mardi que l’ancien directeur d’une prison privée, David Venturella, dirigera à titre intérimaire l’application des lois américaines sur l’immigration et les douanes après le départ de l’actuel directeur de l’agence à la fin du mois.

Venturella est conseillère principale de l’ICE depuis février 2025 et a travaillé au sein du géant des prisons privées GEO Group pendant plus d’une décennie, occupant plus récemment le poste de vice-président senior des relations clients de l’entreprise jusqu’en 2023. GEO Group est l’un des principaux bénéficiaires des contrats fédéraux, gérant des centres de détention pour immigrants pour l’ICE.

Le Washington Post a noté que GEO Group « possède également la seule entreprise avec un contrat ICE pour suivre les immigrants via des moniteurs GPS aux chevilles ».

« Une règle fédérale d’éthique interdit généralement aux fonctionnaires de travailler pendant un an sur des contrats attribués à leurs anciens employeurs, mais l’administration lui a accordé une dérogation à cette règle », a-t-il ajouté. Poste observé.

Le PAC de GEO Group a fait un don important à la campagne 2024 du président Donald Trump et a constaté un retour sur investissement important. La société a déclaré un bénéfice de 254 millions de dollars pour l’exercice 2025 – soit une augmentation de 700 % par rapport à l’année précédente – et s’est vantée de « remporter de nouveaux contrats record totalisant jusqu’à 520 millions de dollars ».

En tant que conseiller de l’ICE, Venturella a plaidé en faveur de l’utilisation d’entrepôts pour détenir les immigrants, une pratique qui a suscité l’indignation à l’échelle nationale. Actualités NBC a noté qu ‘ »après avoir pris sa retraite de GEO, Venturella était consultant pour la société, conseillant sur les contrats nouveaux et existants, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ».

La décision de l’administration Trump d’élever Venturella à la tête de l’ICE intervient alors que les républicains du Congrès s’efforcent d’approuver des dizaines de milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’agence, alors même que les décès en détention augmentent et que les agents d’immigration déchaînés par le président continuent de faire face à des réactions négatives pour des abus mortels à travers le pays.

La proposition de réconciliation budgétaire du GOP, selon une analyse de l’American Immigration Council, comprend plus de 38 milliards de dollars pour l’ICE pour « étendre et maintenir les opérations d’application de la loi en embauchant et en équipant le personnel dans ses divisions, en soutenant le transport de détention et d’expulsion, en modernisant la technologie et les installations, et en élargissant les accords 287(g) avec les forces de l’ordre locales ».

La représentante Delia Ramirez (Démocrate-Illinois), l’une des principales sponsors d’une législation qui mettrait fin à tous les contrats fédéraux existants pour la détention des immigrants, a déclaré mardi que la nomination de Venturella au poste de chef par intérim de l’ICE « vise à garantir que les chefs d’entreprise de Trump continuent de profiter de la douleur de nos communautés ».

« Mais les Américains exigent une surveillance et des responsabilités », a déclaré Ramirez. « Nous devons faire fondre l’ICE, mettre fin à la détention et démanteler (le ministère de la Sécurité intérieure). »