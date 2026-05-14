Le GOP et SCOTUS ont déclenché une « course aux armements gerrymandering » aux dépens des électeurs noirs

« La loi sur les droits civiques la plus importante du pays n’existe plus, et cela aura des conséquences sur la démocratie américaine pendant très longtemps. » Mère Jones Le correspondant Ari Berman réagit à la récente décision de la Cour suprême, par 6 voix contre 3, rejetant les principes clés de la loi sur le droit de vote de 1965. Depuis que le tribunal a rendu sa décision la semaine dernière, les États contrôlés par les Républicains ont commencé à redessiner leurs cartes électorales dans une « course aux armements » qui « pourrait conduire à la plus forte baisse de la représentation noire depuis l’ère Jim Crow », explique Berman. « Nous revenons à l’époque des tests d’alphabétisation et des taxes électorales – non pas grâce à ces dispositifs, mais en essayant spécifiquement d’éliminer les titulaires de charges noires. Et les législateurs du Sud sont très clairs sur leur intention de le faire. Ils ne se sentent pas entravés par la décision de la Cour suprême. Ils subissent des pressions de la part du président Trump pour le faire, et ils ont l’impression que toutes les barrières de sécurité sont levées en ce moment. »

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org, Le rapport Guerre et Paix. Je m’appelle Amy Goodman, avec Nermeen Shaikh.

NERMEEN CHEIKH : Nous terminons l’émission d’aujourd’hui par un aperçu du droit de vote ici même aux États-Unis. L’éviscération de la loi sur le droit de vote par la Cour suprême a conduit à une ruée des États du Sud pour restructurer les circonscriptions du Congrès avant les élections de mi-mandat de novembre. La décision de la Cour suprême de la semaine dernière rend plus difficile pour les minorités de contester les cartes électorales comme étant racistes en vertu de la loi sur le droit de vote.

Lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une nouvelle carte de district du Congrès, publiée sur la plateforme de médias sociaux X, et je cite : « signée, scellée et livrée ». Et mercredi, la Chambre de l’Alabama a voté en faveur d’un projet qui modifierait la carte des circonscriptions du Congrès lors d’élections actives, même si certains votes ont déjà été exprimés lors de la primaire du 19 mai.

AMY GOODMAN : Mais dans les États du Sud, les militants des droits civiques s’opposent également. Dans le Tennessee, des centaines de manifestants ont défilé mercredi vers le Capitole de l’État à Nashville alors que les législateurs dévoilaient une carte du Congrès triée sur le volet qui pourrait voir les républicains prendre le contrôle des neuf sièges de la Chambre des représentants du Tennessee. L’Assemblée générale devrait voter sur la nouvelle carte dès aujourd’hui.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints à New York par Ari Berman, correspondant national pour les droits de vote à Mère Jones. Son dernier livre, Règle minoritaire : l’attaque de la droite contre la volonté du peuple – et la lutte pour y résister.

Pouvez-vous parler de toutes ces évolutions ? Commençons par Nashville, où nous écoutions ces centaines de manifestants.

ARI BERMAN : Bonjour, Amy.

Ainsi, à la suite de la destruction effective par la Cour suprême du Voting Rights Act, nous voyons les États du Sud partout dans le Sud redessiner leur carte électorale. Cela pourrait conduire à la plus forte baisse de la représentation noire depuis l’ère Jim Crow. Et cela se produit à une vitesse alarmante, à commencer aujourd’hui dans le Tennessee, où ils sont sur le point d’adopter une carte 9-0 qui divise la ville de Memphis, qui est à 63 % noire, en trois districts différents du Congrès afin de diluer le pouvoir de vote des Noirs. Memphis possède son propre district du Congrès depuis 1923, et il va désormais être divisé en trois districts différents. Nashville va être divisée en cinq districts différents.

Et c’est très symbolique. C’est ici que fut assassiné Martin Luther King. C’est là qu’il a dirigé la Campagne des Pauvres. Et cela est révélateur de ce qui se passe à travers le pays, à savoir que l’encre est à peine sèche sur la destruction du Voting Rights Act, et partout dans le Sud, du Tennessee à l’Alabama en passant par la Louisiane et le Mississippi, ils dessinent des districts pour éliminer spécifiquement les sièges où les électeurs de couleur peuvent élire les candidats de leur choix. Il s’agit donc d’un véritable coup d’alarme pour la démocratie américaine.

NERMEEN CHEIKH : Et Ari, si vous pouviez également parler de ce qui se passe spécifiquement dans le Mississippi, qui compte la population noire la plus élevée de tous les États ?

ARI BERMAN : Oui, ils vont très bientôt tenir une session législative spéciale qui pourrait éliminer le seul membre noir du Congrès de l’État. Cela signifie que vous pourriez avoir un État composé à 40 % de Noirs, la plus grande population noire d’Amérique, sans aucun représentant noir. Il s’agit d’un État dans lequel, avant le Voting Rights Act, seuls 6 % des Noirs américains étaient inscrits sur les listes électorales. Ainsi, le Voting Rights Act a transformé le Mississippi, tout comme il a transformé le Sud. C’est l’endroit où Medgar Evers a été assassiné en luttant pour le droit de vote, où Goodman, Chaney et Schwerner ont été assassinés en luttant pour le droit de vote. Il y a une très longue et horrible histoire de violence, de discrimination et de racisme au Mississippi et dans tout le Sud.

Et la crainte est que Jim Crow revienne maintenant sous une forme différente. Nous revenons à l’époque des tests d’alphabétisation et des taxes électorales – non pas grâce à ces dispositifs, mais en essayant spécifiquement d’éliminer les titulaires de charges noires. Et les législateurs du Sud sont très clairs sur leur intention de le faire. Ils ne se sentent pas entravés par la décision de la Cour suprême. Ils subissent des pressions de la part du président Trump pour le faire, et ils ont l’impression que tous les garde-fous sont désormais levés.

NERMEEN CHEIKH : Et pourquoi cela se produit-il particulièrement dans le Sud ? Et quel impact pensez-vous que cela pourrait avoir sur les élections de mi-mandat ?

ARI BERMAN : Cela se produit dans le Sud parce que c’est là que se trouve la plus grande concentration de quartiers à majorité noire. C’est là que se trouve la plus grande population de Noirs américains. Et c’est aussi là que le vote est le plus polarisé sur le plan racial, n’est-ce pas ? – que les Noirs du Sud ont tendance à voter pour les démocrates. Donc, si vous voulez vous débarrasser des circonscriptions démocrates du Sud, vous ciblez les électeurs noirs. Et malheureusement, ils constituent désormais des dommages collatéraux dans la course aux armements de Trump.

Cela pourrait signifier que les Républicains pourraient être en mesure d’obtenir quatre à six sièges supplémentaires pour les élections de mi-mandat, simplement en ciblant ces districts à majorité noire du Sud. Cela ne rendra peut-être pas impossible aux démocrates de reprendre le Sud, mais cela rendra la tâche plus difficile.

Mais je pense que cela va au-delà des seules élections de 2026. Vous parlez du démantèlement de circonscriptions qui existent depuis des décennies, et du fait que les électeurs noirs se sont battus si durement pour obtenir ces circonscriptions, pour obtenir une représentation en premier lieu. C’est l’objectif de la loi sur le droit de vote : l’égalité des citoyens. En quelques jours seulement, les avancées de plusieurs décennies sont anéanties.

AMY GOODMAN : Et qu’en est-il de la Floride, où le gouverneur de Floride, DeSantis, signe une nouvelle carte de district du Congrès, publiée sur les réseaux sociaux, « signée, scellée et livrée », dans cette dernière minute que nous avons, Ari, et, dans l’ensemble, où voyez-vous tout cela se diriger ?

ARI BERMAN : Eh bien, la Floride a adopté une carte qui donnerait aux Républicains quatre nouveaux sièges. C’était très agressif. DeSantis affirmait essentiellement qu’il savait ce que la Cour suprême allait faire, et il avait l’impression que cela lui donnait le feu vert. Et c’est ce qui se passe. Nous sommes désormais engagés dans une course aux armements perpétuelle qui va conduire à plus de partisanerie, plus de polarisation, moins de concurrence – toutes les choses que les Américains détestent le plus dans le processus politique. Et tout cela est dirigé par la majorité conservatrice de la Cour suprême, qui va attirer de plus en plus d’attention en termes de nécessité de réformer ce tribunal à l’avenir.

AMY GOODMAN : Et le contexte du Voting Rights Act enfin vidé ?

ARI BERMAN : Eh bien, cela signifie que la loi sur les droits civils la plus importante du pays n’existe plus effectivement. Et cela aura des conséquences sur la démocratie américaine pendant très longtemps. C’est la loi qui a fait de l’Amérique une démocratie multiraciale. Si le Voting Rights Act n’existe plus, la démocratie multiraciale en Amérique sera menacée à jamais.

AMY GOODMAN : Ari Berman, correspondant national des droits de vote pour Mère Jones magazine, merci beaucoup de vous joindre à nous.

Je suis actuellement à Austin, la capitale du Texas, mais je me dirige vers Minneapolis ce soir et vendredi matin au Main Cinema pour des projections sur le nouveau documentaire sur La démocratie maintenant !, Volez cette histoire, s’il vous plaît !puis à Chicago au Music Box Theatre vendredi soir, samedi après-midi et samedi soir. je serai rejoint par La démocratie maintenant !Juan González et les réalisateurs du film, Tia Lessin et Carl Deal. Ensuite, direction Milwaukee au Théâtre Oriental historique dimanche, de retour à l’IFC à New York. Je m’appelle Amy Goodman, avec Nermeen Shaikh.