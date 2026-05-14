Le tout premier accord de négociation réunit les syndicats de l’enseignement supérieur du nord-est des États-Unis

Lorsque les membres de la Higher Education Labour United (HELU) de la côte Est se sont réunis en janvier, ils ont décidé d’élaborer un plan national visant à améliorer les conditions de travail des professeurs et du personnel des universités et collèges, à améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants et à établir des partenariats durables avec les communautés locales pour promouvoir le bien commun.

Ensemble, ils ont rédigé un document appelé Amherst Compact. Bien qu’il soit en grande partie ambitieux, il engage HELU à œuvrer « pour coordonner les priorités de négociation qui élèvent le plancher pour les travailleurs de toutes les catégories d’emploi dans la région la plus densément syndiquée des États-Unis », le Nord-Est.

De plus, l’accord promet la solidarité entre les titres d’emploi, même sur les campus où plusieurs syndicats représentent les travailleurs de différentes catégories d’emploi : bâtiments et terrains ; clérical; garde; restauration; recherche; sécurité; ou l’enseignement, et ce, indépendamment du fait que les travailleurs soient employés par des hôpitaux universitaires ou des organismes délivrant des diplômes.

Tel qu’il est rédigé, le pacte couvre neuf États – Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island et Vermont – et comprend des programmes de formation technique publics, privés et post-secondaires.

L’interview qui suit a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Eleanor J. Bader: Le Pacte d’Amherst est conceptuellement passionnant, mais pouvez-vous expliquer les mécanismes de son fonctionnement étant donné que les travailleurs de l’enseignement supérieur appartiennent souvent à des syndicats différents et sont couverts par des contrats qui expirent à des moments différents ?

Marissa Johnson Valenzuela: C’est une chose à laquelle HELU continue de réfléchir, mais le pacte représente un moyen pour nous de définir ce dont nous avons besoin en tant que travailleurs. Nous savons également que la coordination entre les campus et entre les différents syndicats ne se fera pas sans l’intervention des travailleurs. Nous devons penser au-delà de ce qui semble possible, puisque le principe « diviser pour mieux régner » a profité aux conseils d’administration et aux administrateurs des collèges.

Il est extrêmement important d’affirmer que nous devons être inclusifs et que tout le personnel compte. Mais cela signifie aussi que nous devons éduquer nos membres. Par exemple, de nombreux professeurs titulaires n’apprécient pas pleinement la valeur du personnel occasionnel – les auxiliaires – ou ne comprennent pas l’étendue de leur exploitation. Nous devons l’expliquer. Cela signifie qu’il faut prendre du recul et s’écouter pour comprendre ce que les gens ont vécu. Il faut entendre l’adjointe expliquer que sa vie est précaire malgré ses diplômes. Et elle pourrait aussi avoir une dette de 100 000 $. Nous devons avoir de nombreuses conversations ouvertes pour discuter des niveaux de privilèges économiques et sociaux et déterminer comment ces choses se déroulent sur le campus. C’est la seule façon de commencer à surmonter des décennies de division fondées sur la race, le sexe et la classe sociale.

« Le pacte… présente une nouvelle norme dans laquelle nous insistons sur davantage. Il rejette le modèle syndical qui vise simplement à maintenir ce que nous avons déjà. Maintenir le statu quo ne nous protège pas. »

Le pacte fait autre chose : il met les dirigeants syndicaux au défi d’intensifier leurs efforts et de proposer une vision audacieuse. Nous savons que ceux qui ont une vision audacieuse vont plus loin. Le pacte, en tant que déclaration, présente une nouvelle norme dans laquelle nous insistons davantage. Il rejette le modèle syndical qui vise simplement à maintenir ce que nous avons déjà. Maintenir le statu quo ne nous protège pas. Le pacte donne aux travailleurs un moyen de jouer en attaque.

Nous savons que nous ne pouvons pas espérer progresser du jour au lendemain, mais parler ouvertement est essentiel pour gagner. Combler les divisions en fonction des titres de poste est également la bonne chose à faire.

L’enseignement supérieur est l’un des domaines dans lesquels les effectifs syndicaux ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. HELU peut-elle utiliser le pacte pour poursuivre sur cette lancée ?

HELU a été fondée en 2021 pour créer une vision unifiée des garanties d’avantages sociaux et de salaires qui se font attendre depuis longtemps dans l’enseignement supérieur et nous donner un forum pour exprimer ce dont les travailleurs et les étudiants ont besoin. Le groupe veut aussi pousser nos syndicats à exiger davantage. Nous avons vu que lorsqu’un syndicat est prêt à prendre des restes, d’autres ont tendance à emboîter le pas. HELU veut changer ce qui est acceptable.

Travailler dans un collège ou une université était autrefois un bon travail, mais les postes sont devenus de plus en plus merdiques au cours des dernières décennies. Avant les années 1970, 75 pour cent des professeurs étaient titulaires ou en voie de permanence. Maintenant, c’est 25 pour cent. Les professeurs partageaient également la gouvernance avec les administrateurs, mais cette époque est révolue. Une fois que les professeurs et le personnel reconnaissent cette baisse tangible – des salaires, des avantages sociaux et du respect – ils sont généralement réceptifs à l’idée de se syndiquer. Cela signifie que ceux qui occupent des postes plus élitistes, des gens qui, à une époque, ne se considéraient pas comme des travailleurs, ont changé de direction. Bien qu’il existe encore des divisions, la plupart des professeurs ont appris que se montrer pour eux-mêmes et pour les autres travailleurs – en particulier les employés les moins bien payés du campus – nous rend tous plus forts.

Comment HELU s’assure-t-elle que les informations sont partagées entre les campus ? Comment favorise-t-il l’élaboration de stratégies et les débats et discussions tactiques à grande échelle ?

HELU agit comme un bureau central et envoie en permanence des emails pour promouvoir la solidarité et partager des informations. Le site Web et nos flux de médias sociaux le font également, et nous organisons des assemblées générales des membres une fois par trimestre ainsi que des événements Zoom fréquents et d’autres rassemblements. De nombreux groupes de travail se réunissent chaque semaine ou deux. À l’heure actuelle, nous déployons des efforts concertés pour attirer davantage de syndicats de collèges communautaires et de personnel au sein de HELU. Enfin, les militants du Nord-Est qui se sont réunis à Amherst, dans le Massachusetts, en janvier et ont rédigé le pacte, espèrent organiser d’autres rassemblements régionaux.

En 1980, la décision en Conseil national des relations de travail c. Université Yeshiva a permis aux collèges et universités privés de considérer les professeurs à temps plein comme des « employés de direction » et de leur refuser la protection de la négociation collective. De même, en 2020, le Le NLRB a statué qu’il n’avait aucune compétence sur les professeurs des établissements religieux d’enseignement supérieur.. Néanmoins, le pacte couvre tous les collèges et universités, publics et privés. Comment HELU s’y retrouve-t-il ?

Le pacte est un moyen d’impliquer les collèges privés dans la conversation sur les objectifs et les principes qui définissent ce que devraient avoir tous les membres du personnel et des professeurs de l’enseignement supérieur. L’une des choses les plus importantes que fait HELU est de partager le langage contractuel afin que les syndicats n’aient pas besoin de réinventer la roue dans les négociations. Même si le paysage des collèges privés est différent de celui des programmes publics, les syndicats des deux types d’établissements peuvent se soutenir mutuellement et faire preuve de solidarité.

D’autres types de planification stratégique et de partage d’informations sont-ils encouragés par le biais de HELU et/ou du pacte ?

Différents syndicats ont des points de départ différents en matière de recrutement. Nous partageons les stratégies et les tactiques que les dirigeants syndicaux et les membres de la base ont utilisées pour gagner, pour apprendre mutuellement comment mener des campagnes réussies. C’est une manière pour HELU de faire passer les syndicats d’un modèle de service à un modèle de syndicalisation et de promouvoir les efforts couronnés de succès pour obtenir des augmentations de salaire et d’autres avantages. HELU fournit également des exemples d’arguments : ainsi, par exemple, lorsque la direction affirme que si le personnel reçoit des augmentations de salaire, cela entraînera des hausses de frais de scolarité qui nuiront aux étudiants, les membres savent comment réagir pour montrer que cette affirmation est fausse. Nous savons que ce qui nuit aux étudiants, c’est le roulement élevé du personnel enseignant lorsque les enseignants démissionnent parce qu’ils n’ont pas les moyens de conserver leur emploi. Les conversations à ce sujet sont extrêmement importantes.

Je veux également partager une autre anecdote. Il existe un petit syndicat, comptant seulement une centaine de membres, dans un autre collège de Pennsylvanie. Une femme que je connais a accepté d’être présidente du syndicat parce que personne d’autre ne voulait ce poste. Elle m’a dit qu’elle était dépassée par ce qu’elle était censée faire et frustrée parce qu’elle ne voulait pas seulement se battre pour protéger les protections minimales déjà obtenues. Rejoindre HELU a changé la donne pour elle et ses collègues. Une fois sa section locale connectée à HELU, ils ont eu accès à des ressources et à des conseils pour les aider à renforcer leur syndicat et à rendre le travail à venir moins intimidant. Ils avaient désormais des gens pour les soutenir et un réseau sur lequel puiser pour les aider à bâtir le syndicat sur leur campus. Mon ami a bénéficié du fait de pouvoir soumettre un problème au groupe et voir comment il pourrait être résolu.

Le pacte inclut également le travail pour le bien commun dans nos communautés. Comment HELU utilisera-t-elle le pacte pour promouvoir cela ?

Les membres de HELU se considèrent comme en train de changer le récit. Lorsque nous ne considérons pas l’éducation publique comme un bien public, ni les résidents de la communauté ni les travailleurs n’en sont servis. Les programmes éducatifs rendent les communautés plus sûres. Ils offrent aux gens des réseaux de soutien.

En même temps, nous devons voir ce qui intéresse les membres de la communauté. Nous devons avoir des conversations avec des partenaires communautaires.

Au Community College de Philadelphie, nous avons développé un programme visant à donner aux étudiants inscrits des laissez-passer de transport en commun après que ceux-ci nous aient dit que se rendre au campus et en revenir était un gros problème. En tant que personnel, nous devions parler avec les étudiants pour apprendre cela. De manière plus générale, les collèges doivent écouter la communauté, tant sur le campus qu’en dehors, et trouver des moyens de les aider à répondre à leurs besoins non satisfaits les plus urgents.

HELU encourage-t-elle le soutien aux syndicats parmi les étudiants ?

Oui. Les conversations avec les étudiants sur les syndicats doivent avoir lieu à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas présumer que les étudiants savent ce qu’est un syndicat et quels avantages ils peuvent y adhérer. Nous devons également enseigner aux étudiants l’histoire des syndicats pour souligner que les emplois syndiqués seront probablement meilleurs que les emplois non syndiqués. Nous devons leur apprendre que les syndicats luttent pour la dignité des travailleurs ainsi que pour les avantages sociaux essentiels. De plus, nous devons expliquer que les syndicats travaillent pour de vraies personnes qui méritent plus que ce qu’elles obtiendront si elles restent non syndiquées.

HELU utilise le pacte comme modèle, une nouvelle norme, pour développer l’imagination du personnel et des étudiants des collèges et universités sur ce qui est possible. Il faut imaginer quelque chose de mieux.