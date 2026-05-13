Les travailleurs de Google AI au Royaume-Uni lancent une campagne syndicale et exigent la fin des contrats militaires

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Le mardi 5 mai, les travailleurs de Google AI au Royaume-Uni ont lancé une campagne de syndicalisation, dans le cadre d’une tentative visant à mettre fin à l’utilisation de leur technologie par Israël et l’armée américaine.

Les travailleurs de Google DeepMind – le laboratoire de recherche sur l’IA de Google, basé à Londres – ont envoyé mardi une lettre à la direction demandant la reconnaissance du Communication Workers Union (CWU) et d’Unite the Union en tant que représentants officiels de leur personnel.

La décision de se syndiquer fait suite à un accord entre Google et le Pentagone qui a déclenché une réaction interne. La semaine dernière, Google a accepté de permettre au ministère américain de la Défense d’utiliser ses modèles d’IA dans des réseaux militaires classifiés à « toute fin légitime du gouvernement ».

Cela survient alors que le gouvernement américain continue de s’efforcer d’obtenir des contrats avec de grandes sociétés d’IA pour une utilisation par l’armée américaine, des controverses éclatant sur la manière dont ces technologies seront utilisées. Fin février, l’administration Trump a ordonné à toutes les agences gouvernementales de cesser d’utiliser Anthropic, une société d’IA qui se concentre sur la sécurité de l’IA, après que l’entreprise a refusé de lever les restrictions de sécurité sur l’utilisation de son IA par l’armée. Le Pentagone avait déclaré qu’il utiliserait la technologie d’Anthropic à « toute fin licite », et la société a exprimé ses inquiétudes quant au fait que son IA soit utilisée pour des armes sans pilote ou pour la surveillance de masse. Anthropic a fait part de ces inquiétudes après que l’armée américaine a utilisé sa technologie lors de son raid au Venezuela pour capturer l’ancien président Nicolás Maduro. Cependant, la société a depuis rencontré la Maison Blanche, dans le but de parvenir à un compromis pour continuer à travailler avec le gouvernement, notamment avec son nouveau modèle de renseignement, Mythos.

Il n’est pas clair si le dernier accord de Google avec le Pentagone inclut des restrictions sur son utilisation par l’armée.

En 2018, Google a signé un contrat similaire pour aider le Pentagone à utiliser l’IA pour analyser la surveillance par drone, ce qui a conduit des centaines d’employés à signer une lettre ouverte pour protester contre l’accord, et des démissions d’employés ont poussé Google à ne pas renouveler le contrat. Cette action collective a dissuadé Google de conclure d’autres accords avec le Pentagone – jusqu’à présent.

Cette année, une pétition similaire avec 600 signatures d’employés s’opposant au contrat et exprimant leurs inquiétudes sur la manière dont l’armée utiliserait l’IA n’a pas conduit à son annulation. Au lieu de cela, Google a redoublé d’efforts, déclarant qu’il était « fier » de « fournir des services et des infrastructures d’IA à l’appui de la sécurité nationale ». Les travailleurs ont constaté que l’effet de levier qui avait fonctionné en 2018 n’avait plus le même effet, nécessitant un nouveau niveau d’organisation : la syndicalisation.

Le vote en faveur de la syndicalisation chez Google DeepMind marque la première fois que des employés d’un grand laboratoire de recherche sur l’IA s’organisent collectivement pour s’opposer à un contrat militaire, suggérant une possibilité croissante de résistance organisée contre l’utilisation militaire de l’IA.

« Pour la première fois, les employés du laboratoire d’intelligence artificielle de Google se connectent avec certaines des personnes les plus opprimées à travers le monde d’une manière significative et sur la base des valeurs de solidarité », a-t-il poursuivi, faisant référence aux travailleurs qui avaient appelé à la fin de l’utilisation par Israël de la technologie de l’entreprise dans son génocide à Gaza. «En exerçant leur droit à la collectivisation, ils sont en position de force pour exiger que leur employeur cesse de contourner la fuite éthique des contrats militaro-industriels.»

Le personnel de DeepMind à l’échelle mondiale envisage d’autres tactiques, comme les manifestations et les « grèves de la recherche » – refusant de travailler sur certains projets – pour faire valoir leurs revendications contre la conclusion de contrats militaires.

« Ces travailleurs consciencieux qui réclament davantage de contrôle sur ce qu’ils produisent grâce à leurs compétences considérables agissent dans la tradition de tous ceux qui se sont battus pour les droits des travailleurs avant eux », a-t-il poursuivi. « J’espère que les dirigeants de Google considéreront la demande de reconnaissance volontaire comme une étape positive pour les employés et accueilleront favorablement la présence du Syndicat des travailleurs de la communication. »