Le DOJ de Trump a précipité le dossier d’expulsion de Mahmoud Khalil

Une décision du tribunal de l’immigration qui pourrait accélérer l’expulsion du militant palestinien des droits de l’homme Mahmoud Khalil a été marquée par des irrégularités, notamment une rapidité inhabituelle et la récusation de plusieurs juges, Le New York Times a rapporté vendredi.

La Commission d’appel de l’immigration (BIA), qui relève du ministère de la Justice (DOJ) mais qui est légalement tenue de prendre des décisions indépendantes, a statué le 9 avril que Khalil pouvait être expulsé des États-Unis. Fois montrent que l’affaire a été accélérée d’une manière que les experts jugent inhabituelle.

« C’est la procédure régulière que m’offre l’administration, corrompue et sans précédent », a déclaré Khalil sur les réseaux sociaux vendredi en réponse à la plainte. Fois‘reportage.

Khalil, un étudiant leader des manifestations de l’Université de Columbia contre le génocide de Gaza, a été l’une des premières cibles de la répression du discours pro-palestinien par l’administration Trump lorsqu’il a été enlevé par des agents du ministère de la Sécurité intérieure alors qu’il retournait à son domicile de New York en mars 2025. Bien qu’il soit un résident permanent marié à une citoyenne américaine, Khalil a été détenu en Louisiane pendant plus de trois mois, où il a raté la naissance de son fils.

Malgré la décision de la BIA, Khalil ne peut pas être expulsé pendant que son autre affaire d’habeas corpus est en cours devant les tribunaux fédéraux. Cependant, les articles du Times soulèvent des questions sur l’équité avec laquelle il est traité par l’administration Trump et sur la rapidité avec laquelle il pourrait être renvoyé si le dossier fédéral échouait.

« Cette histoire prouve que le traitement de mon cas par l’administration Trump a toujours été corrompu et fondé sur des représailles. Ils m’ont soumis à un processus d’immigration simulé tout en garantissant l’issue à l’avance », a écrit Khalil.

C’est la procédure régulière que m’offre l’administration, corrompue et sans précédent :

« Les documents internes du conseil d’administration obtenus par le New York Times montrent que l’affaire était considérée comme hautement prioritaire avant même que le conseil d’administration ne la reçoive officiellement.

« Veuillez traiter le plus rapidement possible »… — Mahmoud Khalil | محمود خليل (@mahmoudkhalel) 8 mai 2026

Selon le Fois:

L’affaire a été considérée comme hautement prioritaire avant même que le conseil ne la reçoive officiellement. Une note tirée d’un dossier interne de suivi datant du mois de juin indiquait que, même si M. Khalil avait été libéré plusieurs jours plus tôt, l’affaire devait être traitée comme s’il était toujours en détention, ce qui accélérerait son déroulement. « Veuillez traiter le plus rapidement possible », indique une autre note datant d’octobre. Un autre document montre que le président du tribunal – son membre le plus haut placé – a supervisé l’affaire dès le début.

La décision a été prise neuf jours après que tous les documents ont été soumis, un délai que Homero López, nommé par Biden BIA, a qualifié de « sans précédent », car le conseil prend souvent des années pour trancher des cas similaires.

« C’est un revirement insensé, en particulier pour une affaire aussi médiatisée sur une question juridique nouvelle », a déclaré López, qui a été licencié sous le président Donald Trump. Fois.

Dans le même temps, des personnes connaissant la situation ont déclaré au Fois qu’au moins trois juges s’étaient récusés de l’affaire, l’un avant qu’elle ne soit tranchée et les autres une fois qu’il est devenu clair qu’elle serait publiée, ce qui signifie que cela serait considéré comme créant un précédent.

L’ancien juge du conseil d’administration Andrea Sáenz, également licencié par Trump, a déclaré au Fois que les juges se récusent souvent parce qu’ils ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’affaire avant qu’elle ne fasse l’objet d’un appel.

« Combien de personnes ont touché à cette affaire lorsque le juge de l’immigration s’en est occupé pour la première fois ? » demanda Saenz.

L’ancien responsable du ministère de la Justice, David McConnell, qui a de l’expérience dans le processus d’appel en matière d’immigration, a déclaré que le traitement rapide et les récusations étaient « très inhabituels ». Cependant, il a ajouté que cela ne signifiait pas nécessairement que le conseil d’administration avait fait quelque chose de mal.

Cependant, la décision de la BIA a été fortement critiquée par l’équipe juridique de Khalil en avril, car elle confirme la détermination du secrétaire d’État Marco Rubio selon laquelle Khalil pourrait être expulsé parce que son activisme représentait une menace pour la politique étrangère américaine, ce qui, selon un juge fédéral du New Jersey, était « probablement » inconstitutionnel et ne pouvait pas justifier sa détention ou son expulsion. Cela a également justifié la suppression au motif que Khalil avait omis certains détails sur les documents relatifs à la carte verte, mais le gouvernement n’a ajouté ces accusations qu’après que la stratégie de politique étrangère de Rubio ait été contestée.

« Depuis toutes mes décennies en tant qu’avocat spécialisé en droit de l’immigration, je n’ai jamais vu une décision aussi sans fondement et politiquement motivée. La décision de la BIA n’a absolument aucun fondement dans le dossier, elle viole une ordonnance d’un tribunal fédéral, et nous la combattrons jusqu’au bout », a déclaré l’avocat principal de Khalil, Marc Van Der Hout, dans un communiqué lors de la première publication de la décision. « Les tribunaux fédéraux ont déjà reconnu que Mahmoud était visé pour son discours, et il y a probablement beaucoup plus de preuves des représailles illégales du gouvernement qui n’ont pas encore été révélées. Il s’agit d’une continuation claire des représailles de l’administration contre Mahmoud pour avoir exercé ses droits du premier amendement. «

En réponse aux nouveaux rapports de vendredi, Van Der Hout a déclaré au Fois que le traitement de l’affaire suggère qu’elle « a été contrôlée dès le premier jour par des hauts responsables de l’administration ».