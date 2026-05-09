À Memphis, les investisseurs profitent du boom de l’IA tandis que le public en supporte le coût

À Memphis, dans le Tennessee, les questions concernant les centres de données IA augmentent presque aussi rapidement que leurs prix.

Des rapports récents montrent que la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, possède désormais des propriétés à Memphis évaluées à environ 3,4 milliards de dollars, une valorisation stupéfiante qui déterminera la contribution de l’entreprise aux impôts fonciers et la manière dont les autorités locales définiront son impact économique. À première vue, ce chiffre ressemble à une victoire. C’est le genre de gros titres que les dirigeants élus utilisent pour signaler la croissance, l’innovation et l’élan. Mais derrière ces milliards se cache une question plus urgente et plus troublante : à qui profite ce boom et à qui est-il demandé d’en supporter les coûts ?

L’expansion rapide de xAI à Memphis (y compris un investissement de 659 millions de dollars récemment annoncé pour développer ses installations de supercalculateurs) est présentée comme une opportunité économique de transformation. Mais cette expansion ne se limite pas à Memphis. Cela fait partie d’une empreinte régionale plus large qui s’étend désormais juste au-delà de la frontière de l’État jusqu’à Southaven, dans le Mississippi, où les autorités ont approuvé l’utilisation de turbines à gaz pour alimenter les opérations de xAI malgré une opposition publique importante. Ce qui se passe au Mississippi n’est pas distinct de celui de Memphis : c’est une extension de la même stratégie. La société vise à accroître la production partout où la réglementation est flexible et où la résistance peut être gérée. Pris ensemble, ces développements révèlent un schéma qui n’est que trop familier dans les communautés historiquement noires de Memphis comme Whitehaven et Westwood : les investissements massifs des entreprises sont présentés comme un progrès, tandis que les risques environnementaux, sanitaires et économiques à long terme sont minimisés, obscurcis ou carrément ignorés.

Même les arguments économiques méritent un examen plus approfondi. Les partisans du projet de Musk soulignent les recettes fiscales projetées et le prestige symbolique de devenir un « hub de l’IA ». Mais il n’y a pas eu de comptabilité suffisamment transparente sur la manière dont ces bénéfices seront distribués ou sur la question de savoir s’ils parviendront de manière significative aux communautés les plus directement touchées. Les centres de données et les projets d’infrastructure d’IA sont notoirement à forte intensité de capital mais ne demandent pas beaucoup de main-d’œuvre. Ils génèrent des gros titres et des valorisations, mais pas nécessairement des emplois. Et les emplois qui existent nécessitent souvent une expertise technique spécialisée à laquelle les résidents ne sont pas systématiquement préparés ni en mesure d’accéder. Cela est tout à fait vrai à Memphis, où des années de débats sur le marché du travail ne correspondent pas à la demande en sciences, en ingénierie et en technologie.

En d’autres termes, des milliards peuvent affluer dans une région sans transformer fondamentalement les réalités économiques des personnes qui y vivent, surtout lorsque les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux importants tout en créant aussi peu que 15 emplois. Ces incitations ne limitent pas seulement l’emploi, elles détournent également des revenus essentiels et cruciaux des communautés locales. Cela laisse les résidents supporter le fardeau environnemental et économique sans un juste retour sur investissement. De plus, dans une région où des centaines de travailleurs ont récemment été licenciés suite à la fermeture d’une usine majeure à Southaven, la promesse d’une stabilité économique liée aux investissements des entreprises sonne très creux.

En même temps, les coûts ne sont pas hypothétiques.

Des conclusions récentes de l’Environmental Protection Agency indiquent que l’installation de Memphis fonctionne sans les permis requis pour la pollution de l’air, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la qualité de l’air et au respect de la réglementation. Lorsqu’une entreprise de cette envergure s’avère ne pas respecter les mesures de protection de l’environnement, il ne s’agit pas simplement d’un problème bureaucratique : c’est un problème de santé publique. Il s’agit de ce que les gens respirent, de ce à quoi les enfants sont exposés et des risques à long terme qui s’accumulent discrètement dans les quartiers déjà confrontés à des charges environnementales disproportionnées.

De plus, si même un organisme de réglementation fédéral opérant dans un climat politique de déréglementation soulève des inquiétudes, il est alors raisonnable de se demander si l’ampleur du préjudice est correctement mesurée ou divulguée de manière adéquate.

Pour les habitants de Whitehaven (où je vis et où je suis pasteur), de Westwood et des communautés environnantes, il ne s’agit pas d’un débat politique abstrait. C’est une question de proximité. C’est une question de pouvoir. Il s’agit de savoir si les endroits où les gens habitent sont traités comme des communautés à protéger ou comme des sites à exploiter.

Car il apparaît de plus en plus clairement que les personnes les plus enthousiastes à l’égard de ces évolutions sont souvent les moins susceptibles de vivre à côté d’elles.

Cette contradiction devrait nous faire réfléchir.

Si un projet est réellement bénéfique, il ne devrait pas nécessiter d’éloigner ses champions de ses conséquences. Pourtant, nous voyons toujours la même formule : nous voyons des dirigeants d’entreprise, des investisseurs et des défenseurs politiques promouvoir des développements industriels ou technologiques à grande échelle comme moteurs d’opportunités, alors que les réalités physiques et environnementales de ces développements sont concentrées dans les communautés ayant le moins de poids politique pour y résister.

Ce n’est pas nouveau. C’est l’itération moderne d’une histoire ancienne.

Un développement économique qui ne se concentre pas sur la protection de l’environnement, la santé publique et l’accès équitable aux opportunités n’est pas du développement. C’est une extraction.

Des corridors industriels aux sites de déchets en passant par les infrastructures énergétiques, les communautés noires du sud des États-Unis ont longtemps été considérées comme des éléments indispensables à la poursuite de la croissance économique. Quoi est la langue est nouvelle. Aujourd’hui, le discours ne porte plus sur les usines ou les raffineries, mais sur les données, l’innovation et l’intelligence artificielle. L’image de marque a changé. Ce n’est pas le cas du modèle sous-jacent. Nous pouvons littéralement suivre les « lignes rouges ».

On demande désormais à Memphis de croire que devenir une plaque tournante de l’intelligence artificielle assurera son avenir économique. Mais un développement économique qui ne se concentre pas sur la protection de l’environnement, la santé publique et l’accès équitable aux opportunités n’est pas du développement. C’est une extraction.

Et l’extraction, par définition, laisse quelque chose épuisé.

Soyons clairs, cela ne constitue pas un argument contre l’innovation en général. Memphis, comme toute ville, devrait pouvoir participer aux industries émergentes et en bénéficier. La question n’est pas de savoir si le développement doit avoir lieu, mais comment il se produit – et qui doit en définir les conditions.

À l’heure actuelle, l’équilibre est rompu.

L’expansion des entreprises évolue plus rapidement que l’engagement communautaire. Des préoccupations réglementaires apparaissent alors que les opérations sont déjà en cours. Les promesses économiques sont faites sans mécanismes de responsabilisation clairs pour garantir qu’elles soient tenues. Et on demande aux communautés d’accepter des risques sans disposer d’un pouvoir suffisant pour négocier les avantages.

Ce n’est pas un partenariat. C’est une imposition.

Si Memphis veut poursuivre un avenir dans le domaine de l’IA et des technologies avancées, elle doit le faire dans un cadre fondamentalement différent. Cela signifie une application rigoureuse des normes environnementales, et non une conformité rétroactive après que des violations ont été commises. Cela signifie des accords transparents qui garantissent l’embauche locale, le développement de la main-d’œuvre et l’investissement communautaire, et non de vagues assurances de relance économique. Cela signifie donner aux résidents une véritable voix dans les décisions qui affectent leur quartier, et ne pas considérer la participation du public comme une formalité procédurale.

Cela signifie également poser une question plus honnête sur le type d’avenir que Memphis essaie de construire.

Parce que si la recherche d’être perçu comme « innovant » nécessite de sacrifier la santé, la stabilité et la dignité des communautés les plus vulnérables, alors le coût est trop élevé, quelle que soit l’importance de la valorisation. Et les valorisations, après tout, ne sont pas neutres. Ils mesurent la valeur des actifs. Ils ne mesurent pas la valeur des gens.

Le chiffre de 3,4 milliards de dollars attaché aux propriétés de xAI à Memphis nous dit quelque chose sur la façon dont le marché valorise les terrains, les infrastructures et la capacité technologique. Cela ne nous dit pas si l’air est plus sûr, si l’eau est plus propre, si les familles se sentent plus en sécurité ou si les communautés sont plus autonomes.

Valorisons-nous les chiffres des investissements ou la vie et les moyens de subsistance des personnes affectées par ces investissements ?

Ce sont les mesures qui comptent. Et à l’heure actuelle, ces mesures restent au mieux incertaines et au pire alarmantes.

Memphis se trouve à la croisée des chemins. Elle peut continuer sur une voie où l’expansion des entreprises se poursuit avec un minimum de surveillance et un maximum d’optimisme de la part des investisseurs, en espérant que les bénéfices promis finiront par se matérialiser. Ou bien il peut choisir une voie plus délibérée. Une politique qui exige des responsabilités, centre les voix de la communauté et refuse de traiter le risque environnemental comme le prix de la participation économique.

La différence entre ces voies n’est pas simplement politique. C’est la moralité. Parce qu’au fond, il s’agit d’une question de savoir ce que nous valorisons et qui nous valorisons.

Valorisons-nous l’apparence du progrès ou la réalité de la justice ? Valorisons-nous les chiffres des investissements ou la vie et les moyens de subsistance des personnes affectées par ces investissements ? Valorisons-nous d’être à l’avant-garde du progrès technologique ou de veiller à ce que le progrès ne se fasse pas au détriment de ceux qui ont toujours été marginalisés ?

Memphis a l’occasion de répondre différemment à ces questions. Et si nous trouvons le courage politique et l’imagination morale pour le faire – comme le font déjà certains groupes locaux – nous pouvons ouvrir la voie à la construction d’un avenir à la fois écologiquement responsable et économiquement juste.

Cela nécessitera des dirigeants prêts à résister à la tentation de vendre aux enchères les communautés pour la promesse de gains commerciaux, des dirigeants prêts à affirmer que le développement économique doit être à la fois rentable et fondé sur des principes, des dirigeants prêts à insister sur le fait que l’avenir ne peut pas être construit sur l’érosion silencieuse du présent.

Car quelle que soit l’intelligence artificielle, les conséquences auxquelles les communautés sont déjà confrontées n’ont rien d’artificiel.

Et ces conséquences survivront à tout gros titre, à toute valorisation et à toute promesse d’entreprise qui ne tiendrait pas compte du coût total des activités commerciales.