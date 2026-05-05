La police de Miami est devenue une patrouille de montre-moi vos papiers malgré l’opposition du public

Le sud de la Floride est devenu un point chaud en matière de contrôle de l’immigration à l’échelle nationale. Une analyse récente de Le New York Times a constaté que la Floride devance les autres États en matière d’arrestations liées à l’immigration, le bureau extérieur de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à Miami effectuant en moyenne environ 120 arrestations par jour.

Cela se produit sans les raids de style militarisé que nous avons vus dans d’autres régions du pays, comme à Minneapolis, Chicago et Los Angeles. La forte propension aux arrestations liées à l’immigration dans l’État est plutôt le résultat de la coopération entre les forces de l’ordre locales et les agences fédérales, par le biais de contrats 287(g).

Depuis que le gouverneur Ron DeSantis a pris ses fonctions en 2019, il a promulgué une série de projets de loi exigeant que certaines municipalités concluent ces accords de collaboration entre la police et l’ICE. La loi actuelle de l’État, comme l’exige la loi 908.11, stipule qu’un « shérif ou l’agent correctionnel en chef exploitant un centre de détention du comté doit conclure un accord écrit avec l’immigration et les douanes des États-Unis pour participer au programme d’immigration établi en vertu de l’article 287(g). » De nombreuses municipalités qui n’entrent pas dans cette catégorie ont quand même choisi d’adhérer après que l’administration DeSantis et le procureur général non élu de Floride, James Uthmeier, ont menacé de destituer les élus locaux qui refusent de participer à leur répression de l’immigration.

Le résultat est un État dans lequel les contrôles en matière d’immigration sont omniprésents. La Loterie de Floride, le Département des affaires et de la réglementation professionnelle et même les services de police des universités publiques ont signé ces accords entre la police et l’ICE. La Florida Highway Patrol (FHP) a été la plus zélée dans ce rôle, procédant à des milliers d’arrestations liées à l’immigration au cours des derniers mois après que DeSantis a annoncé un partenariat entre l’agence Florida Highway Safety and Motor Vehicles et l’ICE en vertu de la loi 287(g), qui autorisait les agents de la FHP à interroger les gens sur leur statut d’immigration lors des contrôles routiers. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission – une agence traditionnellement chargée de faire respecter les lois concernant la chasse, la pêche, la sécurité nautique et la protection de l’habitat – s’est récemment vue réorientée vers des tâches de contrôle de l’immigration. Quatre-vingt-dix pour cent de son personnel – 800 de ses près de 890 agents chargés de l’application des lois – ont été nommés en vertu du 287(g) et ont reçu une formation si terne qu’un officier a déclaré qu’ils se sentaient comme une « girafe nouveau-née aux jambes bancales essayant de se frayer un chemin ».

La Loterie de Floride, le Département des affaires et de la réglementation professionnelle et même les services de police des universités publiques ont signé ces accords entre la police et l’ICE.

Il ne s’agit pas d’une dynamique reléguée uniquement à la Floride. D’autres États dirigés par les Républicains ont adopté des approches similaires pour intégrer les systèmes étatiques de contrôle de l’immigration. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué le projet de loi 4 du Sénat en 2023, faisant de l’entrée non autorisée au Texas un crime d’État. Cela habilite effectivement les juges de l’État à ordonner l’expulsion et transforme la police de l’État en un organe de facto chargé de l’application des lois en matière d’immigration, à l’instar de ce qui se passe en Floride avec le FHP et d’autres services de police locaux. Les forces de l’ordre du Texas ont également conclu de nombreux accords de coopération avec l’ICE, transférant les contrôles d’immigration des agents fédéraux vers les systèmes étatiques et locaux. Ces politiques constituent une tentative manifeste de créer un système d’immigration étatique parallèle, qui fonctionne en coopération avec le gouvernement fédéral lorsque la gestion restrictive des migrations s’aligne, comme c’est le cas avec l’administration Trump, mais qui sert à continuer de détenir et d’expulser des personnes lorsque ces objectifs divergent.

La base de données du State Board of Immigration Enforcement de Floride montre également que le service de police de la ville de Miami a été agressif en demandant aux Floridiens de montrer leurs papiers. Selon les données, Miami est le 11ème-le plus haut service de reporting de l’État pour les « rencontres » avec les immigrés. Il se situe juste derrière le Florida Department of Law Enforcement, un service de police qui a clairement exprimé son engagement en faveur des expulsions massives sous la direction de l’administration DeSantis.

La Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride s’est récemment vue réorientée vers des tâches de contrôle de l’immigration. Quatre-vingt-dix pour cent de son personnel ont été suppléés en vertu de 287(g).

Les immigrants de Miami ont été durement touchés par la politique de l’administration Trump, qui a supprimé les papiers d’identité de milliers et de milliers de personnes. Deux principaux groupes d’immigrants de la région sont touchés par la révocation du statut de protection temporaire (TPS), les laissant vulnérables en raison de la perte de leur statut juridique. Plus de 600 000 Vénézuéliens risquent de perdre le TPS en 2025, dont plus de la moitié résident en Floride, tandis que les licenciements prévus pour environ 350 000 Haïtiens font l’objet de contestations judiciaires en cours. Les Cubains sont également touchés en nombre record : plus de 1 600 Cubains ont été expulsés en 2025, soit environ le double du nombre de Cubains expulsés en 2024. Les mesures d’immigration ont de vastes implications pour les communautés de l’État, puisque l’on estime que 722 000 familles à statut mixte résident en Floride.

Le statu quo actuel dans la ville de Miami est le résultat de la décision désastreuse et irresponsable de ses commissaires de signer un accord 287(g) l’année dernière, malgré l’opposition écrasante de la communauté locale. Cela a eu des conséquences politiques pour la classe politique de la ville, puisque les élections de la fin de l’année dernière ont vu les commissaires qui avaient voté en faveur du contrat 287(g) démis de leurs fonctions et la première maire démocrate, Eileen Higgins, élue après près de 30 ans de contrôle du GOP. Higgins a déclaré publiquement qu’elle signerait une loi annulant l’accord ICE de la ville si les commissaires décidaient d’y renoncer. « Je le signerais avec plaisir », a déclaré Higgins au Héraut de Miamitout en précisant qu’elle ne présenterait pas elle-même la proposition, appelant plutôt les commissaires à prendre l’initiative en la matière.

Malgré cela, les commissaires de Higgins et de Miami jouent sur la patate chaude avec ce problème et évitent de prendre des mesures, probablement pour éviter une confrontation avec l’administration DeSantis. Aucun point n’a été présenté pour voter sur l’accord, ni même pour permettre au public de commenter le sujet. Pendant ce temps, la police de la ville de Miami agit comme une patrouille de présentation de vos papiers. Cela ressort clairement des données publiées par le propre tableau de bord de Floride qui suit les rencontres avec les forces de l’ordre en matière d’immigration. Les responsables de la ville de Miami devraient d’abord clarifier les données et expliquer pourquoi tant de policiers enregistrent les rencontres avec des immigrants liées à l’application des lois. En votant en faveur de l’adhésion de Miami à l’accord 287(g), le commissaire Ralph Rosado a déclaré que la ville était dans une « position de leadership » et qu’elle pourrait être « le modèle » selon lequel « d’autres villes devraient suivre notre exemple afin que tout le monde soit traité aussi équitablement que possible ». Nous voyons maintenant quel est ce modèle : une ville d’immigrants qui a utilisé ses forces de police pour harceler et détenir des gens en fonction de leur statut d’immigration.

Il existe une réelle opposition du public à ces politiques du type « montrez-moi vos papiers ». Le vote initial des commissaires de Miami en faveur de l’accord 287(g) a donné lieu à près de sept heures de témoignages publics contre celui-ci. La réunion devait permettre la participation des résidents en aménageant une zone de débordement extérieure en raison de la capacité de l’hôtel de ville lui-même. L’Université internationale de Floride, située dans le comté de Miami-Dade, a été témoin d’un militantisme de la part des étudiants et des professeurs contre la signature par son service de police d’un accord 287(g) qui permet non seulement à ses forces de police de contrôler l’immigration, mais autorise également explicitement les agents à transporter des individus vers des centres de détention comme « Alligator Alcatraz ».

Cet activisme a porté ses fruits et a contribué à empêcher la signature de nouveaux accords 287(g). Une action en justice intentée par la ville de South Miami visait à obtenir des éclaircissements juridiques sur la question de savoir si elle était soumise à un mandat visant à établir une collaboration entre la police et l’ICE. La poursuite a été rejetée faute de fondement juridique, mais les avocats représentant l’administration DeSantis ont reconnu lors des plaidoiries que l’État n’exige pas que chaque municipalité conclue un accord 287(g) avec l’ICE. Dans un autre cas, la municipalité de Miami Shores a reporté la signature d’un 287(g) après l’opposition des résidents. South Miami et Miami Shores, ainsi que d’autres municipalités de l’État, continuent de fonctionner sans signer ces accords.

La ville de Miami a le mandat populaire, la couverture politique et la loi de son côté si elle choisit d’annuler son accord de collaboration entre la police et l’ICE. Ce qui lui manque, c’est la volonté politique, et l’inaction qui a de réelles conséquences pour les immigrés qui interagissent avec ses forces de police. La maire Eileen Higgins et les commissaires devraient inscrire un point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion pour revenir sur la décision de signer l’accord 287(g) et permettre aux résidents d’exprimer leur opinion sur la question.