Les États-Unis et Israël votent contre la résolution de l’ONU condamnant la traite transatlantique des esclaves

Les États-Unis et Israël ont été deux des trois seuls pays à voter contre une résolution de l’ONU condamnant la traite transatlantique des esclaves comme le « plus grave crime contre l’humanité » et appelant à des réparations.

La résolution condamne fermement l’esclavage et le trafic d’Africains et reconnaît les impacts des « régimes odieux d’esclavage et de colonialisme » et du colonialisme contemporain de l’Afrique. Il appelle les États membres à engager un large dialogue sur la « justice réparatrice », ainsi que sur la restitution des biens culturels volés par les États colonialistes.

Il reconnaît également « la rupture définitive dans l’histoire mondiale, l’ampleur, la durée, la nature systémique, la brutalité et les conséquences durables qui continuent de structurer la vie de tous les peuples à travers des régimes racialisés de travail, de propriété et de capital ».

Les experts affirment que c’est le plus loin que l’ONU soit jamais allée dans sa reconnaissance des atrocités de l’esclavage transatlantique et de la nécessité de réparations.

La résolution historique a été adoptée avec 123 pays favorables, dont tous les pays africains votants. Cinquante-deux pays se sont abstenus, dont la quasi-totalité de l’Europe, l’Australie, Oman et le Japon.

Seuls trois pays ont catégoriquement voté contre : les États-Unis, Israël et l’Argentine.

L’ambassadeur des États-Unis auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), le candidat de Trump, Dan Negrea, a fait valoir que l’esclavage n’était pas illégal au regard du droit international à l’époque et que, par conséquent, les dizaines de millions de personnes et de familles qui ont souffert n’avaient pas droit à des réparations. Le système actuel de droit international, sous l’égide des Nations Unies, n’a été établi qu’après la Seconde Guerre mondiale.

Dans ses remarques à l’ONU, Negrea s’est plaint du fait que la résolution vise à « faire avancer des intérêts et des agendas étroits et spécifiques, à établir des journées internationales spécialisées (et) à créer de nouveaux mandats coûteux de réunions et de rapports ».

Il a ajouté qu' »il existe des faux articles suggérant que les promoteurs de cette résolution remettent en question le soutien du président Trump à la communauté noire. Nous rejetons de telles suggestions ». Il a affirmé que « le président Trump a fait plus pour les Noirs américains que n’importe quel autre président », ignorant les nombreuses façons dont Trump a cherché activement à nuire aux Noirs, ainsi que ses remarques ouvertement racistes.

Certains pays opposés, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui se sont abstenus, ont déclaré qu’ils s’opposaient à une formulation suggérant une « hiérarchie » d’atrocités. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les principaux moteurs du commerce mondial des esclaves et ont soutenu Israël tout au long de son génocide à Gaza, un autre type de crime le plus odieux de l’humanité.

La résolution a été présentée par le Ghana, dont le président, John Dramani Mahama, a souligné l’importance de se souvenir des horreurs du trafic transatlantique d’esclaves.

« Lorsque les esclaves étaient capturés, ils étaient toujours dépouillés de leurs vêtements alors qu’ils étaient gardés dans les cachots des forteresses construites sur la côte africaine par les commerçants européens », a-t-il déclaré cette semaine aux responsables de l’ONU. « Ils ont été forcés avec leurs membres, enchaînés et entravés, dans la cale des cargos », a-t-il poursuivi, notant que de nombreux navires ont coulé, tuant tous ceux à bord, tandis que de nombreux autres ont sauté qui « ont préféré la mort à la captivité ».

« Chaque fois qu’un navire arrivait à destination, les esclaves, encore nus, étaient emmenés au marché où ils étaient inspectés et évalués comme du bétail », a poursuivi Mahama. « Les esclaves travaillaient dans ces plantations du lever au coucher du soleil. Et les conditions dans lesquelles ils travaillaient étaient brutales. »