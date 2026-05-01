Musk et la Silicon Valley ne sont pas libertaires. Ils veulent fusionner avec l’État.

Dans le nouveau livre, Muskisme : un guide pour les perplexesles auteurs Quinn Slobodian et Ben Tarnoff examinent la vision du monde qui a façonné Elon Musk et l’idéologie qui s’est formée autour de lui. Ils appellent le muskisme « un système d’exploitation pour le 21e siècle ».

Musk dirige la société de fusées SpaceX, la startup d’IA xAI, le constructeur de voitures électriques Tesla et la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter. L’influence politique de Musk s’étend de son utilisation de X pour faire avancer des idées controversées, à ses dons politiques, en passant par le rôle qu’il a joué à la tête du soi-disant Département de l’efficacité gouvernementale. « Il ne construit pas seulement une entreprise de fusées ou de satellites, mais ce que nous voyons est une pile idéologique verticalement intégrée où il peut en quelque sorte construire une chambre d’écho depuis l’orbite terrestre basse jusqu’à la Terre et créer une sorte de boucle fermée pour l’idéologie qu’il veut promouvoir », explique Slobodian, professeur d’histoire internationale à l’Université de Boston.

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AMY GOODMAN : Nous terminons l’émission d’aujourd’hui avec un regard sur l’idéologie et l’influence d’Elon Musk, la personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée par Forbes à 800 milliards de dollars. Musk dirige la société de rock SpaceX, la startup d’IA xAI, le constructeur de voitures électriques Tesla et la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter. Son influence politique s’étend de l’utilisation de sa plateforme massive pour faire avancer des idées controversées, de ses dons politiques, ainsi que de son rôle à la tête du soi-disant Département de l’efficacité gouvernementale, ou DOGE, une agence quasi gouvernementale qui a supervisé des licenciements chaotiques et des réductions dans les agences gouvernementales.

Dans le nouveau livre Muskisme : un guide pour les perplexesles auteurs Quinn Slobodian et Ben Tarnoff examinent la vision du monde qui a façonné Musk et l’idéologie qui s’est formée autour de lui. Ils l’appellent « Muskisme », « un système d’exploitation pour le 21e siècle ». Dans une critique du livre, l’éminent écrivain et journaliste de science-fiction Cory Doctorow a écrit dans une critique, je cite : « Le muscisme ne cherche pas à quitter l’État, il cherche à le coloniser et à le contrôler. »

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints à New York par Quinn Slobodian, professeur d’histoire internationale à l’Université de Boston, co-auteur avec Ben Tarnoff de Muskisme.

Merci beaucoup d’être avec nous. Si vous pouviez parler des dernières nouvelles du moment et de l’empire que Musk a acquis ? Il y a eu beaucoup de nouvelles concernant l’espace ces dernières semaines. Et surtout commencez par parler de SpaceX et de ce qu’il fait.

QUINN SLOBODIEN : Oui, SpaceX est en quelque sorte – vous savez, un signal d’alarme difficile pour les gens qui ont l’impression que Musk a disparu de l’actualité, qu’il a eu une sorte de querelle avec Trump et que tout est désormais passé dans le rétroviseur. En fait, nous nous préparons à ce qui sera probablement la plus grande introduction en bourse de l’histoire avec SpaceX, probablement en juin, dont la valorisation devrait se situer entre 1,5 et 2 billions de dollars, ce qui la placera immédiatement parmi les 10 plus grandes entreprises aux États-Unis, potentiellement plus valorisée que Meta.

Et c’est intéressant, car SpaceX lui-même est désormais devenu une sorte de fusion de nombreuses entreprises de Musk. xAI, la société d’IA mentionnée, fait désormais partie de SpaceX. X.com lui-même fait désormais également partie de SpaceX. Il ne construit donc pas seulement une sorte de société de fusées ou de satellites, mais ce que nous voyons est une pile idéologique verticalement intégrée où il peut en quelque sorte construire une chambre d’écho depuis l’orbite terrestre basse jusqu’à la Terre et créer une sorte de boucle fermée pour l’idéologie qu’il veut propager.

JUAN GONZALEZ : Et Quinn Slobodian, pourriez-vous parler un peu de son enfance, de son enfance en Afrique du Sud et de son engagement profond envers la hiérarchie raciale, l’autonomie industrielle et ce que vous appelez le futurisme de forteresse ?

QUINN SLOBODIEN : Oui, donc, ce que nous essayons de comprendre dans le livre, c’est d’où lui vient cette idée de l’État comme une sorte de forteresse technologique qui doit être constamment renforcée et étayée contre les ennemis externes et internes. Il s’avère que l’Afrique du Sud de la fin de l’apartheid est en quelque sorte un prototype parfait de cette version de l’organisation de la société et des forces économiques.

À la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud nous apparaît naturellement comme un pays très arriéré, politiquement explicitement conçu pour renforcer les hiérarchies raciales. Mais c’était aussi un pays de très haute technologie. Ils importaient de la technologie nucléaire des États-Unis et d’Israël. Ils ont construit leur propre bombe. Ils utilisaient des ordinateurs centraux IBM pour trier les populations et mener la pratique même de l’apartheid. Ils ont construit leur propre industrie automobile en Afrique du Sud. C’est donc devenu une sorte d’économie enclavée, néanmoins connectée au marché économique mondial.

Et c’est ce que Musk a également réussi à vendre, une vision d’une sorte d’approche du monde civile, civilisationnellement hiérarchique et technologiquement enclavée, dans laquelle les États, puis les ménages également, se voient vendre des produits pour les protéger à une époque d’effondrement civilisationnel. Et Musk est alors idéologiquement incité à exprimer de plus en plus de peurs et d’anxiétés pour, par conséquent, produire davantage de demande pour les produits qu’il vous vendra afin de vous endurcir contre les troubles à venir, la tempête à venir, qui, selon lui, est au coin de la rue.

JUAN GONZALEZ : Et pourtant, vous avez cette contradiction que, d’un côté, les entreprises de Musk dépendent tellement du soutien ou des subventions du gouvernement, et pourtant, il essaie en même temps de déconstruire le gouvernement ?

QUINN SLOBODIEN : Oui, je veux dire, c’est vraiment ce qui nous a motivé à écrire le livre, c’est que nous sentons que nous avions besoin d’une sorte de nouveau récit pour cette nouvelle ère dans laquelle sont entrées les grandes technologies et le capitalisme numérique. Depuis un moment, nous parlons de libertarisme, et même de cyberlibertarisme, comme si c’était la principale façon de comprendre la Silicon Valley, qu’il s’agissait d’Ayn Rand, de visions de colonisation de Mars. Mais en fait, au moins depuis le déploiement de ChatGPT en 2022, les grandes entreprises technologiques réalisent désormais qu’elles ont besoin d’une relation beaucoup plus étroite avec l’État qu’auparavant. Si vous voulez construire le genre de centres de données qu’ils construisent, si vous devez ouvrir des terrains fédéraux à de nouvelles constructions, d’énormes sources d’eau, de nouvelles sources d’énergie, vous ne pouvez pas simplement faire le genre de version allégée des actifs du capitalisme de plate-forme de type médias sociaux qu’ils ont fait pendant de nombreuses années à l’époque du Web 2.0. Il faut fusionner avec l’État. Et quelqu’un comme Peter Thiel a été un pionnier en la matière lorsqu’il a conclu son alliance avec Trump en 2016 déjà. Mais maintenant, comme nous le savons, le reste de la classe dirigeante de la Silicon Valley a suivi, littéralement debout et assis derrière Trump lors de l’investiture. Donc, toute vision selon laquelle cela serait libertaire, je pense, n’est plus utile.

C’est une période de ce que nous appelons la symbiose étatique, une période de vente de la souveraineté comme un service. Et comme nous l’avons appris plus récemment grâce au manifeste Palantir et à l’accélération du projet Maven dans le logiciel militaire et la technologie de guerre aux États-Unis, nous vivons une époque où le sort de l’État et celui de ces entreprises sont désormais extrêmement liés les uns aux autres. Et nous devons en quelque sorte comprendre cette dépendance qui a été produite, parce que SpaceX aussi sera rapidement intégré dans les indices, de sorte que les fonds de pension des gens, les fonds de retraite des universités, toutes ces choses vont désormais faire partie intégrante des visions souvent assez vicieuses et xénophobes des PDG fondateurs, comme Elon Musk.

AMY GOODMAN : C’est Elon Musk qui parle d’un avenir imaginé construit sur l’IA et la robotique, dans lequel il n’y a pas d’argent et dans lequel tout le monde pourrait bénéficier d’un voyage gratuit vers Saturne.

ELON MUSC : C’est vraiment le seul chemin vers une abondance incroyable, c’est l’IA et — l’IA et la robotique. … Maintenant, ne serait-il pas étonnant que vous puissiez acheter un voyage à Saturne, ou, franchement, si vous faisiez simplement un voyage à Saturne ? Je pense que les choses seront simplement gratuites à l’avenir. Cela semble fou, mais, vous savez, si vous avez une économie de robotique IA qui est près d’un million de fois la taille de l’économie terrestre actuelle, littéralement tous les besoins que vous souhaitez peuvent être satisfaits. Si vous y pensez, vous pouvez l’avoir. Donc, je pense que Iain Banks, dans son Culture les livres, c’est à peu près vrai, où il n’y a pas d’argent à l’avenir et où il y a de l’abondance pour tout le monde. Si vous y pensez, vous pouvez l’avoir.

AMY GOODMAN : Alors, dans vos derniers commentaires, professeur Slobodian, pourriez-vous parler de ce qu’il dit et des objectifs changeants de SpaceX, de la colonisation de Mars aux centres de données orbitaux d’IA ?

QUINN SLOBODIEN : Ouais, je veux dire, ça doit presque vous faire rire d’entendre ce genre d’efforts à faible énergie qu’il fait et qui semblent être simplement une sorte d’association libre de ce qu’il espère être une distraction suffisante pour que les gens ne regardent pas réellement, A, ce sur quoi son empire est construit, et, B, ce qu’il propose, jour après jour, sur sa plate-forme X, qui est maintenant vraiment devenue un porte-voix pour une internationale d’extrême droite. Je veux dire, il parle là d’abondance sans fin et de voyage vers Saturne, mais ce dont il parle jour après jour sur X, c’est la nécessité de remigration, les dangers de l’immigration racialisée, les dangers de la baisse du taux de natalité des Blancs. Le manifeste de Palantir parle de hiérarchies culturelles.

Il faut donc s’intéresser davantage à la production quotidienne de ce qu’ils font, mais, plus important encore, comme vous le suggérez, aux produits qu’ils fabriquent réellement. Ainsi, SpaceX maintenant, sa valorisation est basée sur l’idée qu’il sera capable d’installer des centres de données d’IA dans l’espace – une technologie totalement non testée – mais aussi qu’il sera capable de développer quelque chose appelé Starlink Mobile, de sorte qu’il sera en mesure de fournir une connexion Internet et une connectivité directe aux appareils et aux ordinateurs portables pour peut-être la planète entière, auquel cas il sera en mesure de conserver les médias hérités, comme il l’appelle, de conserver des sources médiatiques indépendantes, comme La démocratie maintenant !hors de la conversation et produire une sorte de boucle hermétiquement fermée dans laquelle les gens sont obligés d’ingérer ensuite les choses ridicules qu’il dit sur scène, comme celles qu’on vient de voir.

AMY GOODMAN : Quinn Slobodian, professeur d’histoire internationale à l’Université de Boston, co-auteur de Muskisme : un guide pour les perplexes.

C’est tout pour l’émission d’aujourd’hui. J’apparaîtrai à plusieurs ouvertures en salles du nouveau documentaire sur La démocratie maintenant !, Volez cette histoire, s’il vous plaît !ce soir à Seattle, demain lors de deux projections à Portland, Oregon, puis retour au IFC Center de New York. Je m’appelle Amy Goodman, avec Juan González.