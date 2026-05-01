Trump partage une transcription raciste d’un podcast rempli d’attaques contre les immigrants

Dans un article de Truth Social mercredi soir, le président Donald Trump a partagé la transcription d’un podcast d’extrême droite qui approfondissait les points de vue racistes contre les immigrants non blancs entrant aux États-Unis.

Le podcast de l’animateur Michael Savage s’en est pris aux immigrants en provenance de pays qu’il jugeait indésirables, utilisant ces opinions sectaires pour justifier la suppression de la clause de citoyenneté du droit de naissance du 14e amendement, que Trump a tenté de modifier par le biais d’un décret. La légalité de cette ordonnance a été récemment débattue devant la Cour suprême des États-Unis, au cours de laquelle une majorité de juges ont semblé indiquer qu’ils étaient réticents à considérer l’action de Trump comme légitime.

« Un bébé ici devient un citoyen instantané, puis ils font venir toute la famille de Chine, d’Inde ou d’un autre enfer de la planète. … Il n’y a presque aucune loyauté envers ce pays parmi la classe d’immigrants qui arrive aujourd’hui », a déclaré Savage dans le podcast partagé par Trump, publié plus tôt ce mois-ci.

Le trope de la « loyauté » est un argument anti-immigration courant avancé par des commentateurs aux points de vue racistes.

Savage a poursuivi sa diatribe, signalant une préférence pour les immigrants blancs venant aux États-Unis :

Non, ils ne ressemblent pas aux Américains européens d’aujourd’hui et à leurs ancêtres. … Nous sommes passés du creuset au pot de chambre.

Savage a également tourné en dérision Cecillia Wang, avocate de l’American Civil Liberties Union (ACLU), une citoyenne américaine qui s’est opposée au décret de Trump devant la Cour suprême, affirmant sans fondement qu’elle « faisait pression pour détruire notre identité nationale » et pour « faire de nous une colonie de la Chine ».

La publication par Trump de la déclaration de Savage semble être une approbation de ses opinions. En effet, quelques heures avant que le président ne partage la transcription et la vidéo du podcast de Savage, Trump a publié son propre message dénigrant la Cour suprême, désignant le juge Ketanji Jackson Brown comme une « personne à faible QI » – une critique qu’il adresse souvent aux personnes noires et brunes.

Le racisme de Trump a été révélé à plusieurs reprises au fil des ans. Des exemples plus récents incluent :

Son partage d’une vidéo décrivant l’ancien président Barack Obama comme un singe, un trope raciste vieux de plusieurs siècles ciblant les Noirs ;

Utiliser la technologie de l’IA pour représenter le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (Démocrate de New York) portant un sombrero et une fausse moustache, alors que les Républicains utilisaient les débats sur la fermeture du gouvernement pour s’engager dans des arguments racistes concernant les immigrés sans papiers ;

Et décrivant les immigrés somaliens vivant aux États-Unis comme des « déchets » qui « ne contribuent en rien » à la société.

Un récent sondage démontre qu’environ la moitié du pays considère le président comme raciste.

Un Économiste/YouGov menée en février demandait si le mot « raciste » décrivait Trump. Seulement 24 pour cent ont répondu non, tandis qu’un électeur sur deux, soit 47 pour cent, a répondu par l’affirmative. Un autre 29 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’opinion.