Une famille égyptienne de nouveau arrêtée après 10 mois de détention par l’ICE

Une famille égyptienne de six personnes, considérée comme la plus longue détention au controversé centre résidentiel familial du sud du Texas à Dilley, le seul établissement fédéral pour immigrants du pays autorisé à emprisonner les parents avec leurs enfants, a été de nouveau détenue samedi après que les juges fédéraux ont ordonné cette semaine leur libération. Ils sont envoyés en Égypte à bord d’un avion privé, selon l’un des avocats de la famille.

« Empêchez cette parodie de justice d’avoir lieu », a posté l’avocat Eric Lee sur X.

Deux juges fédéraux ont décidé cette semaine que la famille, qui comprend des jumeaux de 5 ans et détenue à Dilley depuis plus de 10 mois, devait être libérée en attendant la décision d’un juge de l’immigration sur leur dossier d’asile.

La famille a fait l’objet d’une grande attention après que la mère et ses enfants ont commencé, plus tôt cette année, à tirer publiquement l’alarme sur le traitement qui leur était réservé dans l’établissement, notamment sur la négligence médicale, la nourriture pourrie, l’eau impropre à la consommation et le manque de respect pour leur foi musulmane. La semaine dernière, les avocats ont déclaré que la mère avait été transportée d’urgence aux urgences après avoir souffert pendant des mois d’une bosse non identifiée, dont elle craignait qu’elle puisse être cancéreuse en raison de ses antécédents familiaux et peut-être aggravée par le manque de soins médicaux au centre de détention.

Dans une demande d’urgence adressée samedi à la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis, les avocats de la famille ont fait valoir que l’arrêt de leur expulsion immédiate était nécessaire en partie à cause des « actions très irrégulières que le gouvernement a prises » contre la famille depuis leur détention l’année dernière. Les avocats ont déclaré que la famille avait été de nouveau arrêtée par les agents de l’immigration et des douanes lors de leur premier enregistrement depuis leur libération jeudi.

Les porte-parole de l’ICE et du ministère de la Sécurité intérieure n’ont pas immédiatement répondu aux questions samedi. Mais dans un communiqué publié plus tôt cette semaine après leur libération, la porte-parole du DHS, Lauren Bis, a écrit que son agence « continuera à se battre pour l’expulsion de ceux qui n’ont pas le droit d’être dans notre pays, en particulier pour les menaces à la sécurité nationale ». Elle a fait valoir que la famille avait bénéficié d’une « procédure régulière et complète », un récit qui a été contesté par leurs avocats et un Chronique de Houston rapport ce mois-ci citant des décisions judiciaires antérieures.

La famille El Gamal, arrivée aux États-Unis avec un visa touristique en 2022 et qui a ensuite demandé l’asile, est détenue depuis juin après que le père, Mohamed Sabry Soliman, a été accusé d’avoir attaqué des manifestants majoritairement juifs à Boulder, Colorado, accusé d’avoir lancé des cocktails Molotov sur des manifestants soutenant les otages israéliens. Il aurait blessé au moins 29 personnes et une femme de 82 ans serait décédée des suites de ses blessures. Le père, qui a plaidé non coupable, reste sous garde fédérale pour plus de 100 accusations liées à l’incident.

L’administration du président Donald Trump, peu après l’arrestation de la famille en juin dernier, a rendu public leur cas, promettant « six billets aller simple pour la femme et les cinq enfants de Mohamed. Le dernier appel d’embarquement arrive bientôt ».

Sa femme, qui a rencontré son mari lors d’un mariage arrangé lorsqu’elle était jeune, et ses enfants n’ont été accusés d’aucun crime. Ils ont affirmé à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas au courant des projets de Soliman et qu’ils entretenaient une relation étrangère avec lui. La famille a depuis désavoué le père et n’est plus en contact avec lui, a indiqué son avocat, et sa femme a demandé le divorce.

L’affaire de la famille est devenue virale le mois dernier après que ses avocats ont partagé des récits déchirants dans les propres mots et dessins des enfants sur le mal qu’ils disaient subir à Dilley.

« Nous sommes ici depuis neuf mois. Jouer avec mes jouets et ma montre me manque vraiment », a écrit la petite fille de 9 ans dans des récits partagés pour la première fois avec La Tribune du Texas. « S’il vous plaît, sortez-nous d’ici. »

« Imaginez être puni pour quelque chose que vous n’avez pas fait, quelque chose que vous ne soutiendriez jamais, puis être coincé en détention pendant des mois », a écrit Habiba El Gamal, 18 ans, la fille aînée de la famille. « Même si nous disposons de preuves accablantes pour prouver notre innocence, la vérité est ignorée. »

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