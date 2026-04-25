Palantir n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2025 grâce à son partenariat avec l’ICE et le Pentagone

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Une nouvelle analyse révèle que le géant de la technologie Palantir Technologies n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu l’année dernière, bien qu’il ait récolté des centaines de millions de dollars de l’argent des contribuables pour construire un réseau de masse destiné à surveiller les Américains en partenariat avec le Département de la Sécurité intérieure (DHS).

Palantir, qui a décroché plusieurs contrats massifs sous l’administration Trump, a réalisé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars l’année dernière.

Elle a tellement augmenté l’année dernière qu’elle a rejoint la liste des 20 sociétés américaines les plus valorisées, la valeur de ses actions ayant plus que doublé au cours du seul premier semestre 2025. Dans un rapport aux actionnaires, la société a déclaré qu’elle « dépassait » les attentes en termes de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 93 % sur un an à la fin de 2025.

Malgré cette croissance, elle n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2025 en raison de politiques fiscales permettant aux entreprises d’éviter efficacement l’impôt, selon une analyse publiée cette semaine par l’Institut de fiscalité et de politique économique (ITEP). Cette pratique est présente depuis des années, mais s’est aggravée cette année en raison de la combinaison des allégements fiscaux du Parti républicain adoptés dans le cadre du One Big Beautiful Bill Act de l’année dernière et de la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi, a constaté le groupe.

Pour cette raison, Palantir était l’une des 88 grandes entreprises américaines rentables au moins qui ont évité de payer tout impôt fédéral sur le revenu en 2025, a découvert l’ITEP.

Cela inclut des entreprises comme Tesla, propriété d’Elon Musk, qui a passé la première moitié de 2025 à ravager des programmes critiques de protection sociale, de santé publique, d’aide humanitaire et de recherche aux États-Unis, sous l’égide du « Département de l’efficacité gouvernementale » de l’administration Trump.

D’autres grandes entreprises ne devaient également rien ou ont même obtenu un remboursement sous forme de réductions d’impôts, notamment la société de billetterie Live Nation Entertainment ; des compagnies aériennes comme Southwest et United ; d’autres entrepreneurs militaires comme Honeywell ; des sociétés de services publics comme American Electric Power, Dominion Energy et Duke Energy ; des sociétés de divertissement comme Walt Disney ; et bien d’autres encore.

Ensemble, ces sociétés ont bénéficié d’un bénéfice avant impôts de plus de 105 milliards de dollars. Si cela avait été imposé au taux légal d’impôt sur les sociétés de 21 pour cent, les entreprises auraient payé 22 milliards de dollars d’impôts, a constaté l’ITEP.

« Ce que nous constatons cette année, c’est une évasion fiscale des sociétés sous stéroïdes », a déclaré Matt Gardner, co-auteur du rapport et chercheur principal à l’ITEP.

Palantir a réussi à esquiver l’impôt fédéral sur le revenu bien qu’il ait bénéficié de dépenses fédérales massives.

Depuis l’investiture de Donald Trump jusqu’en mai de l’année dernière, l’entreprise a reçu 113 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral, dans un mélange de contrats existants et nouveaux, selon des informations. Ce financement ne fait cependant qu’effleurer la surface, le Pentagone ayant accordé à Palantir une augmentation du plafond de contrat de 795 millions de dollars en mai – puis, plus tard dans l’année, un contrat d’une valeur pouvant atteindre 10 milliards de dollars qui donne au ministère de la Défense une grande latitude pour acheter des services de l’entreprise comme son système militaire d’IA, Maven.

L’administration Trump a fait appel à l’entreprise pour construire un réseau visant à étendre massivement les connaissances du gouvernement fédéral sur les Américains, permettant au gouvernement de consolider les informations entre les agences et accordant aux fonctionnaires fédéraux un « pouvoir de surveillance incalculable », comme Le New York Times signalé en mai dernier.

Ce partenariat n’est qu’une partie du rôle prolifique de Palantir dans les campagnes fascistes anti-immigration de Trump et dans le ciblage des manifestants à travers les États-Unis.