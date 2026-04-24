Un centre de données bénéficie d’un allégement fiscal de 77 millions de dollars. Il promet de créer 1 emploi.

Un matin de février 2024, une agence peu connue du comté de Rockland a tenu une audience publique sur un projet de subvention pour l’agrandissement d’un centre de données JPMorganChase à Orangeburg, près de la frontière du New Jersey. En échange de près de 77 millions de dollars d’allégements fiscaux, le projet promettait de créer exactement un emploi permanent.

Personne ne s’est présenté. Après 20 minutes de silence, un responsable de l’agence a mis fin à la réunion. Deux semaines plus tard, l’accord de subvention était approuvé.

Le type d’allégements fiscaux dont JPMorganChase a bénéficié, distribués par des agences locales appelées agences de développement industriel, ont été conçus avant tout pour attirer les entreprises qui créent des emplois stables. Les centres de données – qui nécessitent des investissements importants mais peu de travailleurs – remettent en question ce principe.

Peut-être qu’aucun projet ne soulève la question avec autant d’acuité que l’agrandissement du centre de données de JPMorganChase à Orangeburg. La subvention de 77 millions de dollars est la plus importante de ce type, par emploi, dans le pays, selon des groupes de surveillance. Ce chiffre représente les taxes de vente que JPMorganChase paierait autrement sur les matériaux et équipements nécessaires à ce projet d’un milliard de dollars, dont environ la moitié – 40 millions de dollars – serait retenue sur les caisses de l’État et le reste sur les localités.

« Le comté donne beaucoup d’argent public en échange de rien », a déclaré Kasia Tarczynska, analyste de recherche principale au sein de l’organisme national de surveillance des subventions, Good Jobs First.

Le mois dernier, le point de vente Poste d’enquête a rapporté que les subventions par emploi proposées pour un énorme centre de données dans le comté de Genesee, à plus de 11 millions de dollars, seraient les plus importantes du pays. Le projet a suscité l’indignation locale et un projet de loi des législateurs de l’État visant à limiter les allégements fiscaux.

Mais l’accord signé discrètement par JPMorganChase il y a deux ans dépasse même ce montant.

L’IDA du comté de Rockland estime que l’accord sera payant. Le directeur exécutif Steven Porath a fourni une analyse coûts-avantages à Focus sur New York qui a conclu que le centre de données représenterait un gain net pour le comté, générant plus de 100 millions de dollars en retombées économiques locales.

Porath a reconnu que les centres de données – et l’expansion de JPMorganChase en particulier – créent peu d’emplois permanents, mais a déclaré que le projet générerait plus de 1 400 emplois temporaires dans la construction et nécessiterait des mises à niveau continues de la part d’électriciens syndiqués qualifiés et d’autres gens de métier.

« C’est une idée fausse de dire qu’il y a une seule personne assise dans ce centre de données », a-t-il déclaré.

En outre, Porath a déclaré que l’évaluation des subventions uniquement en termes de coût par emploi est une méthode « dépassée » qui doit évoluer pour s’adapter à l’ère de la haute technologie d’aujourd’hui.

« N’importe qui l’examinerait et dirait qu’un seul emploi ne justifie pas une exonération de 76 millions de dollars de la taxe de vente », a-t-il déclaré. « Si c’est ainsi que vous envisagez les choses de manière étroite… n’importe qui dirait que c’est ridicule. Mais cela ne prend pas en compte tous les autres facteurs économiques de ce centre de données situé dans notre communauté. »

JPMorganChase n’a pas répondu à Focus sur New Yorkles questions.

Au cours de la dernière décennie, la petite banlieue d’Orangeburg est devenue une sorte de centre de centres de données. Situé à cheval sur Palisades Parkway, à environ 32 kilomètres de Midtown Manhattan, il se trouve à proximité de la capitale financière mondiale, mais moins fréquenté qu’une grande partie de la région de New York. Bloomberg y a ouvert un centre de données en 2014 et d’autres ont rapidement suivi, notamment JPMorganChase, qui a signé son premier accord de subvention avec l’IDA du comté en 2017.

La banque est revenue auprès de l’IDA début 2024 pour soutenir son expansion sur le site, et la construction est maintenant en cours ; JPMorganChase a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’installation soit achevée d’ici 2028. Comme le centre de données d’origine de la banque et d’autres dans la région, il répondra aux lourds besoins informatiques du secteur financier, pour la cybersécurité, le commerce et, de plus en plus, l’intelligence artificielle.

Les installations de la banque – celles existantes et celles actuellement en construction – se trouvent sur le vaste site d’un ancien hôpital psychiatrique. Son accord de subvention initial comprenait des allégements d’impôt foncier connus sous le nom de PILOTES avec le comté, la municipalité et le district scolaire. (Porath a déclaré que la société chercherait probablement un accord PILOT mis à jour lorsque l’expansion serait plus proche de la fin.) Il comprenait également environ 35 millions de dollars d’allégements de taxe de vente dans les États et les comtés, que le projet avait largement réclamés d’ici 2024, selon les données de l’État.

L’établissement a signalé pour la dernière fois 25 travailleurs, contre cinq initialement promis. Les allègements fiscaux dont il a bénéficié au cours de ses huit premières années s’élèvent toujours à bien plus d’un million de dollars par emploi en subventions.

L’accord d’expansion est dans une autre ligue. Cela rend les subventions par emploi accordées aux projets de développement économique les plus importants et les plus controversés de New York – le complexe de fabrication de puces de Micron près de Syracuse et la Gigafactory de Tesla à Buffalo, par exemple – semblent minimes en comparaison, selon une nouvelle analyse du groupe de surveillance Reinvent Albany.

John Kaehny, le directeur exécutif du groupe, l’a qualifié de « totalement fou et irrationnel ».

« Il est difficile de voir cet accord atteindre un jour le seuil de rentabilité pour le comté », a-t-il déclaré.

En principe, les IDA doivent évaluer soigneusement si des subventions sont nécessaires pour attirer un certain projet, ou si l’entreprise est susceptible de s’établir de toute façon dans la région. (Porath appelle cela « l’art » du développement économique.) Dans la pratique, les agences échouent souvent à accorder aux projets l’examen minutieux nécessaire, a constaté le contrôleur de l’État.

JPMorganChase a déposé une demande auprès de l’IDA pour son projet d’expansion en janvier 2024, ne fournissant qu’une vague justification des raisons pour lesquelles la plus grande banque du pays avait besoin de subventions pour s’étendre sur son site existant, à 40 km de son tout nouveau siège mondial à Midtown Manhattan. Le mois suivant, il a obtenu exactement l’allégement fiscal qu’il avait demandé.

Le centre de données n’est pas un bénéficiaire traditionnel de l’IDA. Contrairement à une usine manufacturière, qui bénéficie généralement d’allègements d’impôt foncier en échange de la création d’une base stable d’emplois bien rémunérés, les centres de données regorgent de matériel informatique de pointe, mais peu de personnes pour le faire fonctionner. Cela rend les allégements de taxe de vente – qui aident à couvrir le coût massif des puces et autres équipements – particulièrement précieux pour eux.

Les exonérations de taxe de vente ont historiquement représenté une petite partie des subventions globales au développement économique local de l’État de New York, mais elles constituent la part du lion des récents accords de centres de données. Deux autres complexes de centres de données en cours de développement à Orangeburg en bénéficient également. Les banques Morgan Stanley et Natixis s’installent dans un établissement exploité par la société 1547 Critical Systems Realty, et la société de cloud IA CoreWeave loue une partie d’un nouvel établissement développé par la société DataBank. Chaque entreprise a son propre accord avec l’IDA.

Même si les centres de données d’Orangeburg sont petits comparés à certains mégaprojets d’IA en cours de développement dans le pays, les militants craignent qu’ils ne fassent grimper les coûts des services publics et ne contaminent potentiellement l’eau potable avec les produits chimiques qu’ils utilisent pour le refroidissement. (Le site de DataBank surplombe un réservoir qui approvisionne en eau potable le New Jersey.)

Fin mars, une réunion du comité de planification concernant la proposition de Databank concernant une deuxième installation sur son site a été remplie d’opposants, qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la pollution de l’eau et le bruit et l’impact sur les factures d’électricité.

« Nous sommes trop saturés de centres de données », a déclaré un résident au conseil d’administration, selon L’actualité de la revue. « On ne parle pas du coût pour nous, les contribuables des services publics locaux. »

Les défenseurs du groupe Food & Water Watch, qui mobilise les résidents locaux, souhaitent l’arrêt de tous les projets de centres de données jusqu’à ce que les impacts environnementaux puissent être pleinement évalués. (Des moratoires ont été proposés aux niveaux national et étatique.)

« Ne rien faire avec ces terres est probablement mieux que d’y installer ce centre de données, en raison de la pression que cela impose aux infrastructures sur les gens », a déclaré Ben Murray, chercheur à Food & Water Watch qui a aidé à coordonner le travail du groupe contre les centres de données à travers le pays.

Murray a déclaré que son groupe surveillait les subventions aux centres de données, qu’il a qualifié de « course vers le bas classique ».

Mais les subventions ont généralement été peu remarquées. Le bureau d’identification du comté de Rockland a tenu une audience vide après l’autre sur des allègements fiscaux proposés, dont une il y a quelques mois à peine sur un accord de centre de données de 19 millions de dollars avec Morgan Stanley qui devrait créer quatre emplois à temps plein.

Porath a déclaré qu’il souhaitait que davantage de personnes se présentent.

« Si le public se manifestait en force et disait qu’il voulait participer et qu’il voulait plus de discussions à ce sujet, je serais le premier (à dire) : ‘D’accord, que devons-nous faire pour accommoder cela ?' », a-t-il déclaré.

Un projet de loi présenté ce printemps par la sénatrice Rachel May et la membre de l’Assemblée Anna Kelles plafonnerait les subventions de l’IDA à 500 000 dollars par emploi et interdirait aux agences d’accorder des subventions aux projets qui consomment plus de 100 mégawatts d’électricité. Cela empêcherait également les centres de données d’obtenir une alimentation électrique subventionnée par l’État et renforcerait la surveillance environnementale des grandes installations et de celles situées à proximité des nations indiennes.

May a déclaré que le projet de loi était inspiré du grand centre de données proposé pour le parc industriel STAMP dans l’ouest de New York. (À 500 mégawatts, ce serait environ 10 fois la taille du plus grand centre de données en cours de développement dans le comté de Rockland et voisin de la nation Tonawanda Seneca.)

Kaehny, de Reinvent Albany, a déclaré qu’il serait plus simple d’interdire simplement aux IDA de réduire les taxes de vente. Donner aux autorités locales le pouvoir sur les recettes de l’État « n’a pas beaucoup de sens », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas quelque chose pour lequel ils ont été élus. »

Porath, pour sa part, affirme que le comté de Rockland ne fait que suivre les règles telles qu’elles ont été établies. Et il maintient que des accords comme celui que l’IDA a conclu avec JPMorganChase rapportent des dividendes au comté, transformant un site rempli d’amiante qui ne payait aucun impôt en un site qui injecte des centaines de milliers de dollars par an dans les écoles locales et d’autres services.

Il sait que beaucoup de gens ne voient pas les choses de la même manière.

« Il est très facile de demander aux agences de boire leur propre Kool Aid », a-t-il déclaré. « L’astuce consiste à regarder en arrière objectivement et à se dire : « D’accord, est-ce dans l’intérêt du comté de Rockland ? »