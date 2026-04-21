De nouvelles données fédérales révèlent qu’un ménage américain sur trois a du mal à payer ses factures d’énergie

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Les Américains s’inquiètent de pouvoir se permettre d’acheter de l’électricité et du fioul domestique sont élevés depuis le début de la guerre en Iran. Mais des données récemment publiées à l’échelle nationale montrent que même avant le début de la guerre, ces inquiétudes étaient largement répandues. de longue date et s’aggrave plus rapidement que les données ne peuvent le refléter.

Les nouvelles informations proviennent de rapports préliminaires basés sur l’Enquête sur la consommation d’énergie résidentielle, une enquête représentative des ménages américains menée tous les quatre à cinq ans par l’Energy Information Administration des États-Unis. Ces premiers résultats montrent que l’insécurité énergétique, une difficulté cachée définie comme l’incapacité de répondre de manière adéquate aux besoins énergétiques des ménages, affecte des millions de foyers américains et s’aggrave rapidement.

En tant qu’universitaire ayant passé des années dans des centaines de foyers à travers le pays, entendant des témoignages de première main sur l’insécurité énergétique, je me tourne vers les données de cette enquête pour quantifier les souffrances dont j’ai été témoin de près.

La dernière tranche de données a été collectée en 2024 et publiée en mars 2026, mais les résultats complets ne seront pas disponibles avant un certain temps. L’enquête précédente a été réalisée en 2020, mais les résultats n’ont été finalisés qu’en août 2025.

Bien que ces données soient incomplètes et lentes à émerger, le tableau est sans ambiguïté : même les ménages autrefois convaincus de pouvoir payer leurs dépenses énergétiques risquent de prendre du retard sur leurs factures, de devoir faire des compromis difficiles pour garder la lumière allumée et de vivre dans des maisons qu’ils ne peuvent pas se permettre de chauffer et de climatiser correctement.

Une histoire de réussite en cas de pandémie

L’enquête demande aux répondants si, au cours des 12 mois précédents, ils ont reçu un avis de déconnexion menaçant de mettre fin au service d’électricité, de gaz ou d’un autre combustible de leur maison parce qu’ils n’avaient pas payé leurs factures. Il demande également si l’un de ces services a effectivement été déconnecté ; s’ils ont acheté moins de nourriture ou s’ils ont omis de prendre des médicaments pour pouvoir payer leurs factures d’énergie ; ou s’ils ont quitté leur domicile à une température malsaine parce que faire fonctionner ou réparer les équipements de chauffage ou de climatisation coûterait trop cher.

Le résultat est le portrait d’une partie importante de la population qui a du mal à se payer un logement et de l’énergie et qui adopte diverses stratégies d’adaptation pour s’en sortir.

Un examen plus attentif des données au fil du temps révèle que davantage d’Américains vivent aujourd’hui dans l’insécurité énergétique que par le passé. En 2024, 43,6 millions de foyers américains — 32,9% de tous les foyers — ont déclaré avoir vécu une certaine forme d’insécurité énergétique. En 2015, ce chiffre était de 31,3 % et en 2020, de 27,2 %.

Le taux inférieur en 2020 confirme que les politiques gouvernementales en période de pandémie, notamment les paiements de secours en espèces et l’interdiction des coupures de services publics, ont été efficaces, même si elles ont été trop de courte durée pour durer jusqu’aux données de l’enquête de 2024.

La récente vague frappe de nouveaux ménages

Les ménages à revenus moyens, ceux qui gagnent entre 60 000 et 200 000 dollars par an, ont été les plus durement touchés par l’inflation post-pandémique des coûts du logement, des prix des denrées alimentaires et des taux d’intérêt sur les prêts et les hypothèques. Les nouvelles données de l’enquête montrent que les coûts de l’énergie ont aggravé la situation.

En 2020, 20,1 % des ménages gagnant entre 60 000 $ et 100 000 $ ont déclaré avoir des difficultés à payer leur énergie. En 2024, 32,1 % de ces ménages l’ont fait — une augmentation de 12 points de pourcentage, soit plus du double de l’augmentation nationale globale de 5,7 points de pourcentage.

Il y avait aussi des différences raciales. Historiquement, les ménages noirs, hispaniques et amérindiens sont susceptibles de manière disproportionnée d’avoir des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Et entre 2020 et 2024, le risque pour ces ménages a augmenté.

Mais le risque pour les ménages blancs a augmenté encore plus fortement : en 2020, 20,1 % des ménages blancs ont déclaré avoir des problèmes avec les coûts énergétiques. En 2024, 26,4 % d’entre eux l’avaient fait.

Les adultes et les personnes âgées en âge de travailler sont de plus en plus précaires

En 2024, une proportion plus élevée de ménages de moins de 60 ans et de ménages avec enfants ont déclaré avoir du mal à répondre à leurs besoins énergétiques domestiques qu’en 2020. Les similitudes entre ces augmentations confirment que les ménages plus jeunes et en âge de travailler sont plus tendus.

Pourtant, les adultes en âge de travailler sans enfants, en particulier les locataires à revenus modestes, ne bénéficient pas d’autant de soutien potentiel que les personnes âgées lorsqu’ils prennent du retard dans le paiement de leurs factures de services publics. En effet, les programmes d’aide énergétique orientent leur soutien vers ceux qui ont toujours été les plus vulnérables.

Les personnes âgées ont toujours été parmi les plus protégées, en partie grâce aux programmes gouvernementaux et d’entreprises visant à les aider à faire face aux coûts de l’énergie et en partie parce que la richesse atteint généralement son maximum plus tard dans la vie. Malgré tout, la proportion d’Américains âgés confrontés à l’insécurité énergétique est passée d’environ 1 sur 5 en 2020 à 1 sur 4 en 2024. — un signe que les garanties de longue date en faveur des Américains plus âgés ne font plus autant de différence qu’avant.

Un logement en bon état ne constitue plus une protection suffisante

Une maison efficace a longtemps été considérée comme une solution aux factures d’énergie élevées. Mais les données montrent que cela ne suffit plus. Les personnes qui vivent dans des maisons bien isolées et celles équipées de fenêtres à double vitrage ont vu leur risque d’insécurité énergétique augmenter dans la même mesure que celles qui vivent dans des maisons mal isolées.

Les personnes vivant dans des maisons non isolées courent toujours le risque le plus élevé de ne pas être en mesure de payer leurs coûts énergétiques, même si ce risque augmente plus lentement que celles vivant dans des maisons mieux isolées.

Et les personnes possédant des fenêtres à simple vitrage, déjà dans une situation précaire, ont vu leur risque de ne pas pouvoir payer leurs dépenses énergétiques augmenter de 7 points de pourcentage.

Là où les besoins sont les plus grands, l’aide est la moins disponible

Géographiquement, les plus fortes augmentations de l’insécurité énergétique ont été constatées dans les régions à climat chaud. Le Sud-Ouest a connu la plus forte augmentation de toutes les catégories climatiques — 10 points de pourcentage — suivi par le Sud-Est et la côte du Golfe, qui sont passés de 30,1 % à 35,6 %.

Bien que la hausse des températures accroisse le besoin de refroidissement dans les climats chauds, l’attention et l’aide gouvernementale en matière de coûts énergétiques continuent de se concentrer sur le besoin de chauffage domestique dans les États froids.

Mais même dans le Nord-Est, où l’aide fédérale en matière de coûts énergétiques aide une grande partie de la population, un pourcentage plus élevé de ménages ont du mal à payer les coûts énergétiques.

Un problème qui a dépassé son cadre

La gravité de l’insécurité énergétique reste la plus élevée parmi les Américains les plus défavorisés, notamment les personnes à faible revenu, les locataires et les ménages noirs, hispaniques et amérindiens.

Mais les tendances montrent que l’insécurité énergétique s’étend désormais aux familles blanches à revenus moyens, en âge de travailler, vivant dans des maisons efficaces dans des climats chauds. — des familles qui avaient auparavant relativement peu de difficultés à satisfaire leurs besoins énergétiques domestiques.

Les données RECS 2024 indiquent que le filet de sécurité conçu pour garantir l’abordabilité de l’énergie est insuffisant et ne correspond pas aux régions ou aux populations où l’insécurité énergétique s’accroît réellement.

Le programme d’aide à l’énergie domestique pour les ménages à faible revenu, qui fournit de l’argent pour aider les familles à payer leurs factures de services publics, a été créé en réponse à la crise pétrolière des années 1970. Il a été construit pour donner la priorité à l’assistance au chauffage domestique – et non au refroidissement – ​​et à l’aide aux personnes risquant immédiatement de voir leurs services publics coupés. Son orientation ou son niveau de financement n’a guère changé depuis sa création.

Entre-temps, la situation économique des coûts énergétiques des ménages a radicalement changé et évolue rapidement.

Les nouvelles guerres entretiennent les anciens régimes énergétiques, entraînant la volatilité des prix à travers les mêmes chaînes d’approvisionnement en combustibles fossiles contre lesquelles le Programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu a été conçu pour amortir il y a un demi-siècle. Sur le plan national, les centres de données augmentent les tarifs d’électricité résidentiels. Les développements d’énergies propres qui auraient pu protéger les ménages des chocs de prix ont été politisés et limités, nuisant à la fois à l’accessibilité financière et à la santé publique.

Les données 2024 — de haute qualité et fiable tel qu’il est — est déjà en retard dans une crise croissante de l’accessibilité énergétique. De plus en plus d’Américains ont du mal à garder l’éclairage, le chauffage et la climatisation allumés ces dernières années, et c’est une tendance qui pourrait déjà être pire que ce que montrent les données les plus récentes.

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lisez l’article original.