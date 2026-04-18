L’ICE revendique un large pouvoir pour procéder à des arrestations sans mandat dans une note du DHS divulguée

Une note juridique interne obtenue par le New York Times révèle que les agents fédéraux chargés de l’application de la loi sur l’immigration revendiquent de nouveaux pouvoirs étendus pour procéder à des arrestations sans mandat.

Le Fois a rapporté vendredi que le mémo, qui a été signé par Todd Lyons, directeur par intérim de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) des États-Unis, « élargit la capacité des agents de niveau inférieur de l’ICE à effectuer des rafles pour rassembler les personnes qu’ils rencontrent et soupçonnent d’être des immigrants sans papiers, plutôt que des opérations de répression ciblées dans lesquelles ils entreprennent, mandat d’arrêt en main, pour arrêter une personne spécifique. »

Dans le passé, les agents se sont vu accorder le pouvoir de procéder à des arrestations sans mandat uniquement dans les situations où ils estiment qu’un immigrant sans papiers présumé présente un « risque de fuite » et est peu susceptible de se conformer à des obligations telles que comparaître aux audiences du tribunal.

Cependant, le mémo déclare que cette norme est « déraisonnée » et « incorrecte », affirmant que les agents devraient se sentir libres de procéder à des arrestations tant qu’il est « peu probable que le suspect soit localisé sur les lieux de la rencontre ou dans un autre endroit clairement identifiable une fois qu’un mandat administratif est obtenu ».

Scott Shuchart, ancien responsable politique de l’ICE sous le président Joe Biden, a déclaré au Fois que le mémo semble ouvrir la porte à l’octroi à l’agence de pouvoirs d’arrestation incroyablement étendus.

« Ce mémo fait l’impossible », a déclaré Shuchart, « pour dire que les agents de l’ICE n’ont que le feu vert pour procéder à une arrestation sans même l’approbation d’un superviseur. »

Claire Trickler-McNulty, ancienne conseillère principale de l’ICE sous l’administration Biden, a déclaré que le langage du mémo était si large qu’« il couvrirait essentiellement toute personne qu’ils souhaitent arrêter sans mandat, rendant inutile l’hypothèse générale selon laquelle un mandat est jamais obtenu ».

Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council, a noté dans un article publié sur les réseaux sociaux que le mémo semble être un moyen pour l’ICE de « contourner un nombre croissant d’ordonnances judiciaires exigeant (le département américain de la Sécurité intérieure) de suivre les termes clairs de la loi qui stipule que les arrestations administratives sans mandat sont réservées aux personnes « susceptibles de s’échapper ».

Le mémo élargit les termes, a ajouté Reichlin-Melnick, de sorte que « quiconque refuse d’attendre qu’un mandat soit émis » est considéré comme « susceptible de s’échapper ».

Le politologue de l’Université Stanford, Tom Clark, a remis en question la validité de la note, qui semble être directement en conflit avec le quatrième amendement de la Constitution américaine, qui exige des mandats de perquisition comme protection contre les « perquisitions et saisies abusives ».

« Alors, voici comment fonctionne la loi », a-t-il écrit. « Les gens à qui cela impose des contraintes ne peuvent pas simplement écrire eux-mêmes une note disant qu’ils ne sont pas obligés de respecter la loi. Peut-être que j’écrirai moi-même une note disant que je n’aurai pas à payer mes impôts cette année. »