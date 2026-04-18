Le contribuable américain moyen a dépensé 4 049 $ en guerre et en armes l’année dernière

Une nouvelle analyse publiée jeudi estime que le contribuable américain moyen a déboursé plus de 4 000 dollars au gouvernement fédéral l’année dernière « pour le militarisme et ses systèmes de soutien », comme le Pentagone, dont le budget annuel déjà énorme est sur le point de grimper à 1 500 milliards de dollars si le président Donald Trump obtient ce qu’il veut.

Le National Priorities Project (NPP) de l’Institute for Policy Studies a découvert dans son dernier rapport annuel sur les reçus fiscaux que, par le biais de leurs impôts fédéraux, le contribuable américain moyen a contribué 4 049,35 dollars aux entrepreneurs du Pentagone, au personnel militaire, aux armes nucléaires, à l’aide aux militaires étrangers et au bombardement des installations nucléaires iraniennes l’année dernière. C’est bien plus que ce que le contribuable américain moyen a contribué aux soins de santé des Américains à faible revenu via Medicaid – 2 492 $.

Le montant estimé du militarisme par NPP pour l’année dernière n’inclut pas les coûts liés à l’actuelle guerre israélo-américaine contre l’Iran, massivement impopulaire, qui a débuté le 28 février 2026. et a déjà coûté des milliards aux Américains à la pompe.

« Mais si nous replaçons les coûts de la guerre en Iran en 2026 dans le contexte de nos recettes fiscales pour 2025 et que nous évaluons le coût à 35 milliards de dollars – une ligne que les États-Unis sont probablement sur le point de franchir – le contribuable moyen aura payé 130 dollars pour la guerre contre l’Iran. huit fois plus que les 16 $ que le contribuable moyen a payé pour une année complète d’aide au chauffage domestique et à l’énergie en 2025 », a déclaré NPP.

Les 1 870 dollars que le contribuable américain moyen a payés aux sous-traitants du Pentagone en 2025 étaient « quinze fois plus élevés que les 124 dollars que le contribuable moyen a payés pour les repas scolaires et autres programmes de nutrition », selon l’analyse.

« Il est honteux que l’argent de nos impôts serve davantage à bombarder les enfants en Iran et dans d’autres pays qu’à nourrir et éduquer les enfants d’ici », a déclaré Lindsay Koshgarian, directrice du programme du NPP. « Au lieu de dépenser encore plus de nos dollars durement gagnés dans la guerre et les déportations massives, nous méritons un réinvestissement massif pour faire de ce pays un endroit où nous pouvons tous survivre et prospérer. »

NPP a noté que la récente demande de Trump d’un budget militaire américain de 1,5 billion de dollars pour le prochain exercice financier, si elle était approuvée par le Congrès, ferait encore augmenter les coûts pour les contribuables américains.

« Notre reçu fiscal montre pourquoi tant de gens dans ce pays sont en difficulté », a déclaré Koshgarian. « Nous sommes confrontés à un sous-investissement chronique dans ce pays, des soins de santé à l’éducation et bien plus encore. Cet argent a plutôt servi à financer une machine de guerre de 1 000 milliards de dollars et une classe d’entrepreneurs du Pentagone qui s’enrichissent grâce à nos impôts. La bonne nouvelle est que si nous inverseons nos priorités rétrospectives, nous pouvons commencer à améliorer la vie des Américains. «

Surveillance du marché a rapporté plus tôt cette semaine que les Américains « disent de plus en plus qu’ils ne paieront pas leurs impôts cette année en signe de protestation politique », citant la guerre illégale contre l’Iran et le déploiement par Trump d’agents fédéraux d’immigration et de troupes de la Garde nationale dans les villes américaines.

La militante et avocate Rachel Cohen a écrit dans Affaire actuelleLe mois dernier, le magazine américain a déclaré qu’elle ne paierait pas ses impôts fédéraux sur le revenu cette année, notant que « notre énorme budget militaire va à des guerres d’agression illégales dans plusieurs hémisphères ».

«Quand j’ai entendu parler des pacifistes qui avaient participé au refus de la conscription pendant la guerre du Vietnam», a écrit Cohen, «j’étais convaincu qu’ils faisaient la bonne chose et que si j’avais été dans la même situation, je les aurais rejoints.»