Rapport de l’administration Trump : les prix du gaz d’avant la guerre en Iran ne reviendront qu’après 2027

Dans un Fox Nouvelles Lors d’une interview plus tôt cette semaine, le président Donald Trump a semblé reconnaître que la guerre contre l’Iran qu’il a déclenchée fin février aurait des conséquences économiques, notamment une hausse des prix du gaz et du pétrole dans un avenir prévisible.

Alors que la hausse des prix affecte de manière préjudiciable des millions d’Américains aux pompes à essence à travers le pays, Trump – qui a fait campagne pour réduire les coûts à moins de 2 dollars le gallon pour l’essence ordinaire – a semblé ignorer l’idée que la situation était grave, même si les prix augmentaient plus qu’ils ne l’ont déjà fait.

L’animatrice Maria Bartiromo a demandé à Trump lors de l’interview : « Pensez-vous que le prix du pétrole et du gaz sera plus bas avant les élections de mi-mandat ? »

« Je l’espère », a répondu Trump. « Je veux dire, je pense que oui, ça pourrait être, ça pourrait être, ou pareil ou peut-être un peu plus haut, mais ça devrait être à peu près pareil. »

Trump a également déclaré qu’il pensait que la hausse des prix « ne durerait pas si longtemps », affirmant que l’Iran avait été « anéanti » et laissant entendre que les prix reviendraient à la normale une fois la guerre terminée.

Maria Bartiromo demande si les prix du pétrole et du gaz vont baisser avant les élections de mi-mandat – Donald Trump répond : « Je l’espère… cela pourrait être le même ou peut-être un peu plus élevé. » – Médiaite (@mediaite.com) 2026-04-12T16: 23: 42.350Z

Trump, lui-même milliardaire, n’a pas semblé trop déconcerté lors de l’interview par l’idée que les prix restent élevés ou augmentent.

Le coût de l’essence ordinaire, mardi matin, était supérieur à 4,11 $ le gallon en moyenne dans tout le pays. Une semaine avant le début de la guerre en Iran, le coût était d’environ 2,93 dollars le gallon.

Malgré la campagne visant à réduire les coûts, les prix de l’essence ordinaire ont augmenté d’environ 32 % depuis l’investiture de Trump.

Alors que le président a suggéré que les prix pourraient se stabiliser ou revenir à la normale après la fin de la guerre, sa propre administration a produit des rapports qui suggèrent le contraire : que les prix resteront au-dessus des niveaux d’avant-guerre pour le reste de 2026, et peut-être pendant une grande partie (ou la totalité) de l’année prochaine.

Les prix augmenteront probablement également dans le cadre du modèle actuel de l’EIA, a indiqué l’agence.

« Nous prévoyons que les prix de détail de l’essence culmineront à une moyenne mensuelle proche de 4,30 dollars le gallon en avril », explique le rapport.

Les Américains sont de plus en plus inquiets face à la hausse des prix du gaz. Selon un récent sondage Pew Research, 69 % des Américains se disent soit « extrêmement préoccupés », soit « très préoccupés » par la hausse des prix du gaz suite à la décision de Trump d’entrer en guerre contre l’Iran.

Si la guerre se prolonge et que les prix du gaz continuent de grimper, cela affectera probablement aussi les prix de l’ensemble des biens de consommation – potentiellement bien plus que l’inflation de 3,3 % enregistrée au cours de l’année dernière.