La hausse des salaires de 20 $ dans la restauration rapide en Californie n’a pas tué d’emplois, selon une nouvelle étude

Dans leur troisième rapport sur le sujet et leur deuxième mise à jour des données, des chercheurs de l’Université de Californie arrivent aux mêmes conclusions qui ont tourmenté à deux reprises le secteur anti-augmentation des salaires de l’industrie de la restauration :

Le salaire minimum de 20 dollars de l’heure dans la restauration rapide en Californie, institué en 2024, n’a pas réduit l’emploi.

Cela n’a entraîné qu’une augmentation de prix très modeste, à peine perceptible pour le consommateur.

Il a considérablement amélioré la vie de centaines de milliers de travailleurs californiens travaillant dans bon nombre des plus grandes chaînes de restauration rapide du secteur, avec une augmentation de salaire moyenne de plus de 10 %.

Ces résultats sont restés stables au cours de trois années de travail de l’Institut de recherche sur le travail et l’emploi de l’UC Berkeley. Ils concordent également avec une étude antérieure sur la loi californienne menée conjointement par le Kennedy Center de l’Université Harvard et l’UC San Francisco, ainsi qu’avec des recherches de longue date montrant que les augmentations du salaire minimum n’affectent généralement pas beaucoup le nombre d’emplois ou les prix.

Cela ne mettra pas fin au débat sur la loi sur les salaires, établie en 2023 et entrée en vigueur il y a deux ans ce mois-ci. Mais le nombre croissant de recherches suggère une réalité bien plus douce que les visions apocalyptiques projetées par certains acteurs de l’industrie de la restauration rapide lorsque le chiffre de 20 dollars – contre un minimum précédent de 16 dollars de l’heure – a été initialement approuvé.

« Nous disposons de données entièrement nouvelles » dans le rapport publié le 1er avril, a déclaré Michael Reich, président du Centre sur la dynamique des salaires et de l’emploi à l’institut de Berkeley. « Les résultats, cependant, sont à peu près les mêmes qu’avant. »

La loi sur les salaires a fait l’objet d’une rhétorique enflammée depuis qu’elle a été discutée pour la première fois, lorsque ses opposants ont suggéré que relever le plancher pour les travailleurs de la restauration rapide de 16 à 20 dollars de l’heure inciterait les employeurs à supprimer des emplois, à augmenter considérablement les prix, ou les deux.

Les études de Berkeley, débutées en 2024, n’ont toujours rien trouvé de tel. Dans l’étude la plus récente, Reich et son co-auteur Denis Sosinskiy ont conclu que le minimum plus élevé a augmenté le salaire hebdomadaire moyen des travailleurs couverts de la restauration rapide d’environ 11 %, mais n’a pas réduit l’emploi. En ce qui concerne ce que nous payons à la caisse, le rapport révèle que les restaurateurs n’ont augmenté leurs prix que d’environ 1,5 %, soit six cents pour un article à 4 $.

Ces résultats relativement anodins suggèrent qu’il y avait au départ une certaine confusion quant aux effets réels de la loi sur les salaires et aux personnes qu’elle affecterait. Premièrement, elle s’applique uniquement aux plus grandes chaînes de restauration rapide, celles qui comptent plus de 60 établissements à l’échelle nationale. En Californie, cela signifie qu’environ 525 000 employés sont potentiellement concernés par le minimum de 20 dollars sur les quelque 750 000 qui travaillent dans les établissements de restauration rapide de l’État.

Deuxièmement, l’effet du salaire n’allait jamais être aussi grave qu’on le craignait, car un nombre important de travailleurs gagnaient déjà bien plus de 16 dollars de l’heure – et certaines chaînes, dont In-N-Out Burger, payaient systématiquement bien plus que cela afin d’attirer les talents et d’éviter le turnover. De plus, dans les grands centres de population comme Los Angeles et la Bay Area, le salaire minimum local est déjà fixé bien au-dessus de 16 dollars. (Le tarif horaire à San Francisco est de 19,18 dollars, tandis que celui de la ville de Los Angeles passera à 18,42 dollars le 1er juillet.)

En d’autres termes, les salaires réels n’ont pas augmenté de 25 % simplement parce que le minimum est passé de 16 $ à 20 $. L’étude de Berkeley a révélé que les salaires moyens dans l’État ont augmenté de moitié.

Le dernier rapport compile les données de rémunération des offres d’emploi de Glassdoor et des données de paie de Square, tout en utilisant un nouvel ensemble de données d’Advan Research, une entreprise qui regroupe les emplacements de téléphones portables – dans ce cas, pour déterminer le nombre précis de travailleurs qui entrent chaque jour dans un établissement de restauration rapide. (Reich a déclaré que seuls ceux qui restaient dans le magasin pendant plus de quatre heures étaient présumés être des travailleurs.) Les études de Berkeley ont systématiquement utilisé Door Dash pour comparer les prix, puisque toutes les grandes entreprises de restauration rapide y participent.

Alors pourquoi les prix n’ont-ils augmenté que de 1,5 % ? Reich dit que c’est parce que les coûts de main-d’œuvre ne représentent qu’environ 30 % des coûts globaux de la plupart des entreprises de restauration rapide. Ainsi, une augmentation moyenne de 11 % signifie que leurs coûts globaux n’ont augmenté que d’environ 3 %, dont la moitié a été répercutée sur le client.

Des recherches financées par l’industrie ont tenté de dresser un tableau plus sombre de la loi sur les salaires. L’année dernière, un rapport d’un groupe imputait la perte de 10 700 emplois dans la restauration rapide en Californie au chiffre de 20 dollars, bien qu’il ait commencé à comptabiliser ces pertes près de 10 mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. L’institution conservatrice Hoover, quant à elle, a dû retirer un rapport similaire après avoir conclu que son auteur incluait des données qui se sont révélées mal interprétées.

Interrogé sur les nouvelles conclusions de l’UC Berkeley, le groupe de défense Save Local Restaurants CA a souligné une étude de l’UC Santa Cruz qui a révélé des prix de menu plus élevés, moins d’heures et d’avantages sociaux pour les travailleurs et une évolution accélérée vers l’automatisation par les propriétaires de magasins de restauration rapide – le résultat, selon lui, du salaire minimum plus élevé.

Le rapport était basé principalement sur des entretiens avec des restaurants locaux de Santa Cruz. Reich a déclaré que les auteurs n’ont fait « aucune tentative pour valider leurs réponses motivées par des entretiens avec des travailleurs, un groupe témoin ou des données gouvernementales objectives. En d’autres termes, pas du tout informatifs et non cités comme tels par aucun économiste à ma connaissance ».

Cela n’arrêtera pas la rhétorique – et il ne fait aucun doute que certaines entreprises de restauration rapide ou franchisés ont eu du mal à être compétitifs dans le cadre de la nouvelle structure salariale. Le revers de la médaille, bien sûr, est que des centaines de milliers de travailleurs californiens ont pu se rapprocher d’un véritable salaire vital grâce à ce changement.

Dans la majeure partie de l’État, 20 dollars de l’heure est encore loin d’être suffisant, et le Fast Food Council, nommé par le gouvernement de l’État, n’a pas approuvé une augmentation du coût de la vie depuis l’entrée en vigueur de la loi. Le calculateur du salaire vital du MIT estime qu’un adulte célibataire sans personne à charge doit gagner 30,48 dollars de l’heure pour subvenir aux frais de subsistance de base dans l’État, et des groupes de travailleurs d’Oakland et du comté d’Alameda sont tous deux engagés dans des batailles pour atteindre 30 dollars de l’heure au cours des prochaines années, avec Los Angeles. impliqué dans une action plus ciblée dirigée vers les travailleurs de l’industrie du tourisme.

Pourtant, le salaire de la restauration rapide reste une réalisation importante qui, selon l’étude de Berkeley, a été réalisée sans les graves effets secondaires prédits par ses détracteurs. Cet ensemble de preuves continue de croître, tandis que les bénéficiaires du salaire continuent de se démener pour vivre décemment dans le Golden State.