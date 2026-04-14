Alors que la loi Trump SAVE America stagne au Congrès, les États rouges adoptent leurs propres versions

Le projet de loi sur les élections prioritaires du président Donald Trump traîne au Sénat depuis plusieurs semaines alors que certains politiciens républicains hésitent à bouleverser le précédent en matière d’inscription des électeurs aux élections fédérales avant la mi-mandat.

Cela n’a pas empêché les législateurs de plusieurs États rouges d’introduire des changements similaires pour leurs élections. Certaines dispositions qui reflètent le SAVE America Act – en particulier l’examen des listes électorales pour supprimer les citoyens déjà inscrits jugés non éligibles – pourraient constituer des obstacles au vote des femmes mariées, des personnes trans et d’autres personnes ayant changé de nom.

Les gouverneurs républicains de Floride, du Mississippi, de l’Utah et du Dakota du Sud ont récemment signé des projets de loi qui exigeraient une preuve documentaire de citoyenneté pour les personnes souhaitant s’inscrire avant les élections nationales et locales. L’un d’entre eux est en route vers le bureau du gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee. Et plusieurs autres législatures d’État ont décidé de renforcer les lois sur l’identification et l’enregistrement des électeurs au cours de l’année écoulée.

Bien que quelques États aient déjà adopté des projets de loi similaires – notamment l’Arizona, dont la loi sur la preuve de citoyenneté de 2004 a résisté à plusieurs contestations judiciaires, y compris une affaire devant la Cour suprême – les propos de Trump visant à déraciner une fraude électorale déjà rare ont conduit davantage de législatures à se démener pour mettre en œuvre de nouvelles limitations au cours des deux dernières années.

« Même si les efforts visant à mettre en œuvre ces politiques de citoyenneté extrêmes au niveau fédéral se sont heurtés à des obstacles, qu’il s’agisse du blocage du décret (de Trump de 2025) ou du refus du Sénat d’adopter la loi SAVE America, plusieurs législatures d’État ont évolué dans cette direction », a déclaré Chris Diaz, directeur du suivi législatif chez Voting Rights Lab, une organisation non partisane à but non lucratif qui suit la politique électorale.

Ces lois exigent généralement une preuve de citoyenneté sous la forme d’un passeport ou d’un acte de naissance – des documents difficiles d’accès ou d’obtention pour de nombreux Américains. La moitié des citoyens américains n’ont pas de passeport. Les défenseurs du droit de vote affirment que ces lois nationales et locales, comme le projet de loi SAVE America, pourraient avoir un impact plus lourd sur les femmes mariées et les personnes trans qui ont changé de nom – en particulier dans les États où les électeurs existants, et pas seulement les nouveaux inscrits, doivent être revérifiés par rapport aux bases de données fédérales et locales.

Sur les 12 États qui disposent actuellement de lois sur la preuve de citoyenneté pour les électeurs inscrits aux élections locales, 10 sont des trios républicains, ce qui signifie que les chambres législatives et le bureau du gouverneur sont détenus par le même parti.

Au-delà du fardeau que les lois pourraient imposer aux personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales, les administrateurs affirment qu’ils ont besoin d’un délai plus long pour organiser avec succès les élections et informer les résidents des changements politiques. Les critiques de ces refontes de l’inscription des électeurs soulignent également les coûts administratifs supplémentaires et les paiements des poursuites judiciaires, y compris les millions payés au fil du temps par l’Arizona et le Kansas, qui ont fait face à une contestation judiciaire en 2018.

Ce printemps, l’Utah et le Dakota du Sud ont adopté leurs projets de loi exigeant une preuve documentaire de citoyenneté pour s’inscrire sur les listes électorales aux élections nationales et locales. Celui de l’Utah entrera en vigueur le 6 mai, avant les primaires du 23 juin, tandis que celui du Dakota du Sud entrera en vigueur immédiatement avant les primaires du 2 juin.

La loi du Mississippi visant à sauvegarder l’intégrité de l’honnêteté lors des élections pour une démocratie durable (SHIELD) exige que les listes électorales soient vérifiées par le biais de bases de données étatiques et fédérales. Si un individu ne peut pas être confirmé, il doit éventuellement fournir une preuve de sa citoyenneté pour pouvoir voter lors d’élections ultérieures – une preuve qui pourrait inclure un passeport valide, bien que le Mississippi ait la deuxième plus grande proportion de citoyens sans passeport valide dans le pays, selon les données du Voting Rights Lab. L’État a déjà organisé des primaires en mars et la loi entre en vigueur le 1er juillet.

La législature de l’État du Tennessee a récemment envoyé à Lee un projet de loi autorisant les administrateurs électoraux des comtés à vérifier le statut de citoyenneté des électeurs via une base de données fédérale, qui est susceptible de le signer.

Et la loi de Floride, qui n’entrera en vigueur qu’après la mi-mandat, exigera également la vérification des listes électorales existantes, exigera une preuve de citoyenneté pour s’inscrire et imposera des restrictions plus strictes en matière d’identification des électeurs. Des groupes de défense, notamment la League of Women Voters of Florida et l’American Civil Liberties Union, ont intenté une action en justice pour bloquer sa mise en œuvre – citant les électeurs noirs âgés et les Portoricains dont les actes de naissance ont été délivrés avant 2010 parmi les communautés qui seraient affectées.

« Les systèmes d’enregistrement des électeurs des États ne sont pas conçus pour contenir un enregistrement des documents présentés. Il y a une énorme composante informatique à cela », a déclaré Diaz. « C’est un autre exemple d’un État qui tente d’imposer de nouvelles exigences pour les élections sans réfléchir aux délais et aux coûts. »

La base de données du Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) utilisée pour vérifier le statut de citoyenneté – comme l’exigent, entre autres, les récentes lois du Mississippi, du Tennessee et de la Floride – constate généralement un faible taux d’erreur, mais a par le passé signalé par erreur les électeurs éligibles comme non-citoyens dans des États comme le Texas. Les citoyens naturalisés courent un risque particulier d’être signalés, a déclaré Andrew Garber, avocat pour le programme des droits de vote et des élections au Brennan Center for Justice. Même si une personne est capable de résoudre son cas et de fournir des preuves, recevoir un message erroné en soi peut être bouleversant pour les gens, a-t-il ajouté, et pourrait potentiellement les empêcher de corriger le dossier.

Plusieurs États organiseront des élections en novembre pour décider s’il convient de modifier les constitutions ou les lois locales afin de préciser que seuls les citoyens peuvent voter, notamment l’Arkansas, l’Arizona, le Kansas, le Dakota du Sud et l’Alaska. Dans le Michigan, une mesure similaire n’a pas encore été inscrite sur le bulletin de vote, le bureau électoral de l’État n’ayant pas vérifié les signatures requises pour avancer.

L’Arizona exige une preuve de citoyenneté pour voter aux élections locales depuis 2004, mais une mosaïque de lois, d’erreurs et de décisions de justice a créé des obstacles logistiques à la mise en pratique de ces exigences. Parce qu’ils gèrent un système électoral divisé qui gère séparément les élections fédérales et étatiques, comme l’exige la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs, l’Arizona et une poignée d’autres États ont des « électeurs uniquement fédéraux », des dizaines de milliers de personnes qui votent uniquement aux élections nationales parce qu’ils n’ont pas présenté de preuve de citoyenneté acceptée à l’État. Garber a déclaré que même si ces chiffres ne donnent pas un aperçu de l’impact des lois de l’Arizona sur l’inscription des électeurs individuels, ils illustrent les obstacles auxquels ces électeurs sont confrontés pour s’inscrire dans l’État – où les élections ont été remportées par la plus petite des marges.

Les experts craignent que les nouvelles lois sur la preuve de citoyenneté et d’autres propositions de l’État se heurtent à des problèmes similaires et affectent davantage les électeurs des centres comme les campus universitaires, qui ont tendance à être plus libéraux.

« Ce sont des charges administratives très lourdes. Cela peut paraître très simple, comme si il suffisait de vérifier le passeport de quelqu’un et qu’il était prêt à partir », a déclaré Garber. Il a également noté que la mise en œuvre des nouveaux systèmes de formation des fonctionnaires électoraux et de tenue des listes électorales prendrait plus de temps que ce qui est disponible – d’autant plus que les gouvernements locaux ont déjà des difficultés avec le financement de l’administration électorale. « L’idée selon laquelle ces systèmes pourraient être opérationnels dans les prochains mois, avant les élections de mi-mandat, est fantaisiste. »

Certaines femmes dans d’autres États qui ont déjà ajouté des exigences en matière de preuve de citoyenneté disent qu’elles ont ressenti le fardeau de trouver des preuves documentaires – y compris des électeurs du Texas qui s’inquiétaient de concilier leurs différents noms après la législation avancée sur la révision des listes électorales de l’État l’année dernière – bien que les experts disent que l’effet plus large devrait encore être étudié à mesure que les lois sont adoptées. La loi du New Hampshire sur la preuve de citoyenneté de 2024 est également confrontée à des contestations judiciaires en raison de son impact disproportionné sur les femmes qui ont changé de nom de famille.

Les législateurs fédéraux devraient revenir de vacances cette semaine et devraient reprendre le débat sur le SAVE America Act, parallèlement aux négociations en cours sur le financement du DHS, interrompues depuis le 14 février. Malgré la pression accrue de la Maison Blanche et de certains piliers du Parti républicain, le chef de la majorité sénatoriale, John Thune, un républicain du Dakota du Sud, n’a pas indiqué de progrès dans les négociations électorales au sein de la chambre haute.

Pendant ce temps, Trump a signé le 31 mars un décret qui obligerait, entre autres conditions, le DHS et d’autres agences à créer une liste de citoyens américains confirmés, ainsi qu’à ordonner aux agences de retenir les fonds fédéraux des gouvernements locaux non conformes – toutes les stipulations qui contournent les paramètres établis par le SAVE America Act. Les législateurs démocrates et près de deux douzaines d’États ont intenté une action en justice peu après pour cette ordonnance.