L’augmentation des remboursements d’impôts a été engloutie par la flambée des prix de la guerre en Iran, selon les experts

Les républicains du Congrès espéraient que leur position politique s’améliorerait ce printemps lorsque les électeurs américains recevraient des remboursements plus importants grâce aux modifications de la législation fiscale américaine apportées dans le cadre du One Big Beautiful Bill Act.

Cependant, Le Financial Times a rapporté mardi qu’une grande partie des mesures de relance budgétaire prévues grâce aux remboursements plus importants ont déjà été englouties par la hausse des prix du gaz et de l’énergie provoquée par la guerre illégale du président Donald Trump avec l’Iran, et que la situation financière pourrait encore empirer dans les mois à venir.

Gregory Daco, économiste en chef chez EY Parthenon, a déclaré Le Financial Times que « les remboursements d’impôts ont été largement effacés par l’augmentation des pressions sur les prix au Moyen-Orient », et a averti que « plus le conflit dure longtemps, plus nous nous dirigeons vers un scénario défavorable dans lequel l’inflation s’avère plus persistante et érode la croissance des dépenses de consommation ».

Nathan Sheets, économiste en chef mondial chez Citigroup, a déclaré Le Financial Times que la guerre en Iran n’a fait qu’aggraver les problèmes des consommateurs américains, déjà confrontés à de fortes pressions liées au coût de la vie.

« D’après nos estimations, la croissance des salaires a régulièrement perdu du terrain par rapport au rythme de l’inflation depuis le milieu de l’année dernière », a déclaré Sheets. « Tout d’abord, les tarifs douaniers imposés par le président Trump et, plus récemment, les pressions liées à l’Iran sur les prix du pétrole et des matières premières ont fait grimper les prix par rapport aux salaires. »

Les détaillants américains s’attendaient à une diminution de l’impact positif des remboursements d’impôts, a déclaré Jim Lee, directeur financier de Target. Le Financial Times qu’ils « s’estomperont au cours du reste de l’année » dans la mesure où les Américains utilisent une part plus importante de leurs revenus pour payer des produits de base tels que la nourriture et l’énergie.

Les préoccupations de Lee ont été reprises par le directeur financier de Walmart, John David Rainey, qui a déclaré CNBC la semaine dernière, même si les remboursements d’impôts ont aidé les Américains à amortir les coûts associés à la guerre en Iran, leur coussin financier diminue de jour en jour.

« Je pense que des déclarations de revenus plus élevées ont atténué une partie de la pression liée à la hausse des prix du carburant », a déclaré Rainey, « et comme nous sommes actuellement dans une période où ces remboursements d’impôts n’arrivent en grande partie pas, je pense que les consommateurs vont ressentir davantage cette pression due à la hausse des prix du carburant. »

Le cours de l’action Walmart a fortement chuté au cours de la semaine dernière malgré de solides bénéfices trimestriels, alors que les investisseurs expriment leurs inquiétudes quant au fait que les consommateurs à faible revenu se sentent financièrement coincés.

Comme le rapporte Le New York TimesWalmart a noté dans son dernier appel aux résultats que « les ventes ont continué d’être tirées par ses produits de marque privée à bas prix et par les ménages à revenus plus élevés qui ont réduit leurs ventes pour étirer leur budget », ce qui suggère que les consommateurs sont de plus en plus en difficulté.