La Cour d’appel rétablit la loi sur l’immigration du Texas autorisant les arrestations pour suspicion

Une vaste loi texane sur l’immigration de 2023, qui permet aux autorités de l’État d’arrêter et d’expulser les personnes soupçonnées d’avoir traversé illégalement la frontière américano-mexicaine, peut entrer en vigueur après qu’une cour d’appel fédérale a levé vendredi l’arrêt de certaines dispositions par un tribunal inférieur.

La 5e Cour d’appel des États-Unis a rendu une ordonnance non publiée après que le bureau du procureur général Ken Paxton a fait appel de l’injonction du tribunal inférieur du 14 mai, qui avait bloqué la majeure partie de la loi un jour avant son entrée en vigueur.

La décision de vendredi, qui autorise l’entrée en vigueur de la loi dans son intégralité, est la dernière d’une série vertigineuse de décisions en dents de scie sur le sort de la mesure connue sous le nom de projet de loi 4 du Sénat. Elle fait partie d’un procès intenté par des groupes de défense des droits civiques affirmant que certaines parties de la loi historique sur l’immigration sont inconstitutionnelles.

Les organisations ont intenté le procès en cours au début du mois pour bloquer quatre sections clés du projet de loi 4 du Sénat : la création d’un crime pour rentrer dans le pays sans autorisation, même si une personne a depuis obtenu un statut légal ; l’établissement du pouvoir des magistrats pour ordonner l’expulsion d’une personne ; la création d’un délit pour le non-respect d’une ordonnance d’un magistrat ; et l’obligation pour les magistrats de poursuivre les poursuites même si une personne a une demande d’asile ou d’autres dossiers d’immigration en cours.

Dans une déclaration commune, les groupes ont qualifié la décision du tribunal de « décevante et en décalage avec la Constitution et la pratique ininterrompue des autres tribunaux ».

« SB 4 va dévaster nos communautés et nos familles en transformant le système juridique de notre État en une arme inconstitutionnelle pour surveiller, harceler et nuire aux Texans en fonction de leur statut d’immigration perçu », indique le communiqué, émanant de l’ACLU, de la section texane de l’ACLU et du Texas Civil Rights Project.

Le gouverneur Greg Abbott a célébré la décision, notant que la décision faisait suite à un mémoire juridique de son bureau défendant le SB 4.

« Nous continuerons à nous battre devant les tribunaux, à travailler avec le président Trump et à faire tout ce qui est nécessaire pour sécuriser notre frontière et protéger les Texans », a écrit Abbott sur les réseaux sociaux.

Les groupes ont fait valoir que les articles impliquant le système judiciaire de l’État sont inconstitutionnels car ils empiètent sur la seule autorité du gouvernement fédéral en matière de lois sur l’immigration. Il a également contesté la disposition relative à la réentrée, affirmant que la loi n’offre aucune défense aux personnes qui avaient l’autorisation fédérale d’entrer dans le pays ou à celles qui pourraient avoir un statut d’immigration en attente.

Le juge de district américain David Alan Ezra avait précédemment accordé une injonction préliminaire contre ces articles de la loi. La personne nommée par Reagan avait signalé lors d’une audience mercredi qu’il les considérait comme inconstitutionnelles.

« En effet, il est invraisemblable d’imaginer que chacun des cinquante États-Unis ait sa propre politique d’immigration qui remplacerait les pouvoirs inhérents aux États-Unis en tant que nation », a réitéré Ezra dans sa décision écrite.

À l’époque, l’American Civil Liberties Union, l’ACLU du Texas et le Texas Civil Rights Project avaient déclaré que sa décision réaffirmait que les lois sur l’immigration ne dépendaient pas des États, tout en ajoutant que le SB 4 entraînerait un profilage racial généralisé.

« Le Texas ne peut pas outrepasser la Constitution américaine et devrait arrêter de perdre du temps à tenter de le faire », ont déclaré les groupes dans une déclaration commune à La Tribune du Texas.

Ce procès a eu lieu après que la 5e Cour d’appel des États-Unis ait rejeté une précédente contestation judiciaire contre SB 4, qui avait été intentée par des immigrants et des organisations qui travaillent avec des migrants. Mais au lieu de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, la cour d’appel a rejeté cette affaire le mois dernier après avoir conclu que les plaignants n’avaient pas qualité pour intenter une action.

Les dirigeants du Texas, qui ont salué le rejet de la cour d’appel comme une victoire pour la sécurité publique, ont insisté sur le fait que le SB 4 est valide car il reflète la loi fédérale sur l’immigration.

En outre, ils ont fait valoir que le Texas avait le droit souverain de défendre ses frontières. En 2023, lorsque la loi a été proposée, il y a eu un nombre record de passages illégaux des frontières, ce qui, selon les autorités, équivalait à une invasion. Depuis, ces chiffres ont considérablement chuté.

Lors d’une audience devant le tribunal d’Ezra au début du mois, David Bryant, du bureau du procureur général, n’a pas déclaré que l’État abandonnait l’argument de l’invasion, même s’il reconnaissait le rythme plus lent des passages illégaux des frontières. Bryant a fait valoir que l’affaire devait être classée parce que le SB 4 n’était pas entré en vigueur et que le directeur du ministère de la Sécurité publique, Freeman Martin, le seul accusé cité dans le procès, n’avait pas décidé comment la police d’État appliquerait la loi.

Entre-temps, le DPS et de nombreux organismes chargés de l’application des lois à travers le Texas se sont déjà associés à des agents fédéraux de l’immigration dans le cadre du programme 287(g), notamment dans le cadre du modèle de groupe de travail qui permet aux agents d’interroger les individus sur leur statut d’immigration au cours du travail de routine de la police.

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