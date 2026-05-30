Les employeurs de l’Oregon avec la plupart des bénéficiaires de SNAP incluent Safeway, Walmart et Amazon

Les Oregoniens qui ont reçu une aide fédérale pour payer leurs courses l’année dernière ont souvent déclaré travailler pour les plus grandes sociétés d’épicerie et de vente au détail du pays, selon une analyse du Capital Chronicle des données du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire du ministère des Services sociaux de l’Oregon.

Les données, extraites des formulaires de vérification des revenus SNAP, montrent que des dizaines de milliers d’employés de grandes sociétés nationales et multinationales – et de certaines agences gouvernementales, écoles et collèges publics – dépendent du programme d’aide publique destiné aux Américains à faible revenu pour couvrir leurs dépenses alimentaires.

Le Capital Chronicle a demandé des données indiquant le nombre de fois où les entreprises ont été répertoriées sur les formulaires de vérification des revenus SNAP entre janvier 2025 et décembre 2025, pour toute entreprise répertoriée au moins 25 fois. La liste comprenait 1 000 sociétés cotées collectivement plus de 100 000 fois.

Un sur cinq des employeurs les plus fréquemment répertoriés était un grand épicier et détaillant, Safeway et sa société mère Albertsons étant les plus répertoriés, suivis de Walmart et du géant de la vente au détail en ligne Amazon.

Les plus grandes sociétés cotées ont bénéficié financièrement à hauteur de milliards de dollars des réductions d’impôt sur les sociétés et sur le revenu décidées par le président Donald Trump en 2017, qui ont été récemment renouvelées dans le cadre d’une loi de réduction massive des impôts et des dépenses que les républicains du Congrès ont adoptée et que Trump a signée l’été dernier. La loi de 2025 prévoyait également de nouvelles subventions à l’impôt sur les sociétés, permettant aux entreprises de déduire d’avance de leurs impôts 100 % des coûts des nouveaux équipements, de l’immobilier et de la recherche et développement.

En raison de ces réductions, le taux effectif d’impôt sur le revenu de Walmart est environ la moitié de ce qu’il était il y a dix ans, selon l’Institut de réflexion de gauche sur la fiscalité et la politique économique. Et Amazon a payé en 2025 un taux d’impôt fédéral effectif inférieur à 1,5 % sur ses revenus américains, évitant ainsi environ 17,5 milliards de dollars d’impôts fédéraux qu’il aurait autrement dû payer, selon l’institut.

Cette même mégaloi du GOP prévoyait les réductions de financement fédérales les plus importantes de son histoire dans le programme SNAP – 186 milliards de dollars sur 10 ans.

Dans un essai d’opinion paru dans The Hill défendant les coupes en avril, Brooke Rollins, chef du Département américain de l’Agriculture, qui administre le programme fédéral, a écrit que le SNAP depuis sa création « s’est trop souvent éloigné de son objectif initial. Au lieu d’offrir un coup de main temporaire, il s’est transformé en une aumône qui menace de piéger les Américains dans un cercle vicieux de dépendance gouvernementale ».

En vertu des nouvelles règles d’éligibilité SNAP, les bénéficiaires jusqu’à 64 ans sont tenus de déposer chaque mois des documents prouvant qu’ils ont travaillé, fait du bénévolat ou participé à une formation professionnelle pendant au moins 80 heures. Les bénéficiaires qui s’occupent de personnes à charge de moins de 14 ans sont exemptés de l’obligation de déclaration mensuelle, mais doivent déclarer tout changement dans leurs revenus.

Au salaire minimum de l’Oregon de 15,05 $ l’heure, même une personne travaillant 40 heures par semaine au salaire minimum est éligible aux prestations SNAP.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2025, près de 47 000 habitants de l’Oregon qui bénéficiaient auparavant des prestations SNAP n’en bénéficient plus, selon les données combinées du département des services sociaux de l’État et du ministère américain de l’Agriculture, et l’État s’attend à ce que plus de 300 000 bénéficiaires du SNAP puissent éventuellement être touchés par les changements.

Meilleurs employeurs répertoriés

Outre Safeway/Albertsons, Walmart et Amazon, les autres principaux employeurs répertoriés dans les formulaires de vérification des revenus incluent Fred Meyer et sa société mère Kroger, ainsi que le ministère des Services sociaux de l’Oregon lui-même.

L’agence verse une rémunération à des milliers des quelque 50 000 travailleurs des soins à domicile de l’État qui sont techniquement employés par la personne dont ils s’occupent et qui gagnent en moyenne 21,25 dollars de l’heure, selon le porte-parole de l’agence, Jake Sunderland. La société de soins à domicile New Horizon et sa société mère Altru Home Care figurent également parmi les meilleurs employeurs répertoriés par les bénéficiaires du SNAP.

Amanda Dalton, présidente de la Northwest Grocery Retail Association, a déclaré dans un courriel que de nombreux employés des épiceries de l’Oregon travaillent à temps partiel ou de façon saisonnière, et que beaucoup sont membres de grands syndicats qui offrent des prestations de santé et de retraite.

« Pour ces raisons, la participation au SNAP ne doit pas être considérée uniquement comme une simple mesure des niveaux de salaire des employeurs, mais plutôt comme le reflet de la manière dont les programmes d’aide publique sont structurés pour soutenir les ménages qui travaillent dans une gamme d’entreprises », a-t-elle déclaré.

Jimmy Carter, porte-parole de Walmart, a déclaré dans un courrier électronique qu’en moyenne, l’entreprise paie 20,51 dollars de l’heure à ses employés de l’Oregon, qu’à l’échelle nationale, environ 40 % de sa main-d’œuvre a moins de 30 ans et que 90 % des emplois chez Walmart ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Il a déclaré que la plupart des employés horaires sont promus au cours de leurs neuf premiers mois de travail et que la plupart des cadres salariés de l’entreprise ont commencé comme employés horaires.

« Nous sommes fiers d’être l’une des plus grandes voies d’accès au pays. Certains associés commencent avec l’aide publique, et nous faisons partie de la solution en leur offrant une formation, des emplois stables et un espace d’évolution afin qu’ils puissent se bâtir une vie meilleure », a déclaré Carter.

Eileen Hards, porte-parole d’Amazon, a déclaré dans un courrier électronique que le salaire moyen de l’entreprise à l’échelle nationale est « parmi les meilleurs du secteur », soit le double du salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l’heure – un chiffre que le Congrès n’a pas augmenté depuis 17 ans.

« Comme nous le disons depuis des années, ce qu’il faut vraiment, c’est une augmentation significative et importante du salaire minimum fédéral – ce qui serait un grand coup de pouce pour les familles américaines », a déclaré Hards.

Elle a ajouté que, comme l’entreprise est l’un des plus grands employeurs privés du pays, elle peut apparaître sur de nombreuses applications SNAP dans tous les États, mais ne représente toujours qu’un faible pourcentage de travailleurs utilisant SNAP dans chaque État.

Seize entreprises de restauration rapide ont été répertoriées comme employeur plus de 100 fois sur les formulaires de vérification des revenus SNAP en 2025. Ensemble, elles ont été répertoriées plus de 7 800 fois comme employeur des bénéficiaires du SNAP, et McDonald’s a été répertorié le plus – plus de 1 700 fois.

Plus de 1 200 habitants de l’Oregon qui ont reçu des prestations SNAP l’année dernière ont répertorié leur employeur comme l’une des 13 entreprises de restauration rapide détenues par la société de capital-investissement Roark Capital, basée à Atlanta, qui gère plus de 40 milliards de dollars d’actifs, selon son site Internet. Ces actifs comprennent Inspire Brands, l’un des plus grands exploitants de franchises de restaurants du pays avec un portefeuille comprenant Subway, Jimmy John’s, Arby’s et Carl’s Jr.

Plus de 50 districts scolaires de l’Oregon ont été répertoriés plus de 25 fois sur les formulaires de vérification des employeurs SNAP en 2025, et plus de 400 fois dans les deux plus grands districts scolaires de l’État : les écoles publiques de Portland et Salem-Keizer.

Deux universités publiques de l’Oregon figurent également parmi les dix meilleurs employeurs répertoriés sur les formulaires de vérification des revenus SNAP 2025. Cela est dû en grande partie aux étudiants qui occupent un emploi à temps partiel sur le campus et qui répondent aux critères d’éligibilité au SNAP, selon Rob Odom, vice-président du marketing et des relations universitaires de l’État de l’Oregon, qui a été répertorié comme employeur sur les formulaires SNAP plus de 2 300 fois.

Les étudiants du Collège sont éligibles au SNAP s’ils travaillent en moyenne 20 heures par semaine et gagnent à titre individuel 2 609 $ ou moins par mois ; 3 525 $ par mois dans un ménage de deux personnes et 5 359 $ par mois dans un ménage de quatre personnes.

Plus de 7 000 étudiants de l’OSU travaillent à temps partiel pour l’université, a déclaré Odom, et l’emploi est plafonné à un maximum de 24 heures par semaine pour la plupart des étudiants pendant l’année universitaire.

« En tant qu’université publique octroyée par des terres, l’OSU s’engage en faveur de l’accès, de l’abordabilité, de la réussite des étudiants et de pratiques d’emploi équitables », a-t-il déclaré.