La suppression de la loi sur le droit de vote n’est que la première étape du plan de l’extrême droite visant à mettre fin à la démocratie

Une partie de la série Voter à tort

La jeune fille a souri et a pointé du doigt le message « J’ai voté ! autocollant sur son front. Son père a pris un selfie avec elle devant le centre de vote. Quelques heures plus tard, les New-Yorkais ont dansé et klaxonné pour célébrer l’élection du socialiste démocrate Zohran Mamdani. Les fêtes de rue m’ont rappelé l’époque où Barack Obama avait remporté la présidence après huit ans de Geoge W. Bush, ou de Joe Biden contre Donald Trump. On pouvait sentir les gens soupirer de soulagement.

Aujourd’hui, six mois plus tard, il est difficile d’imaginer une telle exaltation après une élection – pas après le dernier acte de guerre juridique de la droite contre la démocratie avec l’éviscération par la Cour suprême de la loi sur le droit de vote de 1965. Sans perdre de temps, les républicains de l’Alabama, du Tennessee et de la Caroline du Sud ont redessiné les cartes pour mettre fin aux districts à majorité noire immédiatement après la décision. Ensuite, la Cour suprême de Virginie a empêché les démocrates de redécouper quatre sièges supplémentaires pour lutter contre le gerrymandering républicain. Même avant la décision de la Cour suprême, l’administration Trump avait demandé au FBI de perquisitionner un centre de vote tout en promouvant le SAVE America Act. Le projet de loi, actuellement bloqué au Sénat, érigerait de hauts obstacles au vote – par exemple en exigeant un passeport ou un acte de naissance, plutôt qu’un simple permis de conduire. Cela pourrait empêcher plus de 21 millions d’Américains de voter, y compris les pauvres, les personnes mariées ayant changé de nom, les personnes âgées et les personnes de couleur.

Après la décision de la Cour suprême, le chagrin a envahi notre communauté. Au téléphone, mon ami, un militant noir, a pleuré. J’ai entendu la peur d’un 21StRégime Jim Crow du XVIIIe siècle. Pourrait-on assister à une re-ségrégation légale ? Ces craintes ont obscurci le véritable avenir que la droite tente de construire : la fin de la démocratie. L’extrême droite veut un techno-féodalisme, ou ce que certains de ses membres ont surnommé une « Lumière sombre ». Les gens de droite estiment que le moment est venu, alors que de multiples crises s’accumulent, de frapper. Ils pensent que la classe des milliardaires financera cet avenir même si les Américains n’en veulent pas. Et nous, les gens qui sont exclus de la démocratie, devons savoir ce qui est prévu pour y mettre un terme.

Pas de politique comme d’habitude

« Nous allons vaincre (encore une fois) : lutter contre la suprématie blanche », disait le panneau du manifestant. Au Tennessee, les militants se sont déchaînés contre les républicains qui ont détruit les circonscriptions électorales noires. Ils ont serré les bras sur les marches de la Maison d’État et ont scandé. Certains ont été évacués de force par les soldats de l’État.

Le Parti républicain détruit activement la démocratie. Cela commence au sommet, lorsque Trump envoie des agents fédéraux pour effrayer les responsables électoraux des États et saisir les dossiers. Après tout, c’est lui qui a empilé la Cour suprême, qui lui a accordé une large immunité avant d’éviscérer la loi sur le droit de vote. Partout au pays, les républicains des États découpent les districts à majorité noire comme une dinde de Thanksgiving. En apparence, il y a une raison claire : ils perdent.

Le Parti républicain est en chute libre. Les chiffres des sondages sur Trump sont si bas que vous pouvez jouer avec eux dans les limbes. L’homme est à 36 pour cent d’approbation et est en baisse. Deux Américains sur trois lui reprochent les prix élevés de l’essence. Six personnes sur dix sont mécontentes de la guerre en Iran, avant même qu’une récession provoquée par la guerre et une éventuelle famine ne soient pleinement frappées. Les démocrates sont relativement passionnés. Même avec des revers juridiques, un tsunami démocrate semble se profiler. Si les démocrates gagnent, les républicains seront confrontés à des comités de surveillance, examinant au microscope la corruption quasi-marécageuse au sein de l’administration Trump.

Il semble à première vue que les Républicains érigent des barrières au vote pour éviter d’être évincés de leurs fonctions et de faire face à toutes sortes de conséquences liées à la corruption. Certains pourraient même faire l’objet de poursuites pour crimes de guerre pour avoir fait exploser des personnes dans les Caraïbes. Tout cela est vrai. Il existe pourtant une raison plus terrifiante. À l’ère Trump, de nombreux dirigeants républicains, donateurs et nombreux électeurs sont activement hostiles à la démocratie parce qu’ils n’y ont jamais cru.

Le Parti républicain est contrôlé par une élite d’affaires qui souhaite des impôts bas et une déréglementation. Puisqu’une plate-forme favorable aux entreprises ne remporte pas de soutien de masse, le parti a rassemblé une coalition de chrétiens évangéliques, de nationalistes, de suprémacistes blancs et maintenant de membres de la « mansophère » misogyne et des « frères crypto ». Le GOP les unit avec une vision consistant à faire de l’avenir une partie du passé, l’idée derrière « Make America Great Again ».

Afin de maintenir son élan, la médiasphère de droite alimente ses cauchemars de base de « l’ennemi ». Les visages changent, des criminels noirs aux drag queens à l’heure du conte, en passant par les musulmans et les immigrants. Les versions récentes de la réponse de la droite aux ennemis supposés incluent le mouvement Stop the Steal et la « théorie du remplacement des blancs ». Le message fondamental que partagent ces conspirations de droite est que le « bon » et le « vrai » Américain – blanc, chrétien, hétérosexuel – est attaqué, déclenchant une peur massive. Une enquête de 2024 a révélé que 4 Américains sur 10 sont « sensibles aux appels autoritaires » et dans cette même enquête, environ 27 % des Républicains affirment que la violence est nécessaire pour « sauver notre pays ».

Près d’un tiers des citoyens américains sont prêts à rejeter la démocratie et à adopter un dictateur. Puisque les Républicains ne peuvent pas mettre fin purement et simplement à la démocratie, ils ont besoin d’un pont. Le pont est le projet 2025 de la Heritage Foundation, qui construit un État autoritaire au sein d’une soi-disant démocratie. Une fois que les structures autoritaires sont en place au sein de l’échafaudage en ruine d’une démocratie, cela crée un effet domino dans lequel une crise peut faire basculer le prochain domino. Nous nous retrouvons dans un endroit que très peu d’entre nous imaginaient pouvoir exister ou dont très peu d’entre nous avaient entendu parler. Nous nous réveillons dans l’obscurité des Lumières.

Les sombres Lumières

« Un monarque est absolument nécessaire », a déclaré l’écrivain de droite Curtis Yarvin. CNN.

Assis négligemment sur un banc de parc, il a défendu son idée selon laquelle un monarque-PDG comme Trump ou Elon Musk serait le meilleur choix pour diriger les États-Unis. Yarvin a répété des tropes scientifiques racistes lorsqu’on l’a interrogé sur le rôle de la race dans le gouvernement : « Certaines races sont meilleures dans certaines choses que d’autres. »

Yarvin dresse le portrait d’États-Unis où une machine à voter se trouverait dans un musée. Dans sa vision, les cités-États capitalistes seraient dirigées par des monarques PDG. Dans son monde, vous ne seriez pas un citoyen ayant le droit de vote.

« Voter vous permet essentiellement de sentir que vous avez un certain statut », a déclaré Yarvin au New York Timesl’année dernière. « … cela leur donne le sentiment d’être pertinents. Il y a quelque chose de profondément illusoire dans ce sentiment d’importance qui va à l’encontre de la question importante suivante : nous avons besoin d’un gouvernement qui soit réellement bon… et nous n’en avons pas. » Et à quoi ressemblerait ce bon gouvernement ? « Si vous preniez l’un des PDG du classement Fortune 500 », a poursuivi Yarvin, « choisissez-en un au hasard et nommez-le à la tête de Washington, je pense que vous obtiendrez quelque chose de bien meilleur que ce qui existe. »

Nous savons déjà à quoi pourrait ressembler un monde dans ces conditions, selon Yarvin. « Les entreprises sont des monarchies », a déclaré Yarvin sur Open to Debate. « Le capitalisme est le système de petites monarchies, de petits royaumes qui résolvent pour nous tous ces beaux problèmes. » Ce que fait Yarvin, c’est reconditionner les idées d’extrême droite dans une ambiance conviviale pour les consommateurs de la Silicon Valley. Il n’est qu’un idéologue du mouvement néo-réactionnaire connu sous le nom de Dark Enlightenment. Un chœur de penseurs publics, du philosophe britannique Nick Land au capital-risqueur Peter Thiel, dirige une chambre d’écho médiatique de néo-réactionnaires qui célèbrent tout, du techno-féodalisme au racisme scientifique. Leur mouvement veut accélérer le chaos pour inaugurer une nouvelle dystopie où les races sont classées et où la démocratie ne « fait plus obstacle » à une singularité technologique dans laquelle l’IA est plus puissante que l’intelligence humaine et atteint la sensibilité.

Aussi marginal que cela puisse paraître, ce n’est plus marginal.

Les milliardaires et les politiciens écoutent. Le vice-président JD Vance cite Yarvin. Le capital-risqueur Marc Anderseen l’adore. Parmi les visions concurrentes de l’extrême droite, celle des Lumières sombres est en plein essor. Utilisant le langage de la philosophie et de la science politique, il donne un vernis intellectuel au désir de la classe capitaliste de discipliner les travailleurs, d’utiliser la technologie pour forcer l’obéissance, d’être au-dessus des lois et d’utiliser des boucs émissaires raciaux. Ils pensent que le moment est venu.

De multiples crises s’accumulent comme des accidents de voitures sur une autoroute. Les travailleurs sont écrasés par l’IA et l’automatisation, le réchauffement climatique et un État policier élargi. La récession provoquée par la guerre en Iran entraînera davantage de pauvreté. La capacité de la classe ouvrière à faire pression en faveur d’une réforme du travail se heurtera aux murs que les Républicains sont en train de construire. Désormais, le prochain recensement ajoutera davantage de sièges au Congrès aux États rouges, exactement comme le gerrymandering républicain prive les électeurs noirs de pouvoir. La prochaine décennie sera décisive pour la démocratie américaine.

Nous le peuple

« Voilà à quoi ressemble la démocratie », avons-nous scandé lors de la manifestation No Kings à New York. Les gens frappaient des tambours et secouaient des cloches de vache. Ils brandissaient des pancartes de colère et des pancartes amusantes. Partout où je regardais, les images de Trump en tant que roi ou les symboles de la royauté étaient barrées.

La gauche et certains libéraux peuvent voir les sombres Lumières vers lesquelles l’extrême droite nous pousse. Qu’ils lisent ou non Yarvin, Land ou Thiel, ils savent intuitivement que le pouvoir absolu corrompt absolument. Le véritable objectif est de donner cette vision claire aux masses populaires, qui peuvent encore confondre les tactiques républicaines avec de la politique habituelle, plutôt qu’avec une menace existentielle pour notre mode de vie.

La peur ne suffit pas. Au-delà de voir clairement le danger, nous devons également nous rappeler pourquoi la démocratie vaut tout. La démocratie, ce ne sont pas les pères fondateurs en perruques blanches, prenant une plume sur du papier et écrivant leurs mots, souvent imprégnés d’hypocrisie, dans une cursive fantaisiste. Beaucoup de nos ancêtres ont pris la Déclaration d’Indépendance et l’ont sauvée de l’hypocrisie de ses auteurs. Lorsque Frederick Douglass a écrit son autobiographie, il en a invoqué les principes. Lorsqu’Elizabeth Cady Stanton s’est battue pour le droit de vote des femmes, elle aussi a invoqué ses principes. Tant de vagues de progrès ont été fondées sur la même promesse d’égalité radicale.

Je le ressens en classe quand nous l’enseignons. Sur l’écran, je montre une photo du parchemin jaune de la Déclaration d’Indépendance de 1776. Je l’ai lu et la beauté et la promesse des mots nous retiennent. Ensuite, je joue le discours « I Have a Dream » de Martin Luther King Jr. en 1963. Il dévoile la même vérité : « Je considère ces vérités comme évidentes, à savoir que tous les hommes sont créés égaux. » Et tout le monde dans la classe a l’impression de l’entendre pour la première fois. Certains hochent lentement la tête. Certains portèrent la main à leur poitrine. Ils se souviennent combien il est précieux de décider de son propre avenir, d’être libre, d’être dans une démocratie.