Une nouvelle règle d’immigration pourrait forcer les demandeurs de carte verte à quitter les États-Unis

Les critiques critiquent l’administration Trump pour avoir mis en œuvre une nouvelle règle selon laquelle les étrangers qui demandent une carte verte doivent le faire depuis l’étranger.

Les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) ont annoncé vendredi que les étrangers actuellement aux États-Unis qui souhaitent établir une résidence légale permanente doivent d’abord retourner dans leur pays d’origine pour demander une carte verte.

Cette annonce rompait avec des décennies de politique d’immigration américaine, qui permettait aux immigrants aux États-Unis d’obtenir une carte verte sans avoir à quitter le pays.

Doug Rand, ancien conseiller principal à l’USCIS sous le président Joe Biden, a déclaré dans une interview avec La presse associée que « le but de cette politique est très explicite », qui est de barrer la voie à la citoyenneté « au plus grand nombre ».

Sarah Pierce, une ancienne analyste politique de l’USCIS, a déclaré Le New York Times que le changement de règle pourrait avoir des conséquences particulièrement désastreuses pour les étrangers mariés à des citoyens américains et qui devront désormais demander la résidence permanente depuis l’étranger.

« Notre système de traitement consulaire par lequel ils devraient postuler est déjà surchargé », a expliqué Pierce. « Cela signifie que nous pourrions avoir des familles séparées pendant des mois ou des années. »

Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council, a également noté que la nouvelle politique « pourrait forcer les gens à quitter leur emploi, leur domicile et leur famille pendant des semaines ou des mois, le tout à leurs propres frais », simplement pour rester dans un pays où ils ont déjà établi des racines.

Reichlin-Melnick a déclaré que la portée totale de cette politique n’est pas encore claire car il y a plusieurs détails inconnus sur la manière dont elle sera appliquée, mais a ajouté que « entre-temps, des centaines de milliers d’immigrés doivent maintenant craindre de bouleverser leur vie pour obtenir un statut légal auquel ils ont droit en vertu de nos lois ».

Actualités du site de dépôt Le journaliste Ryan Grim a fait valoir que la nouvelle politique arrache le masque des affirmations de l’administration Trump selon laquelle elle n’est pas opposée à toute immigration, elle veut simplement réduire l’immigration clandestine.

« Le point de discussion selon lequel nous voulons une immigration légale, nous voulons juste que les gens fassent la queue et suivent les règles, c’est de la BS », a commenté Grim. « Il s’agit d’une tentative visant à faire sauter les lignes, à faire sauter les règles et à rendre incroyablement difficile l’immigration légale. »

Le représentant Chuy García (Démocrate-Illinois) a fait écho aux commentaires de Grim en soulignant que la nouvelle politique montre le mépris de l’administration Trump pour l’immigration en général.

« Cette nouvelle politique obligera des milliers d’immigrants LÉGAUX, y compris les conjoints de citoyens américains, à quitter leur foyer, leur famille et leur emploi pendant des semaines, voire des mois, pour obtenir leur carte verte en dehors des États-Unis », a déclaré García. « C’est une politique absurde et cruelle. »

Le représentant Adriano Espaillat (Démocrate de New York), président du Congressional Hispanic Caucus, a condamné la nouvelle politique visant à cibler « les étudiants, les scientifiques, les entrepreneurs, les conjoints de citoyens américains et d’autres personnes suivant des processus d’immigration légale ».

« Les aspirants résidents permanents légaux sont des membres précieux de nos communautés, de notre main-d’œuvre et de notre économie », a souligné Espaillat. «Je continuerai à me battre pour protéger les droits des aspirants détenteurs de cartes vertes et des familles immigrées.»