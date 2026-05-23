Des images récemment publiées mettent en évidence l’utilisation par ICE de la technologie de reconnaissance faciale

Til gardien a publié des images de caméra corporelle récemment publiées montrant des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) utilisant la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les ouvriers agricoles de l’Oregon après les avoir violemment arrêtés.

Les vidéos ont été initialement diffusées devant le tribunal dans le cadre d’un recours collectif en cours contre les pratiques d’arrestation de l’ICE – qui incluent l’arrestation de personnes sans mandat, la fabrication de documents et la création de mandats après avoir procédé à des arrestations, l’utilisation de quotas et le ciblage de quartiers entiers. Ces pratiques sont désormais connues sous le nom de « arrêter d’abord, justifier ensuite ».

Les images, qui proviennent d’une arrestation de l’ICE en octobre 2025, montrent un agent de l’ICE utilisant son téléphone pour prendre une image du visage de l’un des ouvriers agricoles détenus.

Cela faisait suite à une séquence vidéo montrant des agents de l’ICE arrêtant une camionnette qui se dirigeait vers un chantier, brisant les vitres de la camionnette et arrêtant violemment les sept ouvriers agricoles à l’intérieur. Lorsqu’une des ouvrières agricoles tente d’appeler le 911 et de demander un avocat, un agent de l’ICE lui demande d’éteindre son téléphone et de quitter la vidéo.

«Elle veut avoir recours à un avocat», dit un agent de l’ICE aux autres agents. « Elle ne veut pas s’identifier, nous allons juste la prendre. »

Lorsque la femme répète qu’elle veut appeler la police, l’agent de l’ICE dit : « Que va faire la police ? Nous sommes la police. »

Les agents la font ensuite sortir de la camionnette, tandis que la femme dit : « Cela ne peut pas nous arriver. Ils utilisent la force ».

Après avoir arrêté les travailleurs et les avoir retenus à l’extérieur d’un bâtiment, un agent de l’ICE est vu tenant un téléphone devant le visage d’un travailleur, semblant scanner son visage. Plus tard, on peut entendre l’un des agents dire : « Mobile Fortify n’a pas pu le trouver », faisant référence à l’application de reconnaissance faciale utilisée par l’ICE et le Customs and Border Protection (CBP).

L’ICE n’avait pas de mandat pour arrêter les ouvriers agricoles. En février, un juge a statué que les arrestations étaient illégales et injustifiées, que les agents de l’ICE s’étaient livrés à une « mauvaise conduite » et que les agents de l’Oregon ne pouvaient plus procéder à des arrestations sans mandat.

Les agents de l’ICE ont également témoigné devant le tribunal qu’ils avaient choisi le lieu des arrestations en partie en utilisant une autre application mobile de l’ICE appelée Elite, une application créée par Palantir qui aide l’ICE à trouver les quartiers à cibler.

Une autre agente de l’ICE a témoigné devant le tribunal qu’elle avait tenté d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale sur le travailleur qui avait demandé un avocat. L’agent de l’ICE a déclaré qu’elle avait trouvé une « personne très similaire » grâce à la reconnaissance faciale, une femme nommée Maria, et qu’elle ne savait pas si c’était la même personne. Mais la femme détenue ne s’appelait en réalité pas Maria.

Dans un autre procès dans l’Illinois, l’application Mobile Fortify a été utilisée plus de 100 000 fois par des agents du Département de la Sécurité intérieure (DHS) au cours de l’année écoulée, démontrant une expansion marquée de l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Mais cette technologie s’est avérée inexacte et présente des taux d’erreur plus élevés lors de l’identification des femmes et des personnes de couleur – qui sont le plus souvent ciblées par l’ICE.

Le DHS a lancé Mobile Fortify au printemps 2025. L’application permet aux agents de l’ICE de prendre une photo du visage d’une personne, avant d’extraire des bases de données fédérales pour déterminer l’identité, le statut d’immigration et les antécédents d’immigration.

Le DHS a approuvé l’utilisation de l’application en supprimant les examens centralisés de la confidentialité et en supprimant les limites de la reconnaissance faciale au sein de l’organisation.

Nathan Freed Wessler, directeur adjoint du projet discours, confidentialité et technologie de l’American Civil Liberties Union (ACLU), a déclaré : « Ici, nous avons ICE qui utilise cette technologie exactement dans la confluence de conditions qui conduisent aux taux de fausses correspondances les plus élevés. »

« ICE tente effectivement de créer une société de points de contrôle biométriques », a-t-il ajouté.

Jon McCroy Jones, analyste politique à l’ACLU, a déclaré : « Une technologie qui n’est pas fiable, même dans des environnements contrôlés, ne devrait pas être utilisée pour simuler des conséquences telles que la détention et l’expulsion. Il n’est pas difficile d’imaginer des arrestations dues à une fausse correspondance ou à une erreur de base de données. »

À Minneapolis et à Chicago, cette technologie « n’a pas été utilisée uniquement sur les immigrants », mais aussi « sur les observateurs légaux, les manifestants pacifiques et les citoyens américains », a-t-il souligné.

Cela a également été le cas dans le Maine, où des agents de l’ICE ont scanné le visage d’une femme qui agissait en tant qu’observatrice et ont enregistré sa plaque d’immatriculation. Lorsqu’elle a demandé pourquoi ils prenaient ses informations, l’agent de l’ICE a répondu : « Parce que nous avons une jolie petite base de données, et maintenant vous êtes considéré comme un terroriste national. » L’observateur s’est joint à un autre recours collectif, arguant que le DHS et l’ICE exercent des représailles contre les observateurs légaux et prennent des mesures destinées à freiner la liberté d’expression.

L’expansion de la surveillance utilisée par l’ICE et le CBP a été rendue possible par le One Big Beautiful Bill Act de Trump, qui a transformé l’ICE en l’agence d’application de la loi américaine la mieux financée.