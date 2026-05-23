Le gouverneur de Virginie, Spanberger, oppose son veto au projet de loi autorisant les fonctionnaires à négocier collectivement

La gouverneure Abigail Spanberger a opposé son veto à la législation sur la négociation collective jeudi, suscitant d’importantes critiques de la part de certains des plus grands syndicats et groupes de défense des droits du travail de l’État.

Le gouverneur avait précédemment exprimé son soutien aux projets de loi qui permettraient à davantage de fonctionnaires de Virginie de s’organiser en syndicats et de négocier leurs conditions de travail et leurs taux de rémunération.

Spanberger a d’abord demandé des amendements au projet de loi 378 du Sénat et au projet de loi 1263 de la Chambre, que l’un des porteurs du projet de loi, le leader de la majorité sénatoriale Scott Surrovell, D-Fairfax, a qualifié de « réécriture totale ». Jeudi, Surovell a confirmé que le gouverneur lui avait dit lors d’un appel privé qu’elle prévoyait d’opposer son veto à la mesure.

La proposition, soutenue par le Virginia Service Employees International Union (SEIU) et divers groupes syndicaux, étendrait une loi de 2020 qui permet aux employés du gouvernement local de Virginie de participer à la négociation collective si leurs localités le permettent.

« J’ai proposé des amendements qui auraient obligé l’État à mettre en place un système permettant aux employés de l’État, aux travailleurs des soins à domicile et aux employés des services d’enseignement supérieur de conclure d’abord des conventions collectives, afin de démontrer l’efficacité de ce nouveau système, les employés publics des localités suivant de près », a déclaré Spanberger dans un communiqué expliquant son veto.

L’action du gouverneur est intervenue un peu plus de trois semaines après que les législateurs ont rejeté ses recommandations lors de leur session extraordinaire à Richmond le 22 avril.

Certains comtés et villes de Virginie ont autorisé les enseignants des écoles publiques, le personnel d’entretien de la mairie, les pompiers et d’autres travailleurs à le faire et la mesure proposée aurait rendu cela possible dans tout l’État.

Spanberger semblait d’accord avec les projets de loi, ont déclaré les législateurs, et avait assisté à un rassemblement du SEIU à Richmond en février pour les soutenir.

Surovell a déclaré que lui et son collègue député démocrate du comté de Fairfax, Del. Kathy Tran, qui portait la version de la Chambre, avaient compromis certains aspects de leurs projets de loi au cours de la session législative dans le cadre du processus visant à les amener au bureau de Spanberger.

Mais « une fois la session terminée, (Spanberger) a présenté un tout nouveau projet de loi », a-t-il déclaré. « C’est un peu difficile de négocier lorsque le poteau de but est placé sur un terrain différent. »

Les changements proposés par Spanberger visaient à retarder les dispositions du projet de loi jusqu’en 2030 et à transférer l’autorité sur le fonctionnement du système à un conseil d’État.

Jeudi après-midi, Spanberger a défendu les changements qu’elle avait suggérés pour le projet de loi.

« Tout en préservant l’objectif du projet de loi inscrit sur la possibilité pour les employés du secteur public de négocier collectivement, mes amendements auraient également fourni une flexibilité supplémentaire aux employeurs publics pour prendre en compte les délais et les processus budgétaires locaux existants », a-t-elle écrit. « Cependant, l’Assemblée générale a rejeté ces amendements. »

Ouvriers Ctout veto « un Trahison,» Hashmi réaffirme son soutien aux projets de loi

Alors que la date limite est fixée au 23 mai pour prendre des mesures finales sur les lois restantes, les membres du SEIU ont fait échouer un projet de loi sur la politique de santé, auquel Spanberger a assisté plus tôt cette semaine pour l’exhorter à signer les projets de loi sur les négociations collectives.

Jeudi, avant le veto officiel, les pompiers professionnels de Virginie, qui avaient assisté au congrès semestriel de leur association dans le comté de Henrico, se sont retirés pour protester contre le veto prévu de Spanberger.

Kurt Detrick, le nouveau président de l’association syndicale, a qualifié les actions du gouverneur de « trahison absolue » après les conversations et le plaidoyer auxquels l’association a participé avec d’autres syndicats tout au long de la session législative.

Il a noté que les pompiers de Virginie et d’autres groupes avaient également apporté leur contribution et leur soutien lorsque Surovell et Tran ont présenté leur proposition à l’ancien gouverneur Glenn Youngkin. Cela aussi s’est heurté à un veto.

Sur les quelque 11 000 pompiers de Virginie, Detrick a déclaré qu’environ 8 000 à 9 000 d’entre eux n’avaient toujours pas de place à la table parce que leurs localités n’avaient pas accepté d’y adhérer.

Beaucoup de ces travailleurs de la sécurité publique veulent faire pression pour des niveaux de dotation sûrs, ce qu’ils espéraient que le succès des projets de loi leur permettrait de faire, a déclaré Detrick.

Cela garantirait que davantage de personnel soit en service en même temps pour répondre aux urgences. Cela obligerait également les localités à payer davantage, une préoccupation majeure pour les opposants aux projets de loi de négociation.

Le leader de la minorité parlementaire Terry Kilgore, du comté de R-Scott, a déclaré que son caucus avait « clairement indiqué à plusieurs reprises que ce projet de loi aurait entraîné une augmentation insoutenable des impôts locaux ».

La nouvelle loi de Tran et Surrovell aurait mandaté les localités pour autoriser la négociation collective, bien qu’il y ait également une disposition permettant aux localités de rejeter le mandat si elles n’avaient pas le financement local pour le gérer.

La Coalition syndicale du secteur public de Virginie, qui comprend le SEIU et les pompiers de Virginie, a également publié un communiqué de presse qualifiant le veto attendu de Spanberger d’« orwellien », car elle avait précédemment exprimé son soutien aux projets de loi.

La coalition syndicale a également imputé le rejet des projets de loi par le gouverneur à la pression des dirigeants locaux. Les responsables locaux de toutes les régions de l’État ont envoyé lundi au gouverneur une lettre en faveur de la négociation collective.

Jeudi soir, le lieutenant-gouverneur de Virginie Ghazala Hashmi, qui a été élu aux côtés de Spanberger sur la liste démocrate à l’échelle de l’État l’automne dernier, a réitéré son soutien aux projets de loi sur la négociation collective, une position en contradiction avec la position du gouverneur.

« Les travailleurs de Virginie méritent le droit de s’organiser pour des salaires équitables, la protection des travailleurs et un siège aux tables de prise de décision », a écrit Hashmi. « Je suis déterminé et optimiste quant au fait que Virginia mettra la négociation collective à la disposition des syndicats du secteur public. »

La lieutenante-gouverneure pour son premier mandat, éducatrice de carrière et ancienne déléguée de l’État, a déclaré qu’elle « continuerait à se battre pour une législation qui élève les fonctionnaires ».

Le bureau de Spanberger n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur son veto.