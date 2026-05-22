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Un conseiller économique du président Donald Trump a rejeté les inquiétudes des Américains concernant l’état de l’économie, affirmant que leurs inquiétudes étaient une réaction aux mouvements rapides de l’administration plutôt qu’à la hausse des prix à la consommation à laquelle des millions de personnes doivent faire face en raison des politiques du président.

Dans les commentaires à CNBC plus tôt cette semaine, le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, a affirmé que le niveau record de confiance des consommateurs mesuré aux États-Unis était imputable au rythme rapide des changements sous Trump. Les changements dont sont témoins les Américains sont tout simplement trop « stressants pour que les gens puissent les voir », a affirmé Hassett.

« Je pense que l’une des choses qui se produit, c’est que le monde évolue si rapidement en ce moment que le président Trump a en quelque sorte pris tous les problèmes sur Terre et s’est donné à 100% pour les résoudre », a expliqué Hassett.

Dans un addendum inhabituel, Hassett a affirmé que les membres de son parti politique ne devraient pas s’inquiéter de la situation actuelle.

« À l’heure actuelle, les Républicains devraient se sentir très, très satisfaits de la trajectoire de l’économie », a-t-il déclaré.

Un jour après les commentaires de Hassett, Trump lui-même semblait ignorer les inquiétudes des Américains concernant l’économie. Lorsqu’on lui a demandé si les inquiétudes du public étaient dans son esprit alors que la Maison Blanche cherchait à négocier un accord de paix avec l’Iran, Trump a répondu : « Même pas un tout petit peu ».

« Je ne pense pas à la situation financière des Américains », a-t-il ajouté.

Le même jour, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a publié son rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’avril, indiquant que les prix à la consommation ont bondi de 3,8 pour cent au cours de l’année écoulée, la plus forte augmentation annuelle depuis 2023. L’inflation détaillée dans le rapport signifie que la croissance moyenne des salaires de 3,6 pour cent a été essentiellement effacée par la hausse des coûts des biens.

Les Américains sont également confrontés à la hausse des prix du gaz. Mardi, le prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire aux États-Unis dépassait 4,50 dollars, soit une augmentation de 53 pour cent par rapport aux prix d’une semaine avant le début de la guerre en Iran.

La hausse des prix peut être directement attribuée aux politiques et aux actions mises en œuvre par l’administration Trump, notamment aux droits de douane imprévisibles qu’il a imposés l’année dernière sur les importations de la plupart des biens entrant dans le pays, et au blocus du détroit d’Ormuz au Moyen-Orient, conséquence directe de la décision de Trump de lancer une guerre non autorisée avec l’Iran.

Les données des sondages indiquent que la plupart des Américains connaissent des difficultés économiques ou remarquent des changements dans leurs finances personnelles.

Un Économiste/YouGov publié mardi, par exemple, a révélé qu’une pluralité d’Américains qualifiaient l’état de l’économie de « mauvais ». Seulement 4 pour cent ont déclaré que l’économie était « excellente », tandis que 19 pour cent l’ont jugée « bonne » et 30 pour cent l’ont jugée seulement « passable ». Dans une question distincte, plus d’un tiers des personnes interrogées (36 %) ont déclaré qu’elles étaient désormais « dans une situation financière pire » qu’elles ne l’étaient il y a un an.