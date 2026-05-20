L’ICE a séparé 145 000 enfants de leurs parents depuis 2025, selon une étude

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Aux États-Unis, des dizaines de milliers d’enfants ont un parent détenu par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) depuis le début du deuxième mandat de Trump, selon un nouveau rapport publié lundi par la Brookings Institution.

Brookings estime que plus de 145 000 enfants citoyens américains ont vu au moins un de leurs parents placé en détention depuis que Trump est revenu à la Maison Blanche en janvier 2025. Plus de 22 000 de ces enfants ont vu leurs deux parents résidants détenus, selon l’étude.

Ce nombre est bien plus élevé qu’on ne le pensait auparavant. En mars, ProPublica On estime que l’ICE avait détenu les parents d’au moins 11 000 enfants citoyens américains au cours des sept premiers mois du deuxième mandat de Trump – près de 50 enfants par jour – et que ce nombre aurait pu atteindre environ 22 000 d’ici mars. Mais cette estimation a utilisé les données de l’ICE, qui, selon Brookings, sous-estiment les chiffres réels.

En septembre 2025, l’ICE a signalé un total de 18 277 détenus ayant des enfants citoyens américains, ce qui, selon Brookings, est certainement sous-estimé. Même si la réglementation de l’ICE exige que l’agence demande aux détenus s’ils ont des enfants, l’étude indique que dans la pratique, cela n’arrive pas régulièrement et que certains détenus évitent de mentionner leurs enfants par crainte de ce qui pourrait leur arriver ou à d’autres membres de leur réseau.

Brookings a plutôt comparé les détenus aux individus interrogés dans le cadre de l’American Community Survey (ACS), une enquête nationale auprès des ménages mise à jour chaque mois, et a constaté qu’environ 27 pour cent des détenus ont un enfant mineur à la maison, et 20 pour cent ont des enfants citoyens américains à la maison.

Ces chiffres sont également bien supérieurs aux 5 500 enfants qui auraient été séparés de leur famille à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pendant la politique de « tolérance zéro » de Trump lors de son premier mandat – une politique qui a déclenché des protestations massives et un mouvement visant à mettre fin à la séparation des familles.

Sur les 400 000 détentions estimées par l’ICE depuis le début du deuxième mandat de Trump en janvier 2025 jusqu’en avril 2026, Brookings estime qu’environ 205 000 enfants ont vu un parent détenu et qu’environ 145 000 de ces enfants, soit plus de 72 %, sont des citoyens américains.

Le rapport ventile ensuite les estimations par tranche d’âge, suggérant que près de 53 500 enfants citoyens américains dont une famille a été détenue par l’ICE avaient moins de 6 ans, et près de 53 000 avaient entre 6 et 12 ans.

Brookings a également examiné quels États avaient les taux les plus élevés d’enfants citoyens américains dont un parent est détenu et a constaté que Washington, DC et le Texas comptent tous deux plus de 5 enfants sur 1 000 dont un parent est détenu par l’ICE.

Il existe peu ou pas de données sur ce qui arrive à ces enfants, et le Département de la Sécurité intérieure (DHS) n’a pas vérifié si les enfants laissés derrière se retrouvaient en famille d’accueil, chez des amis ou des parents, ou s’ils voyageaient pour rencontrer leurs parents là où ils ont été expulsés. Brookings note que quelque 22 000 enfants citoyens américains se retrouvent sans aucun parent à la maison.

« D’après des entretiens avec des organisations communautaires et des agences de protection de l’enfance, il apparaît que la plupart des enfants de détenus vivent avec leur famille et leurs amis ou quittent peut-être le pays, la protection de l’enfance étant un dernier recours », indique l’étude, qui souligne qu’elle estime que seulement 5 % de ces enfants ont bénéficié de services sociaux.

Dans une déclaration à Le gardienun porte-parole du DHS a déclaré qu’« être en détention est un choix ».

« ICE ne sépare pas les familles », a poursuivi le porte-parole. « Il est demandé aux parents s’ils souhaitent être expulsés avec leurs enfants, sinon l’ICE placera les enfants chez une personne sûre désignée par le parent. Ceci est conforme aux mesures d’immigration des administrations précédentes. »

La sénatrice Catherine Cortez Masto (Démocrate du Nevada) a commenté mardi sur X, en disant : « C’est horrible. Qu’est-ce que cela dit sur nos valeurs en tant que pays si nous permettons non seulement à l’administration Trump de séparer les enfants de leurs parents, mais aussi de dépenser encore plus d’argent dans ce plan cruel… »

« Les séparations familiales provoquent des traumatismes durables qu’aucun enfant ne devrait jamais avoir à subir », a-t-elle poursuivi. « L’administration Trump doit réunir ces familles, et elles doivent être tenues responsables des torts qu’elles ont infligés à des enfants innocents. »

Brookings note qu’elle s’attend à ce que la détention continue de s’étendre en raison des 45 milliards de dollars alloués à la construction de davantage de prisons pour immigrants dans le cadre du « Big Beautiful Bill ». Il appelle le DHS à fournir des données précises sur les parents et sur les conditions de leurs enfants à la suite de la détention et de l’expulsion, et exige que le gouvernement veille à ce que les enfants concernés aient accès à un soutien et à des protections.

Mais les militants ont répété à plusieurs reprises que l’ICE devait être démantelée et abolie, et non seulement faire l’objet de réformes. En fait, dans un sondage YouGov réalisé en janvier, davantage d’Américains se disaient favorables à l’abolition de l’ICE que s’y opposaient.