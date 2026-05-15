La privation du droit de vote des Noirs n’a pas été aussi intense depuis Jim Crow

Une partie de la série Voter à tort

La décision de la Cour suprême d’invalider la carte du Congrès de la Louisiane créant deux districts à majorité noire continue de nous rappeler à quel point les États-Unis ont reculé par rapport au soi-disant « calcul » racial de l’été 2020. La décision de la Cour suprême dans Louisiane c.Callais sape un autre élément clé du Voting Rights Act de 1965, adopté il y a plus de 60 ans dans le but de protéger les droits de vote et la représentation politique des Noirs américains.

Avec le SCOTUS au pouvoir dans les districts à majorité minoritaire comme une forme de discrimination à l’égard des personnes non noires, les États dirigés par les Républicains sont sur le point de diluer le pouvoir politique des Noirs d’une manière faisant écho à l’ère Jim Crow, lorsque les Sudistes blancs ont repris le pouvoir aux législateurs noirs élus et neutralisé le droit de vote des Noirs américains pour plusieurs générations. Pendant la Reconstruction, des centaines d’Afro-Américains ont été élus tandis que des milliers de citoyens nouvellement émancipés se sont engagés dans le processus électoral. Le nombre de fonctionnaires noirs a diminué après la fin de la Reconstruction en 1877, lorsque les troupes fédérales ont été retirées du Sud. Des groupes suprémacistes blancs comme le Ku Klux Klan ont lancé des campagnes terroristes contre les communautés noires dans le but d’émousser le pouvoir politique noir. De nombreux Blancs ont également justifié leurs tentatives visant à saper le pouvoir des Noirs en affirmant que les Afro-Américains étaient corrompus et donc inaptes à participer à l’autonomie gouvernementale.

Le vol par les Blancs des droits civils et du pouvoir économique des Afro-Américains a accompagné la destruction de l’influence politique des Noirs après la fin de la Reconstruction. Les Blancs du Sud ont décidé d’adopter des lois instituant la ségrégation dans l’éducation, les logements publics et le secteur privé. Les lois Jim Crow impliquaient également l’application de politiques empêchant les Noirs américains de voter, telles que des taxes électorales et des tests d’alphabétisation.

Une différence entre la dictature raciale de Jim Crow et le régime racial naissant est que la manifestation contemporaine de l’oppression est fondée sur ce que le sociologue Eduardo Bonilla-Silva appelle le « racisme daltonien », ou des actions et politiques non racialisées qui renforcent la marginalisation des Noirs et des Marrons. En 2013, le juge en chef John Roberts, écrivant au nom de la majorité conservatrice, a justifié l’invalidation de l’article 4b de la loi sur le droit de vote en 2013. Comté de Shelby c.Titulaire en soulignant les « grands progrès » dans la participation des Noirs à la politique électorale. Le juge Samuel Alito a fait écho à l’opinion de Roberts pour Louisiane c.Callais: « Premièrement, de vastes changements sociaux se sont produits dans tout le pays et en particulier dans le Sud, qui ont fait de grands progrès pour mettre fin à une discrimination raciale enracinée. »

Cependant, l’élimination des circonscriptions à majorité minoritaire menace de laisser des millions de Noirs américains sans représentation qui reflète leurs intérêts. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une nouvelle carte du Congrès qui pourrait attribuer jusqu’à quatre sièges supplémentaires au GOP. Les républicains du Tennessee ont élaboré une nouvelle carte qui éliminerait le seul district à prédominance démocrate et à prédominance noire. L’appel du gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, aux républicains de l’État pour qu’ils revisitent la carte de l’Alabama est frappant car elle présente ses actions comme une tentative de rester en conformité avec la loi. Encore une fois, cette décision permet aux républicains des États de priver les électeurs noirs du droit de vote sous prétexte de respecter la loi « daltonienne ».

La décision du SCOTUS est la dernière d’une série de reculs en matière de droits civiques sans précédent depuis l’ère post-reconstruction. Depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, son administration a cherché à éliminer toute politique associée à la lutte contre les cas historiques de racisme. L’attaque de l’administration contre les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) a conduit à des pertes d’emplois historiques pour les femmes noires. Selon l’économiste Katica Roy, plus de 319 000 femmes noires ont perdu leur emploi en trois mois en 2025.

De nombreux États rouges, en particulier dans le Sud, continuent de mener une guerre contre l’histoire des Noirs, en particulier contre ses aspects qui remettent en question les mythes du daltonisme et de l’innocence et de la victimisation des Blancs. Après s’être plaint de la façon dont les militants antiracistes ont tenté « d’effacer » l’histoire en démolissant les monuments confédérés au cours de sa première présidence, le gouvernement fédéral de Trump poursuit ses efforts pour blanchir l’histoire, depuis sa tentative infructueuse de supprimer les mentions de George Washington asservissant les Noirs à l’Independence Hall en Pennsylvanie jusqu’à la restauration des noms de bases militaires portant le nom de généraux confédérés. Cela fait suite à l’assaut continu que les républicains et les administrateurs de l’enseignement supérieur de Floride, du Texas et de l’Alabama ont mené contre les programmes du DEI en matière d’éducation et d’enseignement des études afro-américaines, des études de race et de genre. Ces attaques contre le racisme descendent du mythe de la « cause perdue » apparu au cours de la reconstruction, qui a effacé l’esclavage comme cause de la guerre civile et a plutôt souligné la façon dont le Sud confédéré s’est battu vaillamment pour défendre les « droits de l’État ».

Diluer le Voting Rights Act, attaquer l’histoire et l’emploi des Noirs, remettre en question le droit de naissance légalisé dans le 14e amendement – ​​un autre pilier de la politique de reconstruction – et éliminer l’immigration en provenance de pays « moins désirables » d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient font tous partie de la stratégie de cette administration visant à maintenir les États-Unis en tant que pays nationaliste blanc. La théorie du « Grand Remplacement » anime ces attaques, car de nombreux Américains pensent que les personnes de couleur menacent d’envahir les États-Unis et de remplacer et d’opprimer les Américains blancs.

À l’image des réactionnaires blancs du Sud qui attaquent les libertés des Noirs américains et de la défense de la ségrégation par les habitants blancs du Nord après la guerre civile, les efforts de cette administration pour freiner le pouvoir politique et économique des Noirs ainsi que l’immigration sont une réaction aux soulèvements mondiaux pour la justice raciale en réponse aux meurtres de Breonna Taylor et de George Floyd par la police en 2020. Les manifestations de 2020 représentaient tout ce que craignaient de nombreux nationalistes blancs : un mouvement multiracial, multinational et ouvrier contre la police. la violence, le racisme, le colonialisme et le capitalisme. Il semblait qu’une nouvelle majorité politique cherchant à prendre en compte depuis longtemps les histoires de racisme et de colonialisme de peuplement était sur le point de se former au milieu de la rébellion.

La réaction à la conflagration antiraciste est apparue peu après l’été 2020. Estimant que des projets d’éducation antiraciste comme le projet 1619 étaient à l’origine de la rébellion, Trump a tenté de la saper avec le « Projet 1776 », qui affirmait une interprétation blanchie et américaine exceptionnelle de l’histoire des États-Unis. Les attaques contre la théorie critique de la race et les efforts du DEI ont suivi et se sont poursuivis après le départ de Trump, alors que des militants de droite comme Christopher Rufo menaient une guerre culturelle contre l’antiracisme. Les démocrates comme le représentant de l’époque. et maintenant la gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, et le président Joe Biden ont critiqué les appels au financement de la police. Biden a appelé à financer les forces de l’ordre, sapant encore davantage l’une des principales revendications des manifestants de 2020.

L’éducation politique collective est une fois de plus pertinente alors que les législatures des États et le gouvernement fédéral ont cherché à interdire l’histoire des Noirs, les études ethniques, les études de genre et d’autres disciplines critiques à l’égard du colonialisme de peuplement, de l’impérialisme et du capitalisme. Les programmes d’éducation politique tels que Study and Struggle et les efforts tels que les centaines d’églises noires créant des programmes d’histoire pour éduquer leurs communautés sont d’excellents exemples d’éducation critique capable de contrer la propagande de droite sur la race et le racisme, le genre, la guerre, l’immigration et le capitalisme. Étudier le fonctionnement du pouvoir, les tactiques et stratégies d’organisation ainsi que les histoires de résistance nous prépare également à affronter et à vaincre l’autoritarisme.

La seule façon d’empêcher ce régime de priver complètement tout le monde de ses droits, à l’exception de ses partisans les plus privilégiés, est de donner suite aux appels de longue date de militants noirs comme WEB Du Bois, Martin Luther King Jr., Angela Davis et de groupes comme la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires et le Congrès des travailleurs noirs à transformer la société américaine. Nous avons également appris de l’éventail d’organisations et de formations abolitionnistes des villes jumelles luttant contre la violence d’État, comme Black Visions, Reclaim the Block, le Minnesota Immigrant Rights Action Committee et la récente opposition collective à l’ICE, que nous ne pouvons pas nous réformer à partir d’un racisme structurel. La structure du pouvoir blanc qui peut dresser sa tête monstrueuse en réponse aux mouvements pour la justice raciale doit être détruite et un nouveau système plus juste et égalitaire doit être construit à sa place.