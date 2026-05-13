Une nouvelle résolution de la Chambre démantelerait le DHS et annulerait le financement de la machine de guerre de Trump

Pour les progressistes anti-guerre au Congrès, le dégoût du public face à la présidence violente et maladroite de Donald Trump les a confrontés à un défi spécifique : affronter la brutalité de Trump dans le pays et à l’étranger, tout en appuyant sur un bouton de réinitialisation mondial des droits de l’homme. Alors que les électeurs sont en colère contre l’argent des contribuables qui finance un carnage génocidaire à l’étranger et que son district de Chicagoland fait partie des nombreuses communautés ébranlées par les raids d’expulsion brutaux de Trump, la représentante Delia Ramirez de l’Illinois pousse ses collègues démocrates à choisir un camp avant les élections de mi-mandat.

Flanquée de législateurs alliés et de groupes issus de divers mouvements sociaux, Ramirez a présenté le 13 mai une résolution radicale à la Chambre qui s’appuie sur son appel antérieur au démantèlement du Département de la sécurité intérieure (DHS), l’organisation mère de l’Immigration et des Douanes (ICE). La résolution appelle à réorienter les dépenses militaires massives vers des initiatives en faveur de la paix et à créer une commission fédérale indépendante sans précédent pour surveiller les violations des droits de l’homme commises par les États-Unis dans le pays et à l’étranger.

Intitulée Mandat renouvelé pour les droits de l’homme, Ramirez admet que, avec ses 32 pages, la résolution est longue. Mais elle affirme que cela permettrait aux membres du Congrès de s’exprimer publiquement sur des questions qui préoccupent les électeurs, notamment les dépenses militaires excessives dans un contexte d’anxiété croissante concernant la crise climatique, les soins de santé et l’éducation publique.

« L’ICE doit être aboli », a déclaré Ramirez. « Nous devons créer une commission des droits de l’homme, un organisme qui pourrait œuvrer pour démanteler les systèmes d’oppression qui ont gouverné ce pays depuis sa fondation, et faire de ce pays un partenaire mondial qui accorde réellement la priorité aux droits de l’homme et à la libération de tous. »

La résolution reconnaît que la violence étatique dirigée contre les civils a triplé dans le monde depuis 2020. L’exemple le plus flagrant se trouve à Gaza et dans l’ensemble de la Palestine, où les forces israéliennes ont tué plus de 75 000 personnes et déplacé des millions de personnes de leurs foyers. Diana Duarte, directrice des politiques et de l’engagement du fonds féministe mondial MADRE, a déclaré que les équipes médicales à Gaza ont été contraintes de reconstruire à plusieurs reprises après que leurs tentes médicales ont été détruites par les bombes israéliennes financées par les États-Unis.

« Nous savons que les États-Unis sont à l’heure du jugement », a déclaré Duarte aux journalistes le 13 mai lors d’une conférence de presse organisée pour la publication de la résolution. « Nous sommes confrontés aux conséquences immédiates et générationnelles de politiques qui violent les droits humains, depuis les guerres dans le monde jusqu’à la répression ici chez nous. »

Aux États-Unis, la campagne d’expulsion massive de Trump a conduit à au moins une douzaine de meurtres commis par des agents fédéraux de l’immigration dans les communautés locales depuis son retour au pouvoir, souvent lors de contrôles routiers. Parmi les décès figurent les citoyens américains Alex Pretti et Renee Nicole Good à Minneapolis, ainsi que Silverio Villegas González à Chicago. Good et González conduisaient des véhicules lorsqu’ils ont été abattus par des agents fédéraux.

Au moins huit personnes sont mortes en interagissant avec ICE rien qu’en 2026. Comme de nombreux militants, Ramirez qualifie la mort de González de « meurtre » commis par la police fédérale, une allégation que le DHS nie ; L’agence a déclaré que les policiers avaient tiré en état de légitime défense lors des trois meurtres, mais les récits du DHS ont été contredits à plusieurs reprises par des témoins oculaires et des séquences vidéo et se sont effondrés devant le tribunal.

Ces décès dans les communautés s’ajoutent aux dizaines de décès de personnes détenues dans les prisons surpeuplées de l’ICE. Les immigrants et les membres de leurs familles affirment que les personnes détenues dans ces prisons se voient refuser des soins médicaux, ce que le DHS a publiquement nié à plusieurs reprises.

Une grande partie de l’attention des médias sur les tactiques brutales de la police de l’immigration de Trump s’est estompée après un changement de direction très médiatisé, ainsi qu’une attention renouvelée sur les enchevêtrements militaires sanglants de l’administration au Moyen-Orient. Mais les groupes de défense des droits des immigrés affirment que l’ICE fonctionne toujours, un peu plus hors de la vue du public après la rétrogradation de Gregory Bovino, le visage de la répression de Trump contre les communautés immigrées, et l’éviction de Kristi Noem, l’ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure en disgrâce.

Les républicains du Congrès ont travaillé cette semaine pour ajouter davantage de fonds au budget déjà gonflé du DHS, quelques jours après que le DHS ait fermé le Bureau du médiateur pour la détention des immigrants – un organisme de surveillance destiné à enquêter sur les allégations d’abus dans les prisons d’immigrants. Setareh Ghandehari, directrice du plaidoyer chez Detention Watch Network, a déclaré que les conditions de détention inhumaines dans l’ICE sont documentées depuis des années et que mettre fin à la surveillance minimale qui existe est « inadmissible ».

« Au cours de l’année écoulée, de plus en plus de cas de décès, de négligence médicale, de recours à la force, d’isolement, de représailles, de surpeuplement, de manque de nourriture et de transferts effrénés qui coupent les gens de leurs proches et de leurs réseaux de soutien », a déclaré Ghandehari dans un communiqué du 5 mai.

Ramirez a déclaré que le programme d’expulsions massives de Trump a créé une crise aiguë des droits de l’homme aux États-Unis. Alors que les démocrates ont forcé la fermeture du gouvernement en raison des tactiques agressives de l’ICE contre les civils et les manifestants, Ramirez pense qu’ils devraient s’engager à démanteler complètement le DHS. Ramirez a souligné que le DHS a été créé après le 11 septembre, avec de nombreuses agences existantes placées sous le contrôle d’une seule personne nommée par le président – ​​ce qui en fait un outil optimal de répression tant que le département existe.

L’establishment démocrate se méfie des slogans tels que « Abolish ICE », arguant que les Républicains l’ont utilisé dans le passé comme un bâton politique. Cependant, Ramirez a déclaré que sa résolution ne visait pas seulement à abolir l’ICE, mais à créer un cadre pour construire ce qui suivrait. Par exemple, l’ICE a été créé il y a seulement vingt ans et peut être remplacé par un service américain de citoyenneté et d’immigration (USCIS) renforcé, qui gère déjà le processus d’immigration et de naturalisation des personnes demandant un permis de travail et la citoyenneté.

« Nous devrions construire un système sous l’égide du ministère de la Justice ou une nouvelle agence qui se concentre réellement sur les droits de l’homme, la diplomatie et un processus juste ; pour réellement faire le travail pour lequel l’USCIS a été créé », a déclaré Ramirez.

Faisant écho aux défenseurs de la vie privée numérique, Ramirez, membre éminent du sous-comité de cybersécurité du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, affirme que le DHS utilise l’IA et d’autres technologies émergentes pour violer les droits civils et cibler les critiques de Trump. Son mandat crée un cadre permettant aux législateurs de créer une agence indépendante et autonome de cyberdéfense qui ne serait pas utilisée pour « cibler les immigrants, maintenir ce niveau de peur et continuer à gagner les élections en terrorisant les communautés », a-t-elle déclaré.

Au-delà de l’établissement du cadre pour l’abolition du DHS, la résolution inclut plusieurs autres priorités, des droits LGBTQ au changement climatique. Ariana Kretz, coordinatrice politique à la Climate Justice Alliance, a déclaré que des communautés à travers les États-Unis ont été déplacées par des catastrophes alimentées par le climat, notamment l’incendie des Palisades en janvier 2025 à Los Angeles et des crues éclair meurtrières au Texas l’été dernier. Pendant ce temps, Trump éviscère les protections climatiques et environnementales, a déclaré Kretz.

« Ce mandat exige que nous déterminions notre avenir, non pas les grandes sociétés pétrolières, ni les grandes technologies, ni les autoritaires, mais notre peuple, et lorsque nous déterminons notre avenir, nos communautés prospèrent », a déclaré Kretz lors de la conférence de presse du 13 mai.

Le mandat renouvelé pour les droits de l’homme n’a pratiquement aucune chance d’être présenté pour un vote à la Chambre contrôlée par le Parti républicain. Mais même si la résolution n’est peut-être pas adoptée de sitôt, elle vise à servir de vision d’avenir à un moment où les taux d’approbation des démocrates sont faibles et où le parti semble patauger en termes d’idées politiques globales. Cependant, les alliés progressistes au Congrès soutiennent déjà le cadre, notamment la représentante Ayanna Pressley (démocrate du Massachusetts), la représentante Yvette Clarke (démocrate de New York), la représentante Nydia Velázquez (démocrate de New York) et la représentante Rashida Tlaib (démocrate du Michigan), selon le bureau de Ramirez.

Ensemble, Ramirez a déclaré que les femmes progressistes remettent en question « l’idée d’homme fort de la paix par la force » représentée par Trump et ses courtisans.

« La réalité est que nos priorités sont fausses », a déclaré Ramirez.